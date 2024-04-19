Китайский автомобильный премиум-бренд выходит в Кузбасс

Как стало известно «Континенту Сибирь», вслед за Новосибирском и Красноярском бренд Hongqi выходит в Кузбасс. Утвержденным кандидатом в официальные дилеры марки стал крупный местный игрок авторынка – ГК «Сибинпэкс». Группа компаний рассчитывает получить первые автомобили до конца майских праздников.

Напомним, что бренд Hongqi (в переводе с китайского — «Красное знамя») был основан в КНР в 1958 году. В родном Китае бренд находится в числе лидеров автомобильного премиум-сегмента. Автомобили Hongqi в том числе используются в качестве автомобилей для первых лиц государства.

Стоимость автомобилей Hongqi начинается с отметки в 4,79 млн рублей. На российском рынке на сегодня доступны четыре флагманские модели бренда: премиальный седан Н5 с 2-литровым турбодвигателем, премиальный седан H9, который оснащен гибридной установкой (2,0Т + 48V), полноприводные кроссоверы НS5 и НS5, а также полностью электрический полноприводный внедорожник E-HS9 с двумя двигателями мощностью 160 кВт и 245 кВт.

По данным «Автостат Инфо», за 2023 год в Сибири было зарегистрировано 65 новых автомобилей Hongqi. Из них 15 автомобилей было зарегистрировано в Новосибирской области, 13 — в Красноярском крае.

Единственным официальным дилером марки в СФО до недавнего времени являлась самарская ГК «ФАСТАР» Константина Стефанова, открывшая в декабре 2023 года в Новосибирске салон на Большевистской, который также служит для брендов Mercedes-Benz и Volkswagen. В начале апреля также стало известно о появлении дилера в Красноярске ─ речь идет о крупном местном мультибрендовом авторитейлере ГК «Арсенал». Дилерский центр марки будет располагаться в здании на улице Партизана Железняка, где находятся салоны брендов Jaguar/Land Rover и Voyah.

Следующим регионом, в котором появится официальный дилер Hongqi, стал Кузбасс. Интересы марки в Кемерове будет представлять ГК «Сибинпэкс», о чем «Континенту Сибирь» сообщили в самой группе компаний. Дилерский центр Hongqi займет шоу-рум марки Changan на Октябрьском проспекте, которая в свою очередь переедет в бывший салон Hyundai. Первые автомобили Hongqi могут поступить до конца майских праздников.

ГК «Сибинпэкс» работает на автомобильном рынке Кемеровской области с 1996 года. Начинала как официальный дилер General Motors (Chevrolet, Opel, Cadillac, Saab), открыв в 2007 году полнофункциональный салон для этих брендов. На сегодня группа компаний официально представляет бренды HAVAL, TANK, Ora, Wey, Changan, Jetour, Kaiyi, BAIC, «Москвич», Renault, Hyundai, Audi, Skoda, Volkswagen, Renault, Mazda в Кемерове. В состав ГК «Сибинпэкс» также входит автосалон «Сибмоторс» в Новокузнецке, официально представляющий бренды HAVAL, Changan, Isuzu, UAZ, а также «Сибтрансавто» в Новосибирске, являющийся официальным дилером HAVAL, CHERY. Основателем и генеральным директором группы компаний «Сибинпэкс» является Фания Сапожникова, коммерческим директором ─ Владимир Рыкунин. По данным «Автобизнесревю», кемеровская ГК «Сибинпэкс» по итогам 2022 года стала самым крупным дилером СФО по продажам новых легковых автомобилей.

Напомним, что ранее в Кемерове прошла релокация дилерского центра «Москвич» группы компаний «Сибинпэкс». С 12 апреля шоу-рум бренда переехал с Октябрьского проспекта в автокомплекс на ул. Тухачевского. При этом сервисная зона «Москвича» осталась в прежнем здании. Освободившиеся площади на Октябрьском проспекте займет Haval Pro. Ранее релокацию «Москвича» также провел новосибирский дилер марки – «ФАСТАР».

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