Денис Иванов о проекте «ЖЕРАРНЯ»: планы не менялись

«Континент Сибирь» узнал о будущем гастропроекта «ЖЕРАРНЯ» в Новосибирске, который в прошлом году анонсировали известный новосибирский и московский ресторатор Денис Иванов и французский актер Жерар Депардье.

Открытие ресторана во французском стиле «ЖЕРАРНЯ» в Новосибирске было запланировано на начало этого года. Однако, заведение до сих пор не открыто. Первого апреля стало известно, что в интервью французскому информагентству Жерар Депардье осудил российскую спецоперацию на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя 1 апреля выступление французского актера, предположил, что «Депардье, скорее всего, не полностью понимает, что происходит, в силу того, что он не совсем погружен в политическую повестку дня».

«Континент Сибирь» спросил у Дениса Иванова, как эта ситуация повлияет на его совместный проект с Жераром Депардье в Новосибирске, не потерял ли актер к нему интерес? По словам ресторатора, планы пока не менялись. При этом Денис Иванов не стал анонсировать дату открытия «ЖЕРАРНИ».

Напомним, новое заведение должно открыться на втором этаже исторического особняка на Ленина, 11, на первом этаже которого уже работает ресторан «Жан Хуан Лу». В «ЖЕРАРНЕ» предполагается несколько залов, интерьеры которых разрабатывало ведущее архитектурное бюро Pergaev Bureau. Кухня – преимущественно французская, в нее войдут любимые блюда знаменитого актера, выпустившего собственную кулинарную книгу.

Ранее Жерар Депардье тепло отзывался о России и ее президенте Владимире Путине. В 2013 году актер получил российское гражданство.