Стало известно, когда откроется новое заведение на месте ресторана Avocado Queen в Новосибирске

На месте заведения Avocado Queen в центре Новосибирска откроется совместный проект московского ресторатора Аркадия Новикова и возглавляемой Виталием Брегадзе группы компаний «Бочкари». В основе концепции – авторский проект «Бочкарей».

Как рассказали «Континенту Сибирь» в ресторанной группе «Бочкари», Аркадий Новиков в свое время высоко оценил заведение «Птичка. Маленькая, но гордая хинкальная». Оно открылось год назад рядом с рестораном «Бочкари» на улице Челюскинцев в Новосибирске. «Меню и интерьер хинкальной так понравился московскому ресторатору, что он предложил реализовать совместный проект. Новое заведение будет называться Птичка by Novikov и откроется на месте Avocado Queen», – прокомментировали в компании «Бочкари».

На сегодня авторы проекта планируют открыть ресторан Птичка by Novikov в начале этого лета на пересечении улицы Ленина и Красного проспекта. Меню заведения будет отличаться от того, что предлагают хинкальные Новикова в Москве. В его основе – кухня, поставленная в Новосибирске. По словам представителей «Бочкарей», речь идет о блюдах, приготовленных по многообразным домашним рецептам Грузии, а также о популярных блюдах стран Южной и Центральной Азии. Ценовая политика, скорее всего, будет аналогична той, что и в заведении «Птичка. Маленькая, но гордая хинкальная».

Напомним, что ресторан Avocado Queen в Новосибирске закрылся 1 апреля. Также в этот же день стало известно о прекращении работы ресторана сибирской кухни «Песец» и траттории Le Quattro, расположенных в здании «Универсама» на Ленина.