В Сибири появился первый официальный дилер нового китайского бренда OMODA

Компания CHERY опубликовала в соцсетях список из первых 15 дилеров своей дочерней марки OMODA в России. Среди городов Сибири в него пока попал только Барнаул.

Автомобильная марка OMODA, входящая в состав китайской CHERY, объявила о старте приема заявок от потенциальных соискателей в официальные дилеры в августе 2022 года.

В списке городов, где марка намерена открыть салоны, значились такие города Сибири, как Новосибирск, Красноярск, Омск, Иркутск, Барнаул, Томск, Кемерово, Новокузнецк.

Первым городом, в котором запускается OMODA, стал Барнаул. Официально представлять марку в этом городе будет «Автоцентр АНТ», который совсем недавно получил также дилерство CHERY, став третьим партнером марки в регионе. Стоит отметить, что основанный Александром Поддубным «Автоцентр АНТ» является официальным дилером Nissan, Mitsubishi, Hyundai и Skoda в Алтайском крае. До 2016 года группа компаний также представляла бренды LADA и Citroen. По итогам 1 полугодия 2022 года «Автоцентр АНТ» занимал 6-ое место в рейтинге самых крупных дилеров Сибири по доле рынка в основном регионе присутствия и первое место в Алтайском крае.

Напомним, что линейка китайской марки OMODA будет состоять из трёх моделей: два кроссовера и седан, которые поэтапно будут представлены до лета 2023 года. К 2025 году модельный ряд будет дополнительно расширен и обновлён. Первым поступит в продажу переднеприводный футуристичный фастбек-кроссовер OMODA C5. По мнению CHERY автомобили бренда OMODA на отечественном рынке «станут достойной альтернативой японским и немецким маркам, приостановившим свою деятельность в России».

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