У китайской марки CHERY откроется третий дилер в Алтайском крае

Как стало известно «Континенту Сибирь», до конца года в Барнауле откроется третий официальный дилер CHERY. Им станет «Автоцентр АНТ», в портфеле которого уже есть такие бренды, как Nissan, Mitsubishi, Hyundai и Skoda.

Информацию о том, что именно «Автоцентр АНТ» будет официальным дилером CHERY в Алтайском крае, «Континенту Сибирь» сообщили в российском представительстве китайской марки. По словам PR-директора CHERY в России Евгении Никитены-Кацарской, планируется, что дилер откроет свои двери до конца года. В настоящее время «Автоцентр АНТ» находится в процессе запуска салона.

Напомним, что основанный Александром Поддубным «Автоцентр АНТ» является официальным дилером Nissan, Mitsubishi, Hyundai и Skoda в Алтайском крае. До 2016 года группа компаний также представляла бренды LADA и Citroen. По итогам 1 полугодия 2022 года «Автоцентр АНТ» занимал 6-ое место в рейтинге самых крупных дилеров Сибири по доле рынка в основном регионе присутствия и первое место в Алтайском крае.

В настоящее время у CHERY уже есть двое официальных дилеров в Барнауле — ими являются «Барнаул Моторс» с салоном на Калинина и «Автоцентр Союз» на Павловском тракте. Компания «Барнаул Моторс» кроме CHERY также является официальным дилером HAVAL и имеет общих владельцев с томским автоцентром «Сто Коней».

По данным «Автостат Инфо», за 3 квартала 2022 года в Алтайском крае было зарегистрировано 130 новых автомобилей CHERY (-17,7%, 7 место).

Стоит отметить, что в 2022 году новые официальные дилеры CHERY были открыты в Новосибирске, Кемерове, Красноярске. На сегодня в крупнейшем городе Сибири работает сразу 4 официальных дилера этой марки. В свою очередь новые салоны премиум-бренда EXEED запустились в Новосибирске, Красноярске, Омске, Кемерове, Барнауле и Иркутске. В настоящее время CHERY ищет дилеров на свой третий бренд — OMODA. 11 октября в России состоялась торжественная премьера футуристичного фастбэк-кроссовера C5 этой марки.

По итогам 3 кварталов 2022 года доля новых автомобилей китайских брендов в Сибири достигла 16%, хотя годом ранее, по данным «Автостат Инфо», составляла 7,6%. Таким образом, каждый шестой новый автомобиль, зарегистрированный в Сибири в 2022 году, оказался китайским.

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