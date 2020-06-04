Основанная в Новосибирске Антоном Горестовым сеть кофеен PRIMETIME COFFEE анонсировала планы по дальнейшей экспансии, несмотря на сложную ситуацию в сфере общепита.

«Наш план на ближайшие семь-десять лет — это открытие порядка двух с половиной тысяч торговых точек в России, странах СНГ и Европейского союза. А возможно, и выход на азиатские рынки», — пояснил в интервью финансовому порталу Boomin основатель PRIMETIME COFFEE Антон Горестов.

На сегодня PRIMETIME COFFEE можно считать самой крупной и быстро растущей сетью кофеен в Новосибирске. В 2019 году она открыла в городе 15 новых заведений. В марте текущего года в условиях самоизоляции сеть объявила о закрытии на карантин 8 своих заведений и переводе еще 20 кофеен в режим «только на вынос». На сегодня у сети, согласно информации в официальном аккаунте в Instagram, закрыто 9 кофеен, а еще 21 заведение работает в формате to go.

В марте текущего года основатель сети Антон Горестов также запустил проект PRIMETIME.CHEF. Речь о бесконтактной доставке ингредиентов с фото-рецептами для приготовления еды дома. В дальнейшем планируется распространять проект на соседние города Сибири и продавать франшизу.

Примечательно, что планы о дальнейшем развитии своих проектов бизнесмен огласил на фоне сложной ситуации в самой сфере общепита. «Я разделяю мнение о том, что достаточно плохо себя ощущает рынок HoReCa, и нужно понимать, что в Москве и в Новосибирске популярными и востребованными заведениями у посетителей являются разные сегменты. Благодаря тому, что PRIMETIME COFFEE находится в ценовом медиум-сегменте fast casual, мы готовы принять гостей, которые отказались от ресторанов или тех, кто не хочет питаться фастфудом. На мой взгляд, мы находимся в более выигрышной ситуации”, — отметил в интервью Антон Горестов.

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