В рамках банкротства на торги выставлен объект недвижимости и земельный участок в Дзержинском районе Новосибирска

Согласно информации, размещенной на электронном ресурсе Единого федерального реестра сведений о банкротстве, конкурсный управляющий ООО «Компания Холидей» Аркадий Зырянов объявил торги в форме аукциона, открытого по составу участников с открытой формой предоставления предложений о цене по продаже нежилого здания и земельного участка.

Имущество выставлено на продажу одним лотом. Здание площадью 830 квадратных метров в Дзержинском районе города Новосибирска по адресу улица Адриена Лежена, дом 9/4 и земельный участок площадью 2301 квадратный метр по тому же адресу предлагаются по начальной цене 25 млн 114 тысяч рублей с шагом аукциона 5%. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Дата окончания подачи заявок — 23 мая 2024 года.

Напомним, ООО «Компания Холидей» была признана банкротом в феврале 2019 года. На тот момент реестр кредиторов компании включал в себя требования на общую сумму 14 млрд рублей.

Ранее «Континент Сибирь» сообщал, что конкурсный управляющий «Экологии-Новосибирск» пожаловался генпрокурору РФ на бездействие следственных органов и прокуратуры.