Владельцы облигаций «Дяди Дёнера» вслед за Сбербанком подадут заявление о банкротстве сети стритфуда

Компания «ЮЛКМ», которая представляет интересы владельцев облигаций ООО «Дядя Дёнер» по двум выпускам, объявила о намерении подать заявление о банкротстве сети стритфуда. Об этом сообщает организатор выпуска облигаций – «Юнисервис Капитал». Ранее Сбербанк также опубликовал сообщение о намерении инициировать процедуру банкротства «Дяди Дёнера».

Как отмечают в «Юнисервис Капитале», такой шаг представителей владельцев облигаций стал возможен после истечения срока действия моратория на возбуждение дел о банкротстве, установленного правительством РФ после начала спецоперации.

В марте этого года арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил требования владельцев облигаций о взыскании с сети стритфуда 60 690 408 руб. по выпуску БО-П01 и 50 554 800 руб. по выпуску БО-П02. ООО «Дядя Дёнер» по решению суда обязано выплатить своим инвесторам номинальную стоимость облигаций, купонный доход, и иные денежные суммы, которые были учтены судом при вынесении решения. Однако сеть фастфуда до сих по не исполнила эти требования, в связи с чем ООО «ЮЛКМ», представляющее интересы владельцев облигаций, было вынуждено задействовать все возможные на тот момент рычаги воздействия на «Дядю Дёнера». Ранее Сбербанк также опубликовал сообщение о намерении инициировать процедуру банкротства сети фастфуда.

Напомним, что до недавнего времени владельцами ООО «Дядя Дёнер» являлись генеральный директор сети Антон Лыков, а также основатель производителя минеральной воды Petroglyph Антон Супрун и его жена Людмила. Однако в сентябре арбитражный суд Новосибирской области признал недействительным договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Дядя Дёнер» от 22 марта 2021 года, заключенный между Людмилой Супрун и основателем сети PRIMETIME COFFEE Антоном Горестовым. С соответствующим иском обращался Сбербанка. Таким образом, суд восстановил долю Антона Горестова в компании «Дядя Дёнер» и постановил взыскать с Людмилы Супрун денежные средства в размере 50 млн руб.

Причину осуществления этой сделки ранее объяснял Антон Лыков. «Антон Супрун выдавал Антону Горестову денежные средства в качестве займа на развитие его самостоятельного бизнеса – сети кофеен PRIMETIME COFFEE. И этот заем Антон Горестов должен был вернуть в марте 2021 года. Однако, этого не произошло. Тогда же стали известны подробности финансового положения Антона Горестова и его компаний (в 2021 году Антон Горестов был признан банкротом — «КС»). В этих обстоятельствах, когда возникло понимание, что рассчитывать на возврат средств не приходится, Антон Горестов передал принадлежавшую ему ранее долю в компании «Дядя Дёнер» супруге Антона Супруна», – отмечал ранее генеральный директор и сооснователь сети «Дядя Дёнер» Антон Лыков.