В Новосибирске закрываются дилерские центры на проспекте Энергетиков

Как стало известно «Континенту Сибирь», с 1 января 2023 года закрываются дилерские центры на проспекте Энергетиков, которые находились в аренде у московской группы компаний «Автомир». Информацию об этом изданию подтвердил собственник автокомплекса, основатель холдинга «Трансервис» Александр Бойко.



Напомним, что ГК «Автомир» входит в ТОП-5 крупнейших автодилеров России. Холдинг работает на рынке более 25 лет, и в его портфеле 18 автобрендов. Непосредственно в Новосибирск группа компаний вышла в 2007 году через покупку автодилерского бизнеса группы компаний «Трансервис» Александра Бойко. На сегодня «Автомир» представлен в Новосибирске автокомплексом на проспекте Энергетиков (бренды Hyundai, Suzuki, Audi, Skoda), дилерскими центрами на улице Петухова (бренды Renault, Volkswagen, EXEED) и дилерским центром на Станционной (Toyota). Если дилерские центры на Станционной и Петухова группа компаний строила сама, то автокомплекс на Энергетиков находится у нее в аренде. Собственником здания является холдинг «Трансервис» Александра Бойко.

Как стало известно «Континенту Сибирь» сразу от нескольких источников, «Автомир» уведомил собственника автокомплекса на Энергетиков о непродлении договора аренды с 1 января 2023 года. Информацию об этом подтвердил Александр Бойко. По данным сайта ГК «Автомир», дилерский центр Hyundai уже переехал на Петухова, где освободились площади из-за ухода с российского рынка марки Renault. Также на Петухова переедет сервис марки Suzuki. Что касается Audi (продажи+сервис) и Skoda (сервис), то их судьба пока не ясна. На сайте ГК «Автомир» указан прежний адрес салона немецкой премиальной марки. Сам салон пока продолжает работу. В пресс-службе группы компаний «Автомир» отметили, что на текущий момент не могут дать комментарий о том, произойдет ли релокация салона Audi на улицу Петухова, предложив вернуться к вопросу после нового года. Проверить информацию через российское представительство Audi не удалось — сайт дистрибьютора ликвидирован. Впрочем, как ожидается, в любом случае гарантийное и сервисное обслуживание всех представляемых дилером брендов в Новосибирске продолжится на действующих площадках «Автомира», поэтому поводов для беспокойства у клиентов нет.

Таким образом, «Автомир» сможет оптимизировать свое присутствие в Новосибирске и более эффективно использовать свои собственные площади. К слову, о возможности отказа от аренды площадки на проспекте Энергетиков руководство «Автомира» говорило в интервью «Континенту Сибирь» еще в 2009 году. В свою очередь отдельные дистрибьюторы не были в полной мере довольны площадкой на проспекте Энергетиков, но очень высоко оценивали ее местоположение. «Нам не очень нравится дилерский центр на проспекте Энергетиков, где этажи «нанизаны» друг на друга, как шашлык. Но несмотря на все недостатки здания, его местоположение стратегически очень правильное», – отмечал в интервью «Континенту Сибирь» в 2012 году Сигэру Сёдзи, возглавлявший на тот момент Suzuki в России.

«Автомир» – не единственный федеральный автодилер, оптимизирующий присутствие в Сибири. В 2022 году на аналогичные шаги пошел краснодарский холдинг «КЛЮЧАВТО» , с 2021 года присутствующий в Омске и имеющий в своем портфеле в этом городе 13 брендов. В частности компания провела значительную релокацию шоу-румов ряда европейских брендов, включая Volkswagen и Renault.

По словам экспертов рынка, такие шаги были прогнозируемыми. Ранее, в апреле 2022 года, в своей авторской колонке в «Континенте Сибирь» основатель консалтинговой компании «Автобосс» Татьяна Григорьева отмечала, что наиболее уязвимыми в сложившейся рыночной ситуации можно считать крупные федеральные автохолдинги и региональные монобрендовые дилеры тех брендов, которые уходят из России или приостанавливают свою деятельность на неопределенный срок. «На сегодня у «Автомира» широкий региональный охват – это то, за что в свое время бились все бренды. Однако в текущей ситуации это может быть большим вызовом. Для чего такое количество дилерских центров в регионах России, где существуют большие логистические проблемы с доставкой автомобилей? Они станут излишними, поэтому и здесь потребуются решительные меры», – отмечала в своей колонке весной 2022 года Татьяна Григорьева.

По ее мнению, текущее решение федерального дилера является своевременным и свидетельствует о необратимых изменениях, которые произошли на рынке. «ГК «Автомир» отличается от большинства крупных автодилеров тем, что у нее построены шикарные многофакторные финансовые модели. Руководители компании и дивизионов в «Автомире» прежде, чем принять какое-либо решение, рассчитывают все издержки. Если они приняли решение о закрытии той или иной площадки, то оно однозначно было выверено с точки зрения экономики, и по-другому они поступить не могли. Как крупный и устойчивый холдинг, накопивший активы, «Автомир» мог позволить себе ждать, как дальше будут вести себя автомобильные бренды, заморозившие свою деятельность в России. Группа компаний продолжала нести операционные издержки, сохраняя лояльность к брендам. Но если было принято соответствующее решение, то значит «Автомир» понял, что ждать дальше смысла нет», – резюмировала «Континенту Сибирь» Татьяна Григорьева.

Экс-глава ассоциации «Российские автодилеры» (РОАД), член совета директоров Fresh Auto Олег Мосеев согласен с тем, что шаг «Автомира» — результат трудностей, но в то же время призывает не преувеличивать их масштаб. «Речь идет про оптимизацию. «Автомир» не уходит с локального рынка, но хочет максимально эффективно использовать имеющиеся локации. Я бы тоже в первую очередь концентрировался на собственных площадях и отказывался бы от аренды. У «Автомира» есть китайские бренды в портфеле, и они появились давно. Поэтому поводов сомневаться в устойчивости ГК «Автомир» безусловно нет», – отмечает «Континенту Сибирь» Олег Мосеев.

По его словам, многие дилеры на протяжении всего года находились в процессе ожидания, и в декабре наступило осознание того, что европейские, американские и японские бренды не вернутся. В качестве наглядной иллюстрации он приводит в пример сайт «Ауди Россия», который вообще прекратил работу, что дает максимально прямой ответ на вопрос о том, останется бренд в России или нет. По словам Олега Мосеева, текущее количество дилерских центров избыточно с точки зрения показываемого ими объема продаж. Поэтому стоит ожидать дальнейшей оптимизации. Более того, как прогнозирует собеседник издания, в 2023 году закрываться будут и отдельные дилерские центры китайских брендов, поскольку их количество также превышает емкость рынка в соответствующих регионах. В качестве примера он приводит Екатеринбург, где у одного из китайских брендов сразу 6 дилерских центров.

Вместе с тем, несмотря на закрытие салонов на проспекте Энергетиков, Александр Бойко отметил «Континенту Сибирь», что автокомплекс не поменяет свой профиль работы, однако нового арендатора или арендаторов на текущем этапе не назвал.

С Новосибирском «Автомир» помимо бизнеса связывает и то, что это родной город для генерального директора и акционера всей группы компаний Николая Груздев а. Он родился в 1964 году в Новосибирске. В свою очередь основатель федерального холдинга «КЛЮЧАВТО» Виктор Сергеев родом из другого сибирского города-миллионника – Омска. «В этом городе прошли яркие годы, случились судьбоносные встречи, именно там произошло становление личности. Поэтому этот бизнес-проект стал своего рода возвратом к истокам, мы даже название ему дали во всех внутренних системах «Дивизион Родина», против принятой методики называть активы по географическому признаку», – отмечала в интервью «Континенту Сибирь» операционный директор ГК «КЛЮЧАВТО» Татьяна Форнасова.

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