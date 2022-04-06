В новосибирском Академгородке открываются несколько новых заведений общепита

Несмотря на текущую экономическую ситуацию, в Академгородке продолжают запускаться новые кафе и рестораны. Так, основатель ресторана «Гуси» Сергей Цуркан открыл на территории Новосибирского государственного университета кофейню Red Milk. В ближайшие месяцы в Академгородке откроется какао-бар Lory Story. Также возможность запуска своего заведения в этом районе города рассматривает местная сеть «Пицца Синица».

В новом корпусе Новосибирского государственного университета открылась кофейня Red Milk. Ее запустил выпускник экономического факультета вуза, новосибирский ресторатор Сергей Цуркан, известный по таким заведениям, как Bistro by GUSI, RED RABBIT, Barbara Bus, FeniiiX.GG. По данным ТГ-канала «Кухня за кулисами», нестандартный и яркий интерьер для новой кофейни разработал Антон Поднебеснов.

В начале мая в Академгородке планируется к открытию какао-бар Lory Story. Его запускает основатель сети Mr.Konfetkin Дмитрий Секушенко. «Найти свободные помещения на популярных пешеходных улицах Академгородка – редкость. Их забирают по знакомству или через «сарафан». Со мной получилось также. В январе мне предложили занять помещение на Морском проспекте. 33 метра, самое то! Мне позвонили перед тем, как выкладывать объявление на сайт. Неделю мы считали трафик, сравнивали цены конкурентов и изучали ассортимент. Приняли решение, что открываемся», – отметил «Континенту Сибирь» Дмитрий Секушенко.

По его словам местоположение нового какао-бара актуализирует новые задачи, с которыми в компании еще не работали. Например, завтраки и перекусы. «Концепция бренда не предполагает еду. Но в новом помещении будут места с посадкой. Значит, нужна еда. На нашем производстве есть место для приготовления полуфабрикатов, а доготавливать будем на баре. Также в планах готовить круассаны с сытными начинками, – рассказал в своей авторской колонке Дмитрий Секушенко. – В новом какао-баре мы также планируем организовать детские мастер классы по приготовлению конфет и дегустации ремесленного шоколада. В летний период рядом с баром рассчитываем создать уютную локацию с лампочками, в лучших традициях местных заведений».

Также ранее в начале года о своем намерении открыть заведение в Академгородке объявлял в соцсетях основатель сети «Пицца Синица» Алексей Яковлев. «Если все пойдет по плану, то в мае-июне мы запустим пиццерию с залом для гостей, крутой детской комнатой. А еще мы немного изменим формат кухни и расширим меню, – отмечал ранее Алексей Яковлев. – Если все пойдет не по плану, то откроемся в формате dark kitchen. Этот вариант не самый хороший и перспективный по бизнес-модели, но есть плюс — инвестиции будут не великими». После известных событий февраля в компании поясняли, что повторно занимаются рассмотрением этого проекта и условиями его реализации с учетом текущей экономической ситуации.