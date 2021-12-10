Новосибирский ресторатор откроет два заведения в Тюмени

Сеть ресторанов Дениса Иванова выходит в Тюмень. Известный новосибирский и московский ресторатор откроет в этом городе два заведения.

Ресторан #СибирьСибирь и кафе «Чашка кофе» сети ресторанов Дениса Иванова откроются в новом квартале, который возводит компания Брусника. «В северной части офисной галереи квартала «1А Первомайская» мы совместно с Денисом Ивановым откроем сразу два заведения — ресторан #СибирьСибирь и кофейню «Чашка кофе». Концепция интерьера уже согласована, в помещениях начались строительные работы. Ресторан займет 640 кв. метров, кофейня — более 200», – рассказали «Континенту Сибирь» в строительной компании.

О том, когда заведения начнут работать, в Бруснике пока не сообщают, но уточняют, что это произойдет не ранее следующего лета.

Как прокомментировал Денис Иванов нашему изданию выход своей сети в Тюмень, этот город созвучен концепции ресторана #СибирьСибирь. «Тюмень – старинный сибирский город, который посещает довольно много туристов. Здесь можно представить сибирскую кухню, используя локальные продукты. Мы уже ведем переговоры с местными поставщиками. Хотя часть продуктов по-прежнему будет поставлять Москва», – отметил ресторатор.

В июле Денис Иванов и французский актер Жерар Депардье анонсировали совместный гастропроект в Новосибирске – ресторан «ЖЕРАРНЯ». Новое заведение планируют открыть уже в следующем году на втором этаже исторического особняка на Ленина, 11, на первом этаже которого уже работает ресторан «Жан Хуан Лу».