Семь лет назад, до появления сети «Бодрый день», в единицах российских бизнес-центров можно было найти точки с кофе навынос. Сегодня в некоторых из них уже не одна, а несколько таких точек, конкурирующих друг с другом. Именно новосибирскую компанию «Бодрый день» можно считать первопроходцем в этом сегменте не только на местном, но и на федеральном уровне.

Предвосхитить тренд

Компанию «Бодрый день» основали Алексей Балкин и Александр Мачульский в 2012 году. Можно сказать, что бизнес родился на организованном мэрией Новосибирска бесплатном образовательном проекте MBA Region, в котором участвовал Алексей. Программа подразумевала обязательное наличие проекта для защиты. Как вспоминает предприниматель, изначально он приходил на курсы с проектом баров с милкшейками (смешивание молочных коктейлей), поскольку до этого работал барменом в «Рок-Сити» и развивал проекты по выездному обслуживанию. На тот момент в Новосибирске практически не было точек по продаже кофе в бизнес-центрах, а те, кто пытались заниматься этим направлением, реализовывали это на «двойку». Классические стационарные кофейни только начинали работать с кофе навынос, но особой отдачи от этого не видели. Тем не менее сама идея нашла отклик у Алексея. То, что вскоре может последовать кофейный бум, причем на общероссийском уровне, никто тогда даже не мог предположить.

На тот момент Алексей Балкин уже был директором филиала торговой компании. Его партнер Александр Мачульский также работал по найму. Бизнесмены рискнули суммой в 50 тысяч рублей и запустили точку кофе навынос. Понимания бизнес-модели и четкого плана действий не было — предприниматели положились на интуицию.

По состоянию на начало ноября 2019 года у «Бодрого дня» уже более 150 кофеен в городах России и Казахстана — от Москвы до Владивостока. Каждую неделю под брендом открывается 1–2 новые кофейни. Непосредственно в Новосибирске у «Бодрого дня» 19 собственных точек, а также собственная кухня, которая снабжает едой на вынос все городскую сеть.

Бодрая франшиза

Достижению таких масштабов «Бодрый день» обязан грамотному подходу к франчайзингу. Как известно, наличие успешной собственной кофейни в Новосибирске отнюдь не означает, что франшизу на нее будут готовы покупать предприниматели по всей стране. Однако «Бодрому дню» удалось показать потенциальным партнерам, что их модель бизнеса рабочая с точки зрения масштабирования.

Сам Алексей Балкин объясняет, что компания в конечном итоге учла несколько важных факторов. В первую очередь было важно показать потенциальным франчайзинговым партнерам, что у компании есть собственные заведения. Они служат наглядной иллюстрацией бизнес-модели и готовности делиться ей. Уже тогда на рынке было немало игроков, которые, не успев открыть первую собственную точку, начинали паковать франшизу и агрессивно ее продвигать.

Таким образом они получали большую сеть, но при этом не умели работать. Через какое-то время компания рушилась, испортив репутацию не только себе, но и всему рынку в целом. «Бодрый день» пошел другим путем, продавая не воздух, а рабочую бизнес-модель, проверенную на собственных точках.

Второй момент — это то, как построена работа с партнерами после покупки франшизы. Многие компании забывают о своих партнерах сразу после продажи франшизы, хотя чем успешнее они, тем в конечном итоге сильнее и головная компания. В «Бодром дне» было понимание важности работы «вдолгую», а не построения сети для того, чтобы получить как можно больше паушальных взносов или «подсадить» партнеров на своих поставщиков. Поэтому в компании есть специальные аккаунт-менеджеры, которые «ведут» партнеров по всему процессу запуска кофеен и в дальнейшем, после открытия кофейни.

Третий момент — это обязательное наличие регулярных платежей. Компании, которые говорят, что берут с франчайзи только паушальный взнос, не могут заниматься должной поддержкой партнеров и нанимать высококвалифицированных специалистов, которые могут помогать всей франчайзинговой сети развиваться.

Алексей Балкин отмечает, что компания учла каждый из этих трех подходов, что дало возможность предложить франчайзи качественный продукт. Однако произошло это не сразу, и свои шишки «Бодрый день» все же набил.

На момент запуска в стране по сути не было качественных и проработанных кофейных франшиз, и в этом аспекте можно было изучать опыт разве что Starbucks или McDonalds. Продажей франшиз «Бодрый день» начал заниматься, не имея ни собственного сайта, ни менеджеров по продажам. В компании разместили объявление на одном из профильных ресурсов по франчайзингу, и вскоре получили поток входящих предложений. Партнеры не проводили отбор заявок, а спохватились только тогда, когда появились конкуренты, а число запросов на франшизу стало уменьшаться. Тогда в компании сделали свой сайт, продумали брендбук, приступили к активным продажам франшизы и выработке стандартов. В этот момент произошла первая «чистка» в рядах франчайзинговых партнеров.

Впоследствии в компании также поняли, что недостаточно контролируют франчайзи, и ужесточили стандарты, после чего произошла вторая «чистка» рядов, и порядка 20% партнеров покинули сеть. Однако в долгосрочном периоде такое решение было оправданно, так как помогло компании уверенно двигаться дальше.

Одним из сложных управленческих решений, но важных с точки зрения развития компании Алексей Балкин называет ребрендинг, который «Бодрый день» успешно провел в 2018 году. Менять на ходу работающий механизм стало испытанием и для франчайзинговой сети, так как многие партнеры не захотели идти на дополнительные издержки, и на этом их пути с «Бодрым днем» разошлись. Но это помогло сети стандартизироваться. «Изначально у нас были опасения осуществлять такой шаг, но практика показала, что это было верным решением — стать более узнаваемыми в масштабах страны», — рассказал Алексей Балкин.

Видоизменение формата

Важное значение для кофейного бизнеса имеет правильный выбор площадки. Алексей Балкин признает, что за семь лет компания закрывала или переносила минимум 10 кофеен в Новосибирске. Локации, которые на первый взгляд не кажутся перспективными, могут выстреливать, а те площадки, где успех кажется очевидным, как например ТРЦ «Мега», порой не оправдывают ожиданий.

С учетом того, что почти все крупные бизнес-центры уже заняли игроки кофейного рынка, компания находится в поиске новых форматов и новых локаций. Как следствие, в «Бодром дне» стали подстраиваться под особенности существующих объектов. «Мы рассматривали возможность захода с «островком» в бизнес-центр Sercons на Некрасова, но там был маленький холл, и открыться там было невозможно. Но при этом нам предложили помещение с угла здания — мы зашли туда и открыли там кофейню», — рассказывает Алексей Балкин и добавляет, что после этого «Бодрый день» стал запускать и другие кофейни «классического» типа. Примером может служить и кофейня в бизнес-центре «Кронос», где можно и пообедать. «В плане бизнеса такой формат даже лучше — средний чек выше в сравнении с «островками», людей больше, и в долгосрочном периоде это более перспективно», — поясняет Алексей Балкин.

Таким образом, к основным форматам «Бодрого дня» можно отнести ставшие уже привычными «островки» (от 4 до 8 кв. м), павильоны, а также классические кофейни (от 30 до 80 кв. м).

Бодрое кофейное будущее

Алексей Балкин не видит каких-либо значительных барьеров на пути дальнейшего развития компании с точки зрения экономики или законодательства.

Финансовых барьеров у компании также нет. «Бодрый день» всегда развивался на собственные средства, лишь иногда прибегая к краткосрочным займам, чтобы реализовывать проекты в нужные сроки. Примечательно, что первые три года Алексей Балкин совмещал собственный бизнес с работой по найму, так как изначально кофейни приносили деньги, но не в таком объеме, чтобы жить только на них. Это позволило избежать резких переходов с «сжиганием мостов» и внесением последних денег в бизнес. Аналогично обстояла ситуация и с Александром Мачульским. С тех пор, несмотря на свои масштабы, компания так и развивается на собственные средства, а задачи привлечь денег для дальнейшего развития у нее сейчас нет.

Отвечая на вопрос, что было сложнее — запускать «Бодрый день», делая шаг в неизвестность, или руководить компанией сейчас, Алексей Балкин отмечает, что сейчас выше уровень ответственности. «Тогда можно было потерять только 50 тысяч рублей, а имея за спиной команду, которая тебе доверяет, ты уже не будешь пускаться в авантюры», — резюмирует сооснователь «Бодрого дня».

Дальнейшие планы компании Алексей Балкин связывает с активным развитием кофе и еды to go. «Для нас это интересный формат, который набирает обороты.

Мало кто готов по два часа тратить на обед. Мы не претендуем на звание specialty-кофейни, но и не видим себя в качестве дискаунтеров. Наша ниша — качественный кофе по доступной цене и еда, которую удобно взять с собой.

Думаю, этот формат вслед за США и Европой захватит всю Россию, — прогнозирует Алексей Балкин. — «Бодрый день» — это долгосрочный проект, и здесь можно много чего реализовывать».

Сеть кофеен «Бодрый День» — bodryi-den.ru

По заказу ГУП НСО НОЦРПП

г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 37/1, офис 300-1

+7 383 223-20-77, +7 383 218-35-65

mspnso.ru

Реклама

Оставляйте заявки на вступление в нашу Whatsapp-группу кофейного бизнеса Сибири, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в этой сфере в регионе.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.