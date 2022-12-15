15 Декабрь, Четверг

14:19

В Сибири не построили четверть от запланированных школ на 2022 год

13:14

Бывший учитель новосибирской школы получил административный протокол после вечеринки с алкоголем для подростков

11:47

В результате пожара на заводе «Роснефти» в Ангарске погибли два человека

10:34

Уже есть обогреваемые остановки: в Совете Федерации оценили реализацию мер по развитию Норильска

14 Декабрь, Среда

21:29

Съезд Дедов Морозов, мастер-классы сибирских ремёсел и самый длинный каток: куда пойти в Новосибирске на новогодних праздниках

21:19

В новосибирском Заксобрании говорят о давлении на депутатов со стороны регионального правительства

18:20

Замглавврача Томского областного перинатального центра погиб в ДТП с машиной скорой помощи

18:19

Строитель новосибирского метро возьмется за красноярский метрополитен

17:37

В гастрономический гид по Новосибирску вошло 63 ресторана

17:03

Сибирский НИИ примет участие в создании сверхзвукового пассажирского самолёта

15:29

Концерт Hofmannita исчез из афиши новосибирской «Подземки»

15:16

Во время крупного пожара на томской птицефабрике «Сибагро» погиб человек

14:03

Число уголовных дел о поджогах леса в Сибири выросло за год на 200% — Генпрокуратура РФ

13:58

Возбуждены уголовные дела на сотрудников полиции Новосибирска по делу о незаконной миграции

13:49

Стало известно, кто будет управлять двумя крупными восточносибирскими торговыми сетями после сделки с Х5

12:37

На модернизацию трамваев в Новосибирске направят 110 млн рублей

10:56

Новосибирский производитель оборудования для АПК построит производственный комплекс