Известный банкир Игорь Ким вновь поучаствует в новосибирском автобизнесе

В Новосибирске появится четвертый официальный дилер китайской марки CHERY. Им станет компания «Экспокар», дочерняя структура «Экспобанка», основным акционером которой (на 85%) является новосибирский банкир Игорь Ким.

Компания «Экспокар» (ООО «Экспомобилити») на 70% принадлежит «Экспобанку». Согласно сайту компании, она развивает направление автомобилей с пробегом, а также является официальным дилером Chevrolet, CHERY, GAC. Непосредственно китайскую марку CHERY «Экспокар» представляет в Волгограде, Москве, Нижнем Новгороде и Казани. Всего у компании 18 автоцентров в девяти городах России.

Салон марки в Новосибирске расположился на Владимировской улице. По данным «Автобизнесревю», общая площадь шоу-рума CHERY составила 600 кв.м, а сервисная зона (458 кв.м) рассчитана на шесть ремонтных постов, позволяя обслуживать до 45 автомобилей в день. В 2022 году салон CHERY в Новосибирске, по информации «Автобизнесревю», планирует реализовать 600 новых машин, а также намерен создать 50 рабочих мест. Получить комментарии в самой компании не удалось.

В Новосибирске официальными дилерами CHERY уже являются «Луна Авто» (дилерский центр на Станционной), «Сибавто» (дилерский центр на Бердском шоссе), «Сибтрансавто» (дилерский центр на Петухова). Таким образом, «Экспокар» будет уже четвертым дилером марки, что является рекордом для CHERY в Сибири. Схожее количество партнеров в Новосибирске есть только у «АвтоВАЗа».

Во многом это объясняется тем, что китайская марка CHERY является одним из рекордсменов по темпам прироста за 2021 год в Сибири (+131%), занимая 7-ое место в целом по рынку. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2021 году в Новосибирске было продано 870 новых автомобилей CHERY. Для сравнения: за аналогичный период в Красноярске было продано 684, а в Иркутске — 514 новых автомобилей CHERY. Продаваемые в регионе автомобили CHERY производятся на заводах в Китае. О феномене автопрома из Поднебесной «Континент Сибирь» писал в материале по ссылке.

Стоит отметить, что для основного акционера «Экспобанка» Игоря Кима это не первое косвенное участие в сфере автобизнеса Новосибирска. В 2009 году представляемый Игорем Кимом «МДМ-банк» называли в качестве финансового партнера и одного из временных акционеров ГК «СЛК-Моторс», бывшего официального дилера Toyota, Lexus, Nissan, Audi, Porsche, Ford, Hyundai, Mitsubishi, Lada, Renault в Новосибирске, Toyota, Lexus в Барнауле. В частности благодаря участию банка «СЛК-Моторс» в 2009 году взяла под управление бывшие дилерские центры компании «Автолэнд-Сибирь» на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Объединения. Впоследствии банк уже не являлся акционером «СЛК-Моторс».

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