В центре Новосибирска закрылась «брютошная»

Ресторан средиземноморской кухни One More Brut закрыл свои двери в Новосибирске спустя год после запуска. Соответствующая информация была отражена в справочнике 2ГИС.

Напомним, что One More Brut был запущен в апреле 2021 года на улице Ленина рядом с ДК имени Октябрьской революции. Заведение позиционировало себя как «первая брютошная» в Новосибирске. Винная карта ресторана включала более 80 позиций. «У нас разнообразное основное меню средиземноморской кухни на любой вкус с блюдами со всего мира», – отмечалось в описании заведения. One More Brut также делал упор на бранч-меню. Средний чек заведения, по данным 2ГИС, составлял 1500 рублей. Шеф-поваром ресторана являлся Иван Лапин.

Ранее стало известно также о закрытии ресторана OKABE, начавшего работу в сентябре 2021 года. Свое название это заведение получило в честь бренд-шефа Киичи Окабе, который разрабатывал меню. OKABE, позиционировавший себя как ресторан высокий кухни, запомнился прежде всего высокими ценами – сеты роллов стоили от 14 тыс рублей. Заведение располагалось в ЖК «Монблан».

Кроме того, о своем грядущем закрытии в марте сообщил ресторан французской кухни SALT на Фрунзе. Тем не менее, отдельные участники рынка общепита продолжили запуски новых заведений, несмотря на кризис. Новосибирский ресторатор Денис Иванов также не отказался от запуска «Жерарни» совместно с французским актером Жераром Депардье.