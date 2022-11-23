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Банки фиксируют интерес вкладчиков к депозитам на срок более года
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Защита ходатайствовала об освобождении подозреваемого в поджоге баннера с буквой Z
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Ордена Мужества вручили участникам спецоперации из Омской области посмертно
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Менеджеров новосибирского магазина синтетических кристаллов отправили в колонию за кражу товара на 500 млн рублей
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В Новосибирске откроется выставка об истории отношений России и Украины
В 2015 – 2022 генеральный директор ООО «Телевизионная станция «Мир»
Собственник и руководитель компании «Фермер-центр франчайзинг», автор ТГ-канала "Ритейл будущего"
СЕО торговых сетей «Красный Яр» и «Батон» (г. Красноярск)
Сооснователь кафе Breakfast House и кондитерской Biscuit House
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