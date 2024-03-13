К чему нужно быть готовым при работе с инвесторами?

В бизнесе часто встречаются ситуации, когда вы как предприниматель привлекаете в свой бизнес инвесторов, и на первых порах у вас наблюдается полное взаимопонимание. Инвесторы высоко оценивают вашу экспертизу и доверяют вам управление компанией, не вмешиваясь в операционку. Но иногда наступают ситуации, когда инвестору кажется, что его вложения могут быть под угрозой, и с этого момента он начинает активно противодействовать компании и ее руководству. К чему это приводит и как действовать в таких ситуациях — в моей авторской колонке.

Предпринимательскую деятельность всегда сопровождают риски, и вряд ли можно найти компанию, в развитии которой не было бы сложностей. Но вот отношение к таким сложностям у основателей компании и инвесторов может быть совсем разным. Когда вы управляете бизнесом, то обладаете полной картиной происходящего в компании и знаете, что у вас все нормально, особенно на фоне текущей рыночной обстановки. А если не совсем нормально, то имеющиеся сложности ─ временные и решаемые. Казалось бы, в этой ситуации самое разумное, что требуется делать инвестору, ─ дать возможность основателю бизнеса самостоятельно управлять бизнесом и заниматься минимизацией последствий возникших сложностей. Однако инвестор нередко считает, что просто сидеть и ждать — это не его случай. Ему надо действовать и, как ему кажется, предпринимать активные меры по «спасению» своих денег.

Все это может не только навредить ситуации, но и по факту снизить шансы получить в финале хоть что-то. Но… Есть упертые инвесторы со своим «объективным» мнением.

Ниже список того, что такой инвестор, скорее всего, попробует сделать.

Обращаться к дорогостоящим юристам

Если ваши документы в целом в порядке (на элементарном корпоративном уровне), то такому инвестору точно приспичит что-то найти. И он своими поисками, запросами, звонками, скорее всего, парализует деятельность бизнеса. Тем самым как раз усугубляя ситуацию, которая до этого была приемлемой. Своими действиями он как раз и приведет ее в кризисную.

Он будет пытаться понять, как и с кого он сможет получить или взыскать свои вложения.

Будет пытаться подсунуть еще несколько бумаг на подписание для улучшения своего положения и статуса. Чтобы у него была не одна бумажка (как правило, договор), а несколько (поручительства разного рода и другие документы, которые придумают его дорогостоящие юристы).

Дальше, если тревожность не пропадет, то специалисты на абонентской плате готовы стимулировать за дополнительное «скромное вознаграждение» принудительный возврат инвестиций. В этом случае может возникнуть нерадужный процесс.

Ниже пара вариантов из моего опыта по исходу таких событий.

а) Процесс идет, компания погрязла в документообороте. С вероятностью 99,9% денег по итогу у нее не осталось, поскольку ее средства были потрачены не на спасение, а на юридический отпор инвестору.

б) С вероятностью 0,1% у инвестора находится какой-либо партнер, который скажет, чтобы тот смирился с ситуацией. Ведь поскольку пока инвестор занимался нападением, то потерял не только первоначальные вложения, но и большое количество ресурсов ─ и материальных (деньги на юристов), и временных. Даже если в итоге он выиграет все суды, эти издержки никуда не денутся. И разве это награда, которую он ищет, вместо того, чтобы проводить время с друзьями и семьей?

в) Наверняка могут быть еще варианты, но эти, на мой взгляд, самые распространенные.

Собирать инвесторов в группы «по интересам»

Одна из мыслей инвестора, который считает, что попал в беду, — это необходимость поиска «коллег по несчастью» — других инвесторов, чтобы собраться вместе и придумать корыстный план. Возникает идея, что вместе можно эффективнее воздействовать на предпринимателя. Они исходят из мысли о том, что причина сложившейся ситуации — не рыночные риски, а то, что перед ними мошенник. А его, по их мнению, надо давить.

В реальности эти встречи инвесторов можно сравнить с родительскими собраниями, онлайн-группами и чатами в мессенджерах. Большая часть участников таких сообществ не понимает, зачем вообще туда вступила, что именно происходит, и хочет разойтись. Меньшая часть отдает себе отчет в том, что происходит, но также понимает, что нет ни желания, ни времени, ни готовности тратить свое время и силы на это, потому что вся эта активность достаточно бессмысленна.

Собираться, обмениваться страшилками, обсуждать отрывки информации, выплескивать эмоции, фантазировать — все это делается в надежде, что найдется тот истинный «решала», который за свои дополнительные деньги, силы, время и желание спасет остальных. И бывает, что такой человек даже находится. Активный, суетной и громкий, и, как правило, недостаточно компетентный в таких делах. За ним даже может пойти меньшинство. И в итоге все дружно, скорее всего, зайдут в тупик.

Задавать большое количество вопросов, требовать отчеты, предоставлять советы, инициировать совещания

Такую суету очень любят наводить коммерсанты мелкой или средней руки, а также действующие или бывшие топ-менеджеры. Они это привыкли делать по работе — в случае проблем влезать в операционку. И они очень удивляются, когда их игнорируют или отправляют восвояси. И это происходит по объективным причинам, потому что никакого смысла в их «мудрых» советах особо нет. Тонны пожеланий и предложений человека, который находится вне контекста, почти никогда не помогают. И если реальной помощи нет, то бесконечные планерки и обсуждения практически ничего не дают, кроме негатива и измотанности.

Получается, что вместо реальной работы для решения проблем предприниматель вынужден тратить время на разговоры, успокаивание паникеров и другие бесполезные обсуждения, фантазии, слухи и гипотезы. Некоторые поступают чуть более мудро и объединяются в группы, чтобы говорить можно было с кем-то одним, а не с толпой. Но как показывает практика, такой план тоже не всегда работает так, как это задумано. Потому что часто получается испорченный телефон, и в результате передачи информации через такого «передатчика» другим инвесторам не все и не всегда непонятно. В итоге это информационно только усугубляет ситуацию.

В некоторых случаях организуются системные централизованные рассылки, когда все получают на почту или в телеграм сводку новостей по компании. Но потом все хотят обсудить и поговорить из разряда: «Я вот тут не совсем понял, что же вы имели в виду?» И порочный круг замыкается.

Плюс, самое интересное, что нет ответа на вопрос «Зачем?», кроме как «Чтобы всех успокоить!»

Вывод складывается такой: какую бы информацию инвестор ни получил — у него всегда два варианта:

а) идти заниматься бесполезной, вредящей компании деятельностью;

б) ждать и ничего не делать.

Для первого варианта переговоры, обсуждения и информация бессмысленны, а для второго варианта вообще не нужны.

Писать заявления. Например, на мошенничество

Собравшись с мыслями или действуя под предводительством инициативного человека, инвестор или группа инвесторов могут решить, что пора писать заявление о мошенничестве.

Потому что пандемия, скачки курсов валют, меры властей, новые постановления и законы, действия конкурентов, СВО и тысяча других причин, по их мнению, никак не могли вызвать проблемы в компании и ее банкротство. Они убеждены, что все это на 100% заговор и воровство. И задумано так все было с самого начала. Опираясь на это, они начинают писать заявления, тратить время и деньги, эмоции и силы, и, конечно же, окончательно ругаются с предпринимателем, взявшим деньги. А ведь он еще недавно про них думал: «Вроде были нормальные люди, и что заработаю — сразу верну! А они вот так со мной. И стоит ли тогда надрываться?»

Особо инициативные инвесторы готовы заносить подарки или взятки. Далее все это продолжается по нескольким сценариям.

Первый случай. Предпринятые инвестором усилия играют свою роль. Заводятся дела, хотя до конца в сути ситуации никто не разобрался. Также не исключены показательные «воспитательные» мероприятия. Иногда даже может доходить до маски-шоу.

Второй случай. Инвестор предпринимает усилия, но эффекта от них нет — никакие действия за этим не следуют.

Третий случай. Ситуация, когда аналогичные действия следуют и с противоположной стороны. Итог — воз и ныне там.

Время, деньги, силы потрачены, результат один — все окончательно разругались.

Угрожать долгами, репутацией, приставами, субсидиарной ответственностью, бородатыми мужиками, физической расправой или насилием

Такие инвесторы пробуют угрожать всем этим в отношении самого предпринимателя, его родных или близких. Поскольку считается, что это путь «реальных мужиков», рассчитывающих, что предприниматель уж точно испугается и на все согласится.

Если вкратце, то это скорее не работает, нежели является действительно рабочей стратегией.

Да, поначалу все напрягаются, но потом быстро понимают — денег-то все равно нет, чтобы было за что бороться, и потом на всех разделить.

Если инвестору удается победить на бумаге, то получить в реальной жизни все равно ничего, скорее всего, не получится. А если не случится победить даже на бумаге, то и зачем напрягаться?

Предприниматель со временем и с количеством проведенных «переговоров» тоже, вероятнее всего, перестанет переживать. А некоторые устают слушать все это и даже просто пропадают или блокируют «реальных решал». Еще позднее оказывается, что с долгами можно жить, на репутацию многим наплевать, а весь этот багаж даже играет на руку. А на каждого бородатого найдется другой бородатый, который окажется «бородатее».

Банкротство за счет инициатора — это вообще интересный вариант. Это пара-тройка лет невнятных движений, переговорный опыт, после чего можно начинать хоть с нуля, но не с нулевой отметки.

По опыту самые рьяные кредиторы в банкротстве в среднем получают 1–10% от суммы требований, и то, когда все идет хорошо. Ну и зачем тогда затевать атаку на компанию, если можно просто подождать?

Таким образом, если кто-то решил дать кому-то денег, то верное решение — не мешать работать компании и предлагать посильную помощь. Какими бы бумажками кто ни обложился — нечистые на руку бизнесмены все равно обманут, а нормальные предприниматели расплатятся, когда смогут. Наличие давления, напротив, может привести к перемещению инвестора в конец очереди, а сильное давление ─ вообще к выбыванию из очереди. Оглашенная мною статистика по возврату средств работает и в этом случае. Поэтому все это важно принимать во внимание при выстраивании диалога между инвесторами и предпринимателями.