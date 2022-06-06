Ситуацией с сетью «Дядя Дёнер» займутся правоохранительные органы

Компания «ЮЛКМ», представляющая владельцев облигаций сети «Дядя Дёнер», подала заявление в правоохранительные органы с просьбой проверить действия директора сети и ее учредителей.



31 мая представитель владельцев облигаций по выпуску БО-П02 ООО «ЮЛКМ» (учредитель — Артемий Березиков) подал заявление в полицию с просьбой проверить действия контролирующих лиц эмитента ООО «Дядя Дёнер» на наличие состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Об этом сообщает в своем ТГ-канале организатор размещения ООО «Дядя Дёнер» — компания «Юнисервис Капитал».

По мнению юристов представителей владельцев облигаций (ПВО), «неисполнение решения арбитражного суда Новосибирской области по делу А45-5447/2022 (иск ПВО «ЮЛКМ» к эмитенту) может быть связано с тем, что лица, контролирующие компанию, могли совершать финансовые операции со связанными организациями, в результате которых могло произойти ухудшение финансового состояния эмитента».

ООО «ЮЛКМ» отмечает, что в дальнейшем намерено предпринимать действия направленные на защиту прав и законных интересов владельцев облигаций, как в порядке, предусмотренном арбитражным процессуальным законодательством, так и в порядке предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации. В том случае, если владельцы облигаций намерены подать заявление в правоохранительные органы также и от своего имени, юристы ПВО окажут всю необходимую помощь владельцам облигаций в корректном составлении обращений в правоохранительные органы.

Напомним, что арбитражный суд в ходе последних судебных заседаний, состоявшихся 2 марта 2022 года по искам от ПВО ООО «Монотон» (А45-15230/2021) к ООО «Дядя Дёнер» (выпуск БО-П01) и ПВО ООО «ЮЛКМ» (А45-16020/2021) к ООО «Дядя Дёнер» (выпуск БО-П02) принял решение удовлетворить требования представителей владельцев облигаций в полном объеме. Сумма исковых требований по первому выпуску — 60 690 408 руб., по второму выпуску — 50 554 800 рублей.

Стоит отметить, что ранее «Континент Сибирь» писал о том, каковы шансы владельцев облигаций получить свои деньги, получится ли у компании реструктуризировать свои долги, и какой урок из истории с «Дядей Дёнером» могут извлечь инвесторы других биржевых компаний.

Сеть уличного питания «Дядя Дёнер» была основана в 2009 году бывшим коммерческим директором сети кофеен Travelers Coffee Антоном Лыковым и основателем сети PRIMETIME COFFEE Антоном Горестовым. Позднее еще один совладельцем компании стал основатель алтайского производителя минеральной воды Petroglyph Антон Супрун. Компания активно наращивала географическое присутствие в России и за ее пределами. В 2018 году был анонсирован выход сети в Дубаи, однако по факту франчайзинговый партнер не реализовал проект. Помимо киосков компания также развивала другие форматы присутствия, в частности точки на фудкортах, однако в 2019 году объявила о закрытии всех таких точек в Новосибирске. На сегодня, по данным 2ГИС, в Новосибирске работает 75 точек под вывеской «Дядя Дёнер». В 2020 года анонсировала запуск сети блинных под торговой маркой «Родные блины». По данным 2ГИС, сегодня в Новосибирске работает одна точка «Родных блинов» на Ломоносова. Ранее в компании говорили о планах открыть до 10 блинных. В 2021 году стало известно о выходе из состава акционеров «Дяди Дёнера» Антона Горестова.