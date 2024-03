В центре Новосибирска открылись еще 2 новые кофейни

В Новосибирске продолжают открываться новые кофейни. Кроме осуществляющих экспансию иногородних сетей Skuratov Coffee и Green House речь также идет о местных игроках рынка. Так, вторую кофейню рядом с площадью Ленина открыла сеть Pena Coffee, а рядом с ЖК «Монблан» появилась кофейня Chu.

«Нашему бренду 5 лет. Из формата to go мы перешли в большую кофейню с посадкой, выпечкой, спешлти кофе и очень удивительной аудиторией гостей», ─ говорится в официальной группе Pena Coffee в соцсетях. По словам участников рынка, первое заведение под брендом Pena Coffee первоначально работало на улице Романова в центре Новосибирска (на текущий момент оно закрыто). Весной 2023 года была запущена кофейня в микрорайоне «Европейский берег». В начале 2024 года основатели Pena Coffee Виктория и Юрий Молчановы объявили о запуске в марте заведения на Красном проспекте напротив кофейни Blackwood. В настоящее время оно уже работает. «Вторая большая кофейня Pena Coffee встала ровно туда, где она должна была встать, в локации недалеко от маленькой Pena в формате to go, с которой все и началось», ─ говорится в аккаунте заведения в соцсетях.

В свою очередь на пересечении улиц Максима Горького и Революции рядом с ЖК «Монблан» на этой неделе открылась кофейня Chu. Ее основатель Кристина Чуба ранее работала в крупных новосибирских кофейных сетях (PRIMETIME COFFEE, «Бодрый день«, Yellow Door), которые делали упор на активное развитие и масштабирование, в том числе по франшизе. В противовес такому бизнес-подходу она решила открыть свою собственную авторскую кофейню в центре города на месте бывшего продуктового магазина. В меню заведения можно найти 18 видов кофе, начиная от классики и заканчивая авторскими кофейными напитками на основе натуральных сиропов. Также в заведении представлены сэндвичи, печенье, десерты, которые для кофейни делает компания «Шеф Джон».

Ранее мы писали о том, где в Новосибирске откроются в 2024 году новые кофейни Green House и Skuratov Coffee.

