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В 2015 – 2022 генеральный директор ООО «Телевизионная станция «Мир»
Собственник и руководитель компании «Фермер-центр франчайзинг», автор ТГ-канала "Ритейл будущего"
СЕО торговых сетей «Красный Яр» и «Батон» (г. Красноярск)
Сооснователь кафе Breakfast House и кондитерской Biscuit House
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