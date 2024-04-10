Конкурсный управляющий «Экологии-Новосибирск» пожаловался генпрокурору РФ на бездействие следственных органов и прокуратуры

Конкурсный управляющий ООО «Экология-Новосибирск» Владислав Баряев написал жалобу генеральному прокурору РФ Игорю Краснову на бездействие следственных органов и органов прокуратуры. Об этом сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.



В своей жалобе конкурсный управляющий раскрывает схему владения ООО «Экология-Новосибирск» (бывший региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами) Группой «ВИС» и поясняет, каким образом, по его мнению, из бизнеса «Экологии-Новосибирск» могли выводиться средства через договоры регоператора с ООО «ЭкоТранс-Н», основным подрядчиком по транспортировке мусора, подконтрольным Группе «ВИС». «По моим предварительным данным, размер ущерба, причиненного ООО «Экология-Новосибирск» и его кредиторам, составляет 1 млрд 89 млн 759 тысяч 899 рублей», — сообщает Владислав Баряев в тексте документа.

По мнению конкурсного управляющего, «ООО «Экология-Новосибирск» изначально была определена роль неплатежеспособного юрлица, на котором останутся неисполненные денежные обязательства, в то время как финансовый результат будет формироваться на иных (аффилированных) юридических лицах (в частности ООО «ЭкоТранс-Н»), с целью избежать обращения принудительного взыскания на имущество (активы) по требованиям независимых кредиторов».

В жалобе на имя генпрокурора РФ Владислав Баряев утверждает, что изложенные в тексте документа факты «игнорируются следственными и надзорными органами». В сообщении на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве указано, что документы с указанными в жалобе фактами и доводами направлены в Федеральную службу безопасности России и ее территориальное управление в Новосибирской области, в Следственный комитет РФ и его территориальное управление в Новосибирской области, в Министерство внутренних дел Российской Федерации и его территориальное подразделение в Новосибирской области, в Законодательное собрание Новосибирской области, губернатору Новосибирской области.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал, что арбитражный суд Новосибирской области отказал «Экологии-Новосибирск» во взыскании с Новосибирской области расходов на реализацию расторгнутой концессии.