В новосибирском Академгородке на улице Ильича закрылся сетевой ресторан восточной кухни

Ресторан «Курагадиван», открытый в новосибирском Академгородке на улице Ильича в 2021 году, прекратил свою работу. Вместо него, как стало известно «Континенту Сибирь», откроется ресторан итальянской кухни под названием Marco Polo.

«Мы закрылись на реконструкцию, чтобы открыть свои двери в конце апреля и продолжить радовать вас уже в новом формате», — говорится в объявлении на сайте ресторана.

Как пояснили «Континенту Сибирь» в DNK Food (куда входит «Курагадиван»), проводится реконцепт заведения, то есть на площадке будет реализован другой проект с точки зрения как продукта, так и интерьера. «Речь идет о ресторане итальянской кухни под названием Marco Polo», — прокомментировали в DNK Food. Заведение будет в том числе делать упор на пицце, однако она будет не «римской», как в Morricone, а будет ближе к «неаполитанской» (на тонком тесте). Шеф-поваром ресторана стал Дмитрий Красотин, который ранее принимал участие в общероссийских соревнованиях по приготовлению пиццы и дважды становился чемпионом Сибири, а также вице-чемпионом страны. Открытие Marco Polo ожидается в конце апреля. Концепция будет представлена только в Академгородке.

DNK FOOD, по данным сайта, включает в себя 38 ресторанов, работающих под 15 брендами. Среди городов присутствия — Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург, Самара, Пермь, Екатеринбург, Краснодар, Сочи, Симферополь, Калининград, Красноярск. Большинство этих ресторанов расположены в аэропортах. Руководителем DNK FOOD является бизнесмен Владислав Дорошенко. Ресторан восточной кухни «Курагадиван» был открыт в Академгородке в конце мая 2021 года. Заведение было запущено в сжатые сроки — всего за 23 дня. С мнениями первых гостей ресторана можно ознакомиться в материале по ссылке. По данным 2ГИС, второй новосибирский ресторан «Курагадиван», располагающийся в ТРЦ «Аура», на сегодня продолжает свою работу.

Помимо запуска Marco Polo, ресторанный альянс DNK Food также расширяет присутствие в аэропорту Толмачево, что следует из объявления о поиске соответствующих сотрудников.

Напомним, что 1 апреля стало известно о закрытии новосибирского ресторана Avocado Queen, а также рестобара «Песец» и траттории Le Quattro, располагавшихся на площадке «Универсама на Ленина». Вместо Avocado Queen будет запущена хинкальная «Птичка by Novikov».