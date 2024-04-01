Ресторан Avocado Queen рядом с площадью Ленина в Новосибирске закрыт с 1 апреля. Ресторанная группа, в которую входит заведение, намерена в этом месте развивать другой проект.

Как рассказали «Континенту Сибирь» источники в ресторанной группе «Бочкари», ресторан Avocado Queen, работавший по франшизе известного московского ресторатора Аркадия Новикова, переедет в другое место. Поэтому с сегодняшнего дня двери заведения закрыты. В настоящее время компания ищет подходящую локацию.

В то же время, ресторанная группа оставляет за собой площадку в здании на пересечении Ленина и Красного проспекта. Концепция будущего заведения на данный момент еще на стадии обсуждения, среди возможных вариантов – открытие хинкальной.

Avocado Queen открылся в январе 2020 года. Ресторан стал вторым заведением ресторанной группы «Бочкари» в коллаборации с Аркадием Новиковым. Новосибирский Avocado Queen был в два раза больше московского – на 88 посадочных мест. Кухню в Новосибирске поставил Станислав Иванов, шеф-повар ресторана Avocado Queen в Москве. Авакадо поставляли из Доминиканской республики.

Первый проект по франшизе Александра Новикова – «Сыроварня» – заработал в 2018 году. Также «Бочкари» развивает собственный одноименный ресторан, расположенный около цирка, и хинкальную «Птичка».

В 2023 году стало известно о том, что группа «Бочкари» откроет в Новосибирске ресторан «Горыныч» по франшизе White Rabbit Family Бориса Зарькова. Новое заведение, по предварительным данным, может открыться на улице Кирова в ЖК «Ричмонд Резиденс».