В Новосибирске приостановлена работа более 10 точек «Дяди Денера» в связи с банкротством

Компания «Юнисервис Капитал», которая являлась организатором выпуска облигаций «Дяди Дёнер», сообщила о том, что в Новосибирске приостановлена работа 6 точек этой сети стритфуда. В 2ГИС значатся временно недействующими еще 7 заведений, работающих под этим брендом. В июне 2023 года компания была признана банкротом.



«На текущий момент приостановлена деятельность киосков, находящихся в Новосибирске по адресам: ул. Зыряновская 57/4; ул. Кирова, 108, корп. 1; ул. Кирова, 25/2 к1; ул. Бориса Богаткова, 221; проспект Дзержинского, 2/2; Красный проспект, 28», ─ говорится в сообщении компании «Юнисервис Капитал».

В 2ГИС аналогичный статус имеют точки на Красном проспекте 157а; проспекте Карла Маркса, 39 к1; улице Александра Чистякова, 7а к2; улице Забалуева, 58 к1; улице Первомайская, 100 к1; улице Наумова, 26 к3; улице Новоуральская, 17 к1.

Всего в Новосибирске, по данным 2ГИС, на сегодня числится 38 заведений под брендом «Дядя Дёнер».

Напомним, что сеть быстрого питания «Дядя Дёнер» была основана в 2009 году бизнесменами Антоном Лыковым и Антоном Горестовым. Кроме Новосибирска сеть также представлена в Новокузнецке, Барнауле, Бийске, Томске и кузбасском Шерегеше.

В 2018 году компания «Дядя Дёнер» вышла на рынок публичных заимствований, эмитировав несколько выпусков облигаций. Организатором размещения выступила компания «Юнисервис Капитал». В 2021 году «Дядя Дёнер» допустил по облигациям два дефолта. По первой эмиссии объём неисполненных обязательств составил 554 800 руб., по второй – порядка 20 490 408 руб. В мае 2022 года ООО «ЮЛКМ», представляющее интересы владельцев облигаций, обратилось в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении Антона Лыкова, однако получило отказ. ООО «ЮЛКМ» также подало иск на банкротство ООО «Дядя Дёнер» и Антона Лыкова.

В ходе судебного заседания, которое состоялось 22 июня 2023 года, арбитражный суд Новосибирской области принял решение признать ООО «Дядя Дёнер» банкротом. Согласно отчету временного управляющего, платежеспособность ООО «Дядя Дёнер» вероятно не может быть восстановлена. Владельцы облигаций пытаются взыскать с ООО «Дядя Дёнер» 22,5 млн рублей купонного дохода и процентов за неисполнение обязательств. О том, насколько велики шансы инвесторов компании вернуть свои деньги, «Континент Сибирь» писал в материале по ссылке.

По данным Rusprofile, директором и совладельцем ООО «Дядя Дёнер» является бывший коммерческий директор Travelers Coffee Антон Лыков. Ранее Сбербанк подавал иск на его личное банкротство. Другие соучредители юрлица – основатель производителя минеральной воды Petroglyph Антон Супрун и бизнесмен Александр Павлов, а также основатель PRIMETIME COFFEE Антон Горестов. Ранее суд аннулировал передачу его доли в компании супруге Антона Супруна в счет задолженности. В ЕГРЮЛ эти изменения пока не отражены.