Александр Долгов закрывает сеть кофеен Yellow Door, зафиксировав убытки в 36 млн рублей

Новосибирский предприниматель Александр Долгов объявил о закрытии сети кофеен Yellow Door. Последняя из оставшихся кофеен на улице Максима Горького будет продана либо закрыта.



Напомним, что проект Yellow Door был открыт основателем сети закусочных Cheburek.me Александром Долговым и экс-главой «BlaBlaBar Новосибирск» Андреем Васиным, который занимал позицию директора проекта.

27 января 2023 года Yellow Door официально запустила кофейню в центре Новосибирска на пересечении ул. Максима Горького и Красного проспекта.

14 июня 2023 года кофейня закрылась на реконцепцию, и с 25 июня работала с обновленным меню. Однако это не помогло заведению стать успешным, и оно все-таки закрывается. Ранее такая же судьба постигла заведение на гастрокорте Центрального рынка и кофейню в «Европейском береге», несмотря на реконцепт.

Стоит отметить, что у Yellow Door были амбициозные планы открывать в месяц по 1–2 новых кофейни. Всего в Новосибирске планировалось иметь 10–15 заведений. По словам Александра Долгова, локация на ул. Максима Горького выбиралась для кофейни в том числе исходя из расположения офиса предпринимателя в БЦ «Бутон».

Ранее рассматриваемую локацию занимала пиццерия Dens Pizza, просуществовавшая на этом месте меньше года. До нее там располагалась вьетнамская закусочная Kung Pho. Владельцем помещения, по данным источников «Континента Сибирь», является основатель новосибирской строительной компании «Баутехник» Сергей Панасенко. В территориальной близости от нового заведения располагаются кофейня «Утренний кекс» (бывший «Кофий»), Organic Coffee, кафе-кондитерская «Кузина». При этом «Утренний кекс» до ребрендинга также рассматривал возможность закрытия своей локации на ул. Максима Горького, однако в дальнейшем отказался от этой идеи. По мнению участников рынка, это может служить следствием более низкого трафика у заведений на ул. Максима Горького, несмотря на близость к Красному проспекту.

«Я прошел отличные бизнес-курсы, потратив 18 млн своих денег. Кроме того, 12 млн основного долга и 6 млн рублей процентов буду возвращать инвесторам в кофейни. Получается, что моих прямые затраты составили 36 млн рублей. Год мы пробовали найти новую бизнес-модель и сделать экстрарезультат, но, поменяв четыре команды управления и сменив три концепции, мы так и не нашли то, что делало бы экстраприбыль. Стандартных значений выручки в 20–35 тысяч в день добиться у нас получилось. Но дальше не росло. А если не растет, то смысла поддерживать такой бизнес нет. Мы целились в проект с выручкой 3 млн на точку», — пояснил Александр Долгов в своем ТГ-канале. По его словам, кофейня на ул. Максима Горького выставлена на продажу. «Рассмотрю предложения по покупке методом аукциона. Кто предложит самую высокую цену — тому и продам. Если не продам, то просто закроем», — резюмировал предприниматель.

Напомним, что ранее проходила информация о том, что собственник помещения на ул. Максима Горького активно ищет новых арендаторов.

Александр Долгов — основатель федеральных сетей LaserLove (салоны лазерной эпиляции), Cheburek.Me (стритфуд), SneakNFresh (сникер-химчистки), Yellow Door (кофейни), «Стрижевский» (парикмахерские), создатель компании Ultrafor, ИТ-сервиса Postilla, службы доставки Magma, digital-агентства 20х80, бизнес-блогер, автор книг, организатор конференции «Прибыль», учредитель сети стритфуда «Сеньор Денёр».

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