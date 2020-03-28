Основанная Антоном Горестовым сеть PRIMETIME COFFEE объявила о закрытии на карантин 8 своих заведений. Еще 20 кофеен будут работать в режиме «только на вынос».

На неделе с 28 марта по 5 апреля сеть PRIMETIME COFFEE закрывает две свои точки в ТРЦ «Мега», кофейни на Бетонной, Максима Горького, Дуси Ковальчук, Большевистской, Щетинкина и Красном проспекте (171/4). Остальные 20 кофеен сети будут работать в режиме «только на вынос». В свою очередь кофейня на площади Ленина продолжит свою работу в круглосуточном режиме.

Напомним, что PRIMETIME COFFEE — самая крупная и быстро растущая сеть кофеен в Новосибирске. В 2019 году она запустила в городе 15 новых заведений и ранее выражала готовность сохранить свои темпы роста в 2020 году. «Мы планируем открывать в I квартале 2020 года порядка пяти кофеен, около трех во II и около трех в III квартале», — пояснял в конце декабря 2019 года основатель сети Антон Горестов, добавляя, что в городе еще есть емкость рынка для PRIMETIME COFFEE.

Стоит отметить, что PRIMETIME COFFEE — не единственная сеть, закрывшая кофейни на неделю на карантин. Основанная в Омске сеть кофеен Skuratov Coffee объявила о закрытии на время карантина всех действующих заведений в России. На сегодня у сети 27 кофеен в 7 городах России, включая Москву. Непосредственно в Новосибирске у нее 3 заведения, при этом ранее компания объявляла о готовности увеличить их количество до десяти.

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