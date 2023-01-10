Выживут ли автодилеры Сибири, и чья стратегия наиболее дальновидна?

2022-ой год надолго запомнится участникам российского авторынка. Таких кардинальных перемен не было ни в один из предыдущих кризисов и даже в пандемию. Одни дилеры быстро «с головой уходили» в китайские бренды, другие начинали экспериментировать с параллельным импортом, третьи до сих пор ждут, что поставки автомобилей отдельных европейских и азиатских брендов могут возобновиться.

Экспансия китайских брендов

Абсолютное большинство инфоповодов, связанных с развитием и запуском новых салонов в Сибири, было связано с китайскими автобрендами. Из них наиболее активной была корпорация CHERY. В этом году она не только продолжила расширять свои позиции и открывать новые дилерские центры, но и вывела на рынок сразу 2 новых бренда — EXEED и OMODA. Если первый бренд прогнозируемо вырос из суббренда Cheryexeed, то OMODA стала полностью новой маркой. Во многом она родилась из готовности CHERY заместить уходящие из России западные и японские бренды. Расчет оказался верным – несмотря на то, что в линейке OMODA пока лишь одна модель, дилеры выстраивались в очередь за этим брендом.

В результате за год новые дилеры CHERY были назначены в Новосибирске, Кемерове, Красноярске, Барнауле, Томске. Дилерские центры EXEED были запущены в Новосибирске, Барнауле, Красноярске, Кемерове, Омске, Иркутске. Причем в случае Иркутска, Новосибирска и Красноярска речь шла о появлении сразу двух официальных дилеров EXEED. В свою очередь дилеры OMODA были назначены в Барнауле, Новосибирске, Омске, Иркутске, Красноярске, Томске. При этом, в случае Новосибирска и Иркутска речь шла о появлении сразу 2 официальных дилеров. Менее заметными темпами расширяли свою дилерскую сеть в Сибири китайские компании GEELY и JAC. Так, GEELY открыла новых дилеров в Новосибирске, Омске, Абакане, JAC – в Барнауле и Красноярске.

Часто китайские бренды открывались на площадях, где ранее находились японские или европейские бренды. На этом фоне можно выделить троих дилеров Jaguar Land Rover (Новосибирск, Красноярск, Барнаул), которые стали официально представлять EXEED и запустили эту марку на мощностях полнофункциональных салонов британских марок. Также сразу двое сибирских дилеров Lexus провели в 2022 году релокацию японского премиум-бренда в салон Toyota, а в освободившихся площадях разместили «китайцев» (Новосибирск, Красноярск). И этот вариант на первый взгляд выглядит целесообразнее, чем консервация салона Lexus (Омск).



Стоит отметить, что китайские автопроизводители не только назначали новых партнеров, но и расставались с действующими. Те дилеры, которые не были готовы вкладывать дополнительные средства в бренд и его новые стандарты или обеспечивать необходимую долю в регионе, выбывали из дилерской сети. Так, например, в Новосибирске дилером CHERY и EXEED перестала быть компания «Сибавто», а в Омске «Антикор-Сервис» закрыл один из двух салонов HAVAL.

Довольно откровенно и прямолинейно логику своего развития в регионе «Континенту Сибирь» обрисовали в компании CHERY на примере Барнаула. «Оба действующих дилера в Барнауле не могут обеспечить необходимую долю марки в регионе, соответственно, мы открываем третьего для увеличения доли. И надеемся, что они будут работать над привлечением новой аудитории, а не заниматься уводом клиентов друг от друга. Если выберут второй путь, то долю не увеличат, слабого нам придётся закрыть и, возможно, открыть снова третьего», – поясняли в российском представительстве CHERY.

Таким образом, дилерам, которые были партнерами китайских брендов уже не первый год, не пришлось почивать на лаврах и считать прибыль – они встали перед необходимостью обеспечивать свое место под солнцем на фоне большого количества желающих заполучить их бренды. Некоторые автодилеры даже готовы были выкупать или арендовывать салоны у конкурентов, чтобы запустить новые для себя китайские марки. Примером может служить алтайская ГК «Тисс Авто» с салоном на Малахова, который раньше служил полнофункциональным салоном Suzuki для компании «БС-Авто».

Впрочем, в дилерской среде встречается мнение, что вся эта борьба и гонка за китайскими брендами происходит по инерции. «Топ-менеджерам дилеров такой путь прост и понятен. Нет европейских и японских брендов — надо переключаться на китайские. Это ведь легче и проще, чем развивать бизнес по авто с пробегом или развивать сервис. Если хотите, это сила инерции мышления, нежелания перестраиваться и работать по-другому. Но уже сегодня многие дилеры посчитали доходы по китайским брендам и усомнились в том, стоит ли эта игра свеч», – отметил один из собеседников издания на условиях анонимности.

Стоит отметить, что некоторые дилеры китайских брендов действительно признали «Континенту Сибирь», что разочаровались в работе с ними. По словам одного из них, дистрибьютор ставит дилеров в очень жесткие условия, заставляет «желтить» ради достижения намеченных показателей.

Эксперты отмечают, что это не удивительно, и что с учетом таких темпов расширения сети партнерам того же бренда OMODA в ближайшее время будет крайне сложно зарабатывать на нем. «Это связано с большим количеством дилеров, наличием в линейке только одной модели и объявленной цены на эту модель. Думаю, что в ближайшие год-два экономики по этому бренду не предвидится. Я пожелаю CHERY как можно быстрее наладить поставки автомобилей OMODA. Если речь о 100 дилерах по России, то соответственно потребуется 100 тыс машин. А в следующем году хотелось бы пожелать дистрибьютору привезти уже 150 тыс машин, чтобы у дилеров была экономика, и они могли зарабатывать на этом бренде», – приводит расчеты экс-глава ассоциации «Российские автодилеры» (РОАД), член совета директора FreshAuto Олег Мосеев.

Основатель консалтинговой компании «Автобосс» Татьяна Григорьева, напротив, считает, что дело не в политике дистрибьюторов, а в том, что дилеры пока просто не умеют продавать автомобили китайских марок, и поэтому сетуют на отсутствие доходности. «В декабре мы проводили мастер-класс с генеральным директором тюменской группы VERRA Анной Бояршиновой. Она как раз начала с вопроса: «Зачем коллеги «льют» (реализуют по заниженным ценам — «КС») машины, которые можно и нужно продавать? Не понимаю!». Возможно, потому что не умеют реализовывать автомобили китайских брендов, продавая раньше Toyota, Porsche и другие марки. Возможно, потому что выживают, и банально нечем платить аренду, зарплату, кредиты, – перечисляет Татьяна Григорьева. – У VERRA подход другой. Они проводили глубокое исследование страхов клиентов, сотрудников, собственника бизнеса от работы с китайскими брендами, и на каждый страх нашли решение. Они большое внимание удаляли оформлению шоу-рума, а также сделали китайские автомобили подменными для сервиса Toyota, Lexus, Porsche. Результат не заставил себя долго ждать».

Федеральные игроки на пути оптимизации

В апреле 2022 года в своей авторской колонке в «Континенте Сибирь» Татьяна Григорьева отмечала, что наиболее уязвимыми в сложившейся рыночной ситуации можно считать крупные федеральные автохолдинги и региональные монобрендовые дилеры тех брендов, которые уходят из России или приостанавливают свою деятельность на неопределенный срок. «На сегодня у «Автомира» широкий региональный охват – это то, за что в свое время бились все бренды. Однако в текущей сиуации это может быть большим вызовом. Для чего такое количество дилерских центров в регионах России, где существуют большие логистические проблемы с доставкой автомобилей? Они станут излишними, поэтому и здесь потребуются решительные меры», – отмечала в своей колонке Татьяна Григорьева.

В декабре стало известно, что группа компаний «Автомир» с 1 января 2023 года закрывает дилерские центры в Новосибирске на проспекте Энергетиков, которые находились у нее в аренде. Компания перевезла Audi, Skoda, Hyundai, Suzuki в свой собственный салон на Петухова, где освободились мощности после ухода с рынка французской марки Renault.



«Автомир» – не единственный федеральный автодилер, оптимизирующий присутствие в Сибири. В 2022 году на аналогичные шаги пошел краснодарский холдинг «КЛЮЧАВТО» , с 2021 года присутствующий в Омске и имеющий в своем портфеле в этом городе 13 брендов. В частности компания провела значительную релокацию шоу-румов ряда европейских брендов, включая Volkswagen и Renault, а также временную консервацию двух салонов.

Таким образом, именно федеральные дилеры стали первыми, кто отреагировал на падение рынка закрытием шоу-румов. Тенденция к массовому закрытию региональных дилеров пока не наблюдается. Те случи, которые имели место в 2022 году, были связаны либо с релокацией отдельных брендов, либо с неготовностью дилера инвестировать в тот или иной бренд, и, как следствие, прекращение партнерства.

Однако у крупных федеральных дилеров есть путь, который недоступен региональному авторитейлу. Речь о возможности выхода в дистрибьюторский сегмент. В частности уже упомянутый холдинг «КЛЮЧАВТО» как раз пошел по пути «сам себе дистрибьютор», выстроив параллельный импорт и наладив поставки новых для российского авторынка моделей автомобилей.

Замороженные стройки

Абсолютное большинство новых открытий салонов в 2022 году запускались на действующих площадках, освободившихся из-за ухода японских и европейских брендов из России. Во многом именно наличие простаивающих площадей было драйвером желания дилеров быстро взять какой-нибудь китайский бренд. Вместе с тем, в большинстве случаев при таком подходе дилеры не расторгали контракты с действующими брендами, сохраняя свой статус и возможность оказывать авторизованный сервис.

В непростом положении оказались дилеры, которые вошли в 2022 год со строительством новых автосалонов по стандартам производителей. В группе компаний «БорисХоф» (ранее — Inchcape Russia) отмечали, что за январь-февраль 2022 года потратили около 500 млн рублей на реконструкцию и возведение новых салонов. Сибирские дилеры тоже не остались в стороне от этого процесса. Так, например, кемеровская компания «Ай-Би-Эм» весной 2022 года построила полнофункциональные салоны для корейской марки Kia и британских марок Jaguar Land Rover в полном соответствии со стандартами этих брендов. В компании успели доставить все необходимое оборудование, привезти из Европы фирменную мебель. Однако вследствие приостановки деятельности в России марок Jaguar и Land Rover компания оказалась перед необходимостью переформатирования салона под другие бренды. Параллельно «Ай-Би-Эм» также открыла дилерский центр CHERY, а год назад — салон Skoda в Новокузнецке. Тем не менее, несмотря на сложившуюся ситуацию, компания адаптировалась под ситуацию и продолжает работу.

Другой пример – полнофункциональный дилерский центр Volvo в Новосибирске, который строила компания «Альбион Моторс». Он планировался к запуску летом 2022 года. Дальнейшее предназначение здания пока не известно.

Планы шведской марки застали врасплох и иркутского дилера марки. «Мы проводили реконструкцию салона Volvo в соответствии с последними стандартами шведской марки, завезли машины и, так получилось, что открыли салон именно 24 февраля. Теперь уже точно понятно, что мы вероятно потеряем половину вложенных инвестиций. Потому что оригинальная мебель Volvo вероятно не будет нужна, как впрочем и элементы корпоративной идентификации. Немного проще с фирменной плиткой, которую можно будет использовать и для других объектов», – отмечал в интервью «Континенту Сибирь» соучредитель ГК «Первая Автоколонна» Петр Хомяков. Также группа компаний строила полнофункциональные дилерские центры для брендов Porsche и Mercedes-Benz в Иркутске – их запуск изначально планировался на 2022 год. Тем не менее, Петр Хомяков добавлял, что относится ко всей сложившейся ситуации философски. «Если посмотреть на репутационную составляющую, то мы со своей стороны, как дилер, четко выполняем все взятые на себя обязательства. Никто нас не может упрекнуть, что мы их не исполнили, даже несмотря на непростую экономическую ситуацию. И это в любом случае нам поможет в будущем», – резюмировал Петр Хомяков.

Параллельный импорт

Тема параллельного импорта активно обсуждалась в автомобильном сообществе на протяжении всего 2022 года. Отдельные дилеры использовали ее для самопиара, другие, наоборот, отмечали, что на сегодня никакого параллельного импорта автомобилей не существует, а есть только «серый ввоз», которым и занимаются участники рынка.

Собственно говоря, по словам дилеров, доминирующая схема поставок автомобилей параллельным импортом на сегодня такая. «Берется дилер той или иной марки в Казахстане, у него физлицо с казахстанским гражданством покупает автомобиль, а потом перепродает человеку с российским гражданством. Далее происходит растаможка автомобиля, уплачивается утилизационный сбор, автомобиль привозится в Россию, проходит сертификацию, после чего его можно ставить на учет. Далее такие автомобили либо ставятся на комиссию в российские дилерские центры, либо выкупаются дилерами для дальнейшей продажи клиентам», – рассказывает один из участников рынка. Можно ли назвать такую схему параллельным импортом — вопрос открытый. О параллельном импорте как бизнесе можно будет говорить тогда, когда он будет экономически оправданным – до недавнего времени, как отмечал генеральный директор компании «СТС-Автомобили» (официально представляет Mercedes-Benz в Новосибирске, Кемерове, Томске, Jeep в Новосибирске) Павел Костенко, все поставки параллельным импортом носили больше «спортивный» характер, а не являлись долгосрочной схемой».

Вместе с тем, в конце года параллельный импорт перешел в новую ипостась. Крупные федеральные дилеры, в частности «Автодом», «КЛЮЧАВТО», объявили о старте продаж новых для российского рынка моделей, привезенных из Китая. Это Volkwagen Bora, Toyota RAV4, Toyota Camry, Toyota Avalon, Mazda CX4, Mazda Atenza и.т.д. Пока речь идет о небольших партиях, но если эксперимент окажется успешным, то тогда российский рынок столкнется и с конкуренцией внутри дилерской сети одного и того же бренда, потому что модельные ряды представляемых автомобилей будут отличаться. Станет ли параллельный импорт массовым явлением, покажет 2023 год. Во многом все будет зависеть и от действий регулятора.

«На таможне прекрасно видят, как осуществляется так называемый параллельный импорт, как сотрудники тех или иных компаний под видом физлиц оформляют автомобили и платят очень маленькие таможенные сборы (3-4 тысяч рублей) в то время, как для юрлиц это обходится в сумму порядка 100 тыс рублей. Вся информация у таможни как на ладони. У правоохранительных органов есть 3 года, чтобы прийти к физлицу и к компании, нарушившей закон. Уже есть практика выигранных уголовных дел (по статье о ведении незаконной предпринимательской деятельности), и это риск возникновения серьезных финансовых проблем», — предостерегает Татьяна Григорьева.

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