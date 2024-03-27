Стали известны локации новых новосибирских кофеен омской сети Skuratov Coffee и красноярской сети Green House

Омская сеть Skuratov Coffee и красноярская сеть Green House продолжают усиленными темпами открывать в Новосибирске новые кофейни. Ранее Green House анонсировал рост числа точек в городе с трех до девяти уже к середине лета. В свою очередь Skuratov Coffee намерен запустить в Новосибирске как минимум три новых кофейни.



Напомним, что в январе основатель Skuratov Coffee Виктор Скуратов объявлял о планах запустить до лета девять новых кофеен в действующих городах присутствия. В Новосибирске в 2024 году, как удалось выяснить, будет запущено сразу 3 новых кофейни Skuratov Coffee. Ранее мы писали о том, что одна из них будет запущена на Коммунистической в БЦ MOST вместо винотеки InVino, а другая в жилых резиденциях бизнес-класса «Чикаго» на станции метро Октябрьская. Их открытие ожидается в мае 2024 года.

Как стало известно «Континенту Сибирь», третья кофейня Skuratov Coffee откроется в Новосибирске в ЖК «Нобель» на Заельцовской. Ее запуск, по данным источников издания, ожидается ближе к осени 2024 года. Напомним, что в 2022 году Skuratov Coffee открыла заведение на Заельцовской на площадке, которую ранее занимала кофейня местной сети Travelers Coffee. Таким образом, заведение в «Нобеле» с учетом территориальной близости к действующей кофейне вероятно в первую очередь будет ориентировано на жителей самого жилого комплекса, а также соседнего ЖК «Красный проспект». В последнем уже успешно работает местная кофейня-кондитерская i Dolci.

Еще более амбициозные планы по развитию имеет в Новосибирске красноярская сеть Green House. Ранее ее совладелец Егор Тохтобин говорил о планах открыть в Новосибирске 6 новых кофеен до конца первого полугодия. Всего в городе сеть планирует иметь в городе минимум 30 точек.

По данным источников «Континента Сибирь», одна из новых кофеен Green House будет располагаться на улице Дуси Ковальчук напротив ЖК «Заельцовский». Также кофейня площадью 50 кв.м. будет запущена в нестационарном объекте на Ипподромской около ТРЦ «Атриум». По информации источников «Континента Сибирь», также речь идет о точке в ЖК «Инфинити» на Красном проспекте. Кроме того, ранее велись переговоры с ТРЦ «Мега» и ТРЦ «Галерея».

На сегодня у Green House три кофейни в Новосибирске. Одна из них была открыта в ТРЦ «Аура», другая ─ на месте Yellow Door около Первомайского сквера, третья ─ на улице Советской около Нарымского сквера. Примечательно, что на текущий момент кофейни пока открывают франчайзи не из Новосибирска, а из Красноярска. Всего в сети Green House сейчас 79 кофеен, и в планах Егора Тохтобина довести этот показатель до 100.

Cеть Green House была основана в 2012 году в Красноярске предпринимателями Егором Тохтобиным, Алексеем Шунковым и Артемом Кальченко. Первая точка была открыта в ТЦ «Квант» в Красноярске, первоначальные вложения составили 250 тыс. рублей, в точку безубыточности кофейня вышла через шесть месяцев. На сегодня сеть Green House включает в себя 79 кофеен в 12 городах России (Москва, Красноярск, Абакан, Ачинск, Ессентуки, Железногорск, Минусинск, Канск, Черногорск, Сосновоборск, Дивногорск, Новосибирск). Cеть Skuratov Coffee была основана Виктором Скуратовым в Омске в 2009 году. Сейчас у Skuratov Coffee 55 кофеен, включая 12 заведений в Москве. Компания развивает только собственные заведения, не прибегая к схеме франчайзинга. В Новосибирск компания вышла в начале 2019 года, открыв заведение в ТРЦ «Мега». На сегодня у Skuratov Coffee в Новосибирске шесть кофеен.

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