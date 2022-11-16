Крупный нижегородский автомобильный холдинг стал дилером китайского бренда OMODA в Красноярске

ГК «АГАТ» получила дилерство OMODA в Красноярске. Нижегородский холдинг вышел в Сибирь в 2021 году, купив ГК «ББР-Авто», официально представлявшую в Красноярске Bentley, Porsche, Volvo, Jaguar, Land Rover. В этом году ГК «АГАТ» уже получил дилерство китайских брендов CHERY и EXEED.

Информация о том, что именно ГК «АГАТ» будет официально представлять OMODA в Красноярске, размещена на сайте дистрибьютора. Информацию подтвердил источник в ГК «АГАТ». На одном из сайтов по поиску работы размещены также вакансии ГК «АГАТ» в Красноярске по бренду OMODA. По данным дистрибьютора, салон марки будет располагаться в здании на проспекте Котельникова, где сейчас находится «техцентр Запад» и дилерский центр Volvo.

Напомним, что нижегородская ГК «АГАТ» вышла в Красноярский край в 2021 году , выкупив автодилерский бизнес у ББР Банка. На тот момент он включал в себя дилерские центры Bentley, Porsche, Volvo, Jaguar, Land Rover. Стоимость активов оценивалась экспертами примерно в 650-750 млн рублей. Весной 2022 года ГК «АГАТ» получила дилерство CHERY и EXEED в Красноярске, а также открыла салоны этих марок в дилерском центре, который раньше служил для брендов Jaguar и Land Rover.

OMODA является брендом компании CHERY. Его линейка будет состоять из трёх моделей: два кроссовера и седан, которые поэтапно будут представлены до лета 2023 года. К 2025 году модельный ряд будет дополнительно расширен и обновлён. На сегодня в линейке OMODA — переднеприводный футуристичный фастбек-кроссовер C5. Как отмечали в CHERY, автомобили бренда OMODA на отечественном рынке «станут достойной альтернативой японским и немецким маркам, приостановившим свою деятельность в России».

Напомним, что кроме Красноярска OMODA также ранее назначила дилера в Омске — им стал федеральный холдинг «КЛЮЧАВТО» (официальный дилер CHERY, EXEED, Changan, Geely, KIA, Hyundai, Mitsubishi, Nissan, Renault, Volkswagen, Skoda, Mercedes—Benz в Омске). В Новосибирске дилерами стали ГК «Альт-Парк» (официальный дилер Skoda, Kia, Geely, Porsche в Новосибирске) и самарская ГК «Эксперт» (официальный дилер Hyundai, Genesis, Cadillac/Chevrolet в Новосибирске). Салон первой располагается на Петухова, второй — на Богдана Хмельницкого.

Дилеры OMODA назначены также в Иркутске. Речь идет о «Первой Автоколонне» (официальный дилер Geely, Mazda, Porsche, Mercedes-Benz, Jaguar, Land Rover в Иркутской области), а также об «Агат-Авто» (официальный дилер KIA, Nissan в Иркутской области). Кроме того, как ранее писал «Континент Сибирь», был назначен дилер марки в Барнауле – им стал «Автоцентр АНТ» (официальный дилер Hyundai, Nissan, Mitsubishi, Skoda в Алтайском крае). Салон марки находится на Павловском тракте в здании, где ранее располагался DATSUN.

Примечательно, что «АГАТ» пока стал в Сибири единственным дилером, у которого в портфеле есть все три бренда группы CHERY, представленные на российском рынке.

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