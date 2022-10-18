В Красноярске открывается новый автосалон китайского бренда JAC

Как стало известно «Континенту Сибирь», китайский автомобильный бренд JAC открывает в Красноярске новый салон. Официальным дилером марки стал крупный местный мультибрендовый дилер ГК «Арсенал».



О том, что ГК «Арсенал» стала официальным дилером JAC в Красноярске, «Континенту Сибирь» сообщили в российском представительстве марки. Новый салон расположился в автокомплексе на Партизана Железняка, где сейчас в том числе представлены китайские бренды HAVAL и Changan. Руководитель отдела продаж дилерского центра Александр Глазков отметил в соцсетях, что в течение недели в наличии уже появятся модели JAC, в том числе Т6, J7, а также новинка JS4.

Напомним, что ГК «Арсенал» является официальным дилером Audi, Jaguar, Land Rover, Mazda, Nissan, Ford (LCV), HAVAL, Changan в Красноярске. Также в 2022 году группа компаний получила дилерство техники Hisun.

Компания JAC Motors образована в 1999 году на базе автозавода «Цзянхуай», основанного в 1964 году в городе Хэфей. Компания JAC выпускает легкие, среднетоннажные и тяжелые грузовики, минивэны, легковые автомобили, электромобили, автобусы, специальные шасси, погрузчики и другие виды техники, а также коробки передач для автомобилей, двигатели, автозапчасти, автоагрегаты. Производственные мощности JAC позволяют выпускать свыше 500 000 легковых автомобилей, грузовиков и автобусов в год. В России JAC является партнером «КамАЗа» и ведет переговоры о производстве своих автомобилей на заводе «Москвич». На сегодня на российском рынке легковая линейка JAC состоит из минивена S3 (от 1,299 млн руб), кроссовера S7, среднеразмерного пикапа T6 (от 2,169 млн руб), электрокара iEV75 и лифтбэка J7 (от 1,799 млн руб).

По данным «Автостат Инфо», в Сибирском федеральном округе в 1 полугодии 2022 года было зарегистрировано 24 новых автомобилей JAC (-22,7%). Для сравнения: за этот же период было зарегистрировано 92 новых автомобилей FAW, 317 EXEED, 859 Geely, 1226 HAVAL, 2089 CHERY.

Стоит отметить, что ранее стало известно о грядущем открытии салона JAC в Барнауле — дилером стала компания «ТИСС-Авто», официально представляющая бренд Geely.

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