Генерального директора сети «Дядя Дёнер» просят признать банкротом

В Арбитражный суд Новосибирской области поступило заявление о признании банкротом основателя, гендиректора и совладельца сети стритфуда «Дядя Дёнер» Антона Лыкова. Заседание суда назначено на 3 ноября 2022 года.

17 октября Арбитражным судом Новосибирской области принято заявление Сбербанка России с требованием признать основателя, генерального директора и одного из владельцев сети «Дядя Дёнер» Антона Лыкова. Сумма исковых требований составила 7,27 млн рублей. Заседание состоится 3 ноября 2022 года.

Напомним, что ранее иск против сети «Дядя Дёнер» и лично Антона Лыкова также подали другие совладельцы сети — Антон и Людмила Супрун. В своем заявлении они просили предоставить им финансовую отчетность компании.

Иск о банкротстве сети «Дядя Дёнер» ранее подавала компания «ЮЛКМ», которая представляет интересы владельцев облигаций сети стритфуда по двум выпускам. В марте этого года арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил требования владельцев облигаций о взыскании с сети стритфуда 60 690 408 руб. по выпуску БО-П01 и 50 554 800 руб. по выпуску БО-П02. Ранее сообщение о намерении инициировать процедуру банкротства «Дяди Дёнера» также опубликовал Сбербанк.

До недавнего времени владельцами ООО «Дядя Дёнер» являлись генеральный директор сети Антон Лыков, а также основатель производителя минеральной воды Petroglyph Антон Супрун и его жена Людмила. Однако в сентябре арбитражный суд Новосибирской области признал недействительным договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Дядя Дёнер» от 22 марта 2021 года, заключенный между Людмилой Супрун и основателем сети PRIMETIME COFFEE Антоном Горестовым. С соответствующим иском обращался Сбербанк. Таким образом, суд восстановил долю Антона Горестова в компании «Дядя Дёнер» и постановил взыскать с Людмилы Супрун денежные средства в размере 50 млн руб.

«Континент Сибирь» продолжает следить за развитием событий вокруг сети.