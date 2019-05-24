В одном достаточно большом городе работала совсем небольшая компания, которая поставила своей целью способствовать развитию среднего бизнеса.

Об истории новосибирских финансистов, которые смогли пережить турбулентность в экономике и стали организаторами биржевых программ для среднего бизнеса в России — в материале «Континента Сибирь».

А кому сейчас легко?

Средний бизнес в России долгое время оставался без альтернативных источников развития: банковские кредиты, преимущественно залоговые, были единственным вариантом получения займов, если не брать в расчет частные случаи.

Однако получение таких кредитов не всегда возможно, и практически любой бизнес рано или поздно сталкивается с необходимостью привлечения сторонних инвестиций: хочешь развиваться — делай это быстро или умри.

И тут на помощь приходят пока немногочисленные финансисты, готовые привлекать средства на развитие среднего бизнеса с помощью различных инструментов. Одним из таких финансистов является новосибирская инвестиционная компания «Юнисервис Капитал».

Займи до успеха

Финансирует средний бизнес «Юнисервис Капитал» с момента основания в 2009 году. Отличительной чертой компании стала работа с частными инвесторами: в те годы «Юнисервис Капитал» был практически единственным участником рынка, кто продавал долговые инструменты физическим лицам. Сначала это были вексельные программы, потом — секьюритизация активов, в 2017-м опробованы коммерческие облигации, а с 2018 года новосибирские финансисты сосредоточились на выпуске биржевых облигаций.

Либерализация законодательства в части возможности «выхода на биржу» компаний с годовой выручкой менее 1 млрд рублей позволила организовать системную работу по оформлению таких долговых программ. За год работы в этом направлении было зарегистрировано семь выпусков биржевых облигаций для шести компаний, четыре из которых — это предприятия из родного Новосибирска. В их числе — транспортная компания и нефтетрейдер «Нафтратранс плюс», сеть стритфуд кафе «Дядя Денер», девелопер «Диалекс» и Новосибирский завод резки металлов. Еще две компании федерального масштаба: столичный трейдер золотом «Первый ювелирный — драгоценные металлы» и сервис внутригородских переводок «ГрузовичкоФ» родом из Санкт-Петербурга.

Все эти компании вышли на публичный долговой рынок и успешно привлекли инвестиции на собственное развитие у частных инвесторов со всей России. Мы не случайно подчеркиваем — частные инвесторы. Именно они готовы вкладывать средства в облигационные программы от компаний МСП. Так устроен рынок — банкам, исходя из действующих нормативов, инвестиции в средний бизнес неинтересны. В свою очередь многим частным инвесторам вложения в квазигосударственные компании не нравятся низкой доходностью.

На стыке этих двух настроений формируется новый рынок высокодоходных облигаций, мини-бондов или облигаций третьего эшелона — все наименования так или иначе стали общеупотребимы.

Красиво оформлено

«Юнисервис Капитал» стал важным участником рынка высокодоходных облигаций благодаря умению подавать компании потенциальным инвесторам. Именно подавать: потому как в рискованных инвестициях говорить о «продажах» не совсем корректно. Каждый инвестор должен сам принимать решение о покупке, оценивая риски и потенциальную доходность. Однако для принятия подобных решений нужны данные: обзоры рынков, разбор отчетности, стратегия развития и многое другое. Умением эти данные собирать, анализировать, оформлять выделяются на рынке специалисты «Юнисервис Капитала». Компания своевременно поняла значимость направления работы с инвесторами и стала ориентироваться на достаточно высокие стандарты, разрабатывая силами привлеченных аналитиков, копирайтеров и дизайнеров наглядные презентации, аналитические покрытия и другие материалы.

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Второе преимущество компании — наличие крупных частных инвесторов, капитал которых позволяет новосибирцам не только оперативно решать задачи клиентов, но и вселяет определенную уверенность в остальных участников рынка. В плюс работает и собственная методика анализа текущей деятельности компаний: «Юнисервис Капитал» тратит значительное количество времени и сил на то, чтобы ежемесячно встречаться, анализировать отчетность, узнавать о новостях и результатах деятельности своих клиентов. И затем делится информацией с другими инвесторами. Снижение выручки, закрытие отдельных направлений работы и другие негативные тенденции освещаются наравне с позитивными новостями, и все они доступны на сайте компании-организатора долговых программ.

Есть куда расти

В целом сектор внебанковского финансирования среднего бизнеса существует и даже имеет перспективы роста. В конце апреля было подписано постановление «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям — субъектам малого и среднего предпринимательства в целях компенсации части затрат по выпуску акций и облигаций». Согласно данному постановлению, компании, соответствующие ряду критериев, могут рассчитывать на компенсацию затрат по организации выпуска ценных бумаг и выплаты купонного дохода. В отсутствие практики его применения трудно оценить доступность субсидий широкому кругу компаний. Но, возможно, предложенные меры будут способствовать появлению новых компаний-заемщиков на площадке Московской биржи.

Помимо облигационных программ, остаются актуальными и другие инструменты. Так, ряд новосибирских застройщиков регулярно «занимают» у компании «Юнисервис Капитал» средства под залог объектов недвижимости; продолжают использоваться и вексельные программы для финансирования компаний, которые пока еще не готовы к выходу на биржу.

Но главным остается не количественный, а качественный фактор роста: для того чтобы привлечь инвестиции, бизнесу нужна помощь специалистов. Потому на рынке востребованы услуги по оформлению b2b презентаций под различные задачи (поиск инвесторов, продажа бизнеса, демонстрация на отраслевых мероприятиях), а также некоторые отдельные услуги аналитиков и юристов.

Узнать подробнее об услугах новосибирской компании можно на сайте http://uscapital.ru.

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