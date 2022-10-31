Где в Сибири купить автомобили EXEED: список дилеров

На сегодня китайский премиум-бренд EXEED демонстрирует в Сибири высокие результаты. За 3 квартала 2022 года в регионе, по данным «Автостат Инфо», было зарегистрировано 317 новых автомобилей этой марки. В настоящее время официальные дилеры EXEED есть в Новосибирске, Красноярске, Омске, Барнауле, Кемерове, Иркутске. Что представляют собой эти компании, в чем их сильные и слабые стороны — в нашем материале.

Новосибирск, «Альбион Моторс«, Станционная 89

О компании. До запуска EXEED в Новосибирске алтайская компания «Альбион Моторс» официально представляла британские бренды Jaguar и Land Rover. Специально для них был построен полнофункциональный салон на улице Станционной, часть которого теперь служит для бренда EXEED. Кроме Новосибирска «Альбион Моторс» также представляет EXEED, Jaguar и Land Rover в Барнауле.

Дата открытия салона: июнь 2022 года

О том, чем интересны автомобили EXEED, на кого они в первую очередь ориентированы, и какие условия по покупке и обслуживанию сегодня предоставляет дилерский центр «Альбион Моторс», можно прочитать в интервью директора компании Елены Марисиной по ссылке.

Новосибирск, «Автомир«, Петухова 87

О компании. ГК «Автомир» является крупнейшим автодилером Новосибирска и входит в топ-3 крупнейших автодилеров России. Холдинг работает на рынке 30 лет, на данный момент его портфель включает в себя 25 автомобильных брендов. В Новосибирске ГК «Автомир» официально представляет Toyota, Hyundai, Suzuki, Skoda, Audi, Volkswagen, Renault.

Дата открытия салона: июнь 2022 года

«EXEED центр Автомир» на Петухова отличает большой выбор комплектаций по всем моделям. Подробнее про дилерский центр и условия покупки автомобиля можно прочитать в материале по ссылке.

Красноярск, «АГАТ«, Котельникова 37 стр 1

О компании. Основанная в Нижнем Новгороде ГК «АГАТ» — это один из крупнейших региональных автодилеров в России, в портфеле которого 25 марок. На сегодня ГК «АГАТ» представлена в 16 городах страны и по итогам 2021 года входит в топ-10 самых крупных дилеров России по размеру выручки. На сибирский рынок ГК «АГАТ» вышла в 2021 году и получила дилерство Volvo, Porsche, Bentley в Красноярском крае. В 2022 году группа компаний продолжила курс на развитие и открыла дилерские центры EXEED и CHERY. Дилерский центр EXEED расположился в салоне, который ранее служил брендам Jaguar и Land Rover.

Дата открытия салона: июнь 2022 года

Площадь шоу-рума дилерского центра EXEED составляет 500 кв.м, что позволяет разместить всю модельную линейку марки и познакомить клиентов с особенностями этих автомобилей. Сервисная зона включает 10 постов обслуживания, что обеспечивает возможность наиболее комфортного посещения салона с точки зрения затрат времени.

Отсутствие дефицита и наличие полного модельного ряда марки в наличии является одним из важных преимуществ EXEED в текущей ситуации. Любой клиент может подобрать автомобиль, который в наибольшей степени отвечает его потребностям без необходимости многомесячного ожидания. Подробнее о дилерском центре и его предложениях — по ссылке.

Красноярск, «Медведь Холдинг», Караульная 37

О компании. «Медведь Холдинг» является официальным дилером Geely, BMW, Volkswagen, Skoda, Hyundai, Genesis, Peugeot, Citroen, Suzuki, Mitsubishi, Lada, Toyota, Lexus. География деятельности группы компаний включает в себя Красноярский край, Хакасию, Новосибирскую область, Кузбасс. В 2022 году группа компаний также вышла в Алтайский край. По итогам 2021 года «Медведь Холдинг» занял 1 место среди дилеров СФО по доле рынка, посчитанной на основе оценки продаж новых автомобилей.

Дата открытия салона: сентябрь 2022 года

Новый шоу-рум площадью 1051 кв. м. включает в себя просторные зоны экспозиции новых автомобилей, комфортное пространство для посетителей, ожидающих выдачи автомобиля или проведения сервисных работ, а также детскую зону, где клиенты могут оставить своих малышей и сосредоточиться на выборе автомобиля. Дилерский центр предоставляет клиентам услуги по продаже новых автомобилей и автомобилей с пробегом, гарантийному и сервисному обслуживанию. На любой автомобиль из наличия действуют предложения по программам автокредитования, страхования, лизинга и trade-in.

Омск, «КЛЮЧАВТО«, Герцена 60

О компании. ГК «КЛЮЧАВТО» согласно рейтингу «Автобизнесревю» за 2020 год заняла 5-ое место по продажам новых автомобилей среди дилеров России. Группа компаний была основана Виктором Сергеевым — большинство ее дилерских центров расположены на юге России. По данным сайта группы компаний, на сегодня у нее 102 центра в 19 городах России. В линейке «КЛЮЧАВТО» 31 бренд. Среди городов Сибири присутствует в Новосибирске и Омске. Дилерский центр EXEED в Омске открылся на площадке, которую ранее занимал бренд Volkswagen.

Дата открытия салона: июль 2022 года

Барнаул, «Альбион Моторс«, Проспект Калинина 15е

О компании. До запуска EXEED в Барнауле алтайская компания «Альбион Моторс» официально представляла британские бренды Jaguar и Land Rover. Специально для них был построен салон на проспекте Калинина, часть которого теперь служит для бренда EXEED. Кроме Барнаула «Альбион Моторс» также представляет EXEED, Jaguar и Land Rover в Новосибирске.

Дата открытия салона: июнь 2022 года

О том, как ведут себя на дороге автомобили EXEED из дилерского центра «Альбион Моторс», можно прочитать в тест-драйве по ссылке.

О компании. Автоцентр «Дюк и К» является одним из старейших автодилеров Кузбасса. Компания является официальным дилером LADA (в 2020 году был признан лучшим дилером этого бренда в Сибири и на Дальнем Востоке), а также китайского бренда CHERY. За 24 года жизни компании на автомобильном рынке Кузбасса в портфеле брендов не было премиальных марок – «Автоцентр ДЮК и К» был представлен исключительно в массовом сегменте. EXEED — это первый значимый проект по масштабированию бизнеса.

Дата открытия салона: июль-август 2022 года

«В рамках проекта, – подчеркнула совладелец и генеральный директор компании «Автоцентр ДЮК и К» Наталья Архипова, – перед нами стояла задача организовать дилерский центр премиум-класса с высочайшим уровнем обслуживания. И не только удовлетворять потребности клиентов, но и предвосхищать их желания, делать максимально комфортной покупку и обслуживание автомобилей в гарантийный, – а это, к слову, целых 7 лет, – и постгарантийный период. Надо признать, что наш новый дилерский центр отвечает всем высоким стандартам бренда EXEED, а мощности современной сервисной станции позволят в короткие сроки и без очереди на запись проводить техническое обслуживание и ремонт автомобилей». Подробнее о дилерском центре — в материале по ссылке.

Иркутск, «Кузьмиха«, ул. Старо-Кузьмихинская, 81Б

О компании. Группа компаний «Кузьмиха» (ООО «Торговый Дом – Торгашин») была основана в 1993 году и имеет большой опыт работы в автобизнесе. С 2018 года она является эксклюзивным дилером CHERY в Иркутской области, за этот период выведя бренд в топ-10 автомобильного рынка региона. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Высокие результаты работы с маркой позволили группе компаний в 2020 году также получить в Иркутске дилерство премиальной линейки CHERYEXEED, а в 2022 году открыть дилерский центр EXEED. Также «Кузьмиха» официально представляет CHERY в Бурятии.

Дата открытия салона: май 2022 года

«EXEED Центр Иркут«, Трактовая 21/2

О компании. Группа компаний «Иркут БКТ» является одним из старейших авторитейлеров Иркутска, официально представляя бренды Toyota, Lexus, Jeep. Дилер входит в десятку самых крупных в Сибири за счет сильных позиций по японским брендам.

Дата открытия салона: июль 2022 года

Центр имеет общую площадь более тысячи квадратных метров. В клиентской зоне на первом этаже можно выпить чашечку чая или кофе и отдохнуть, ожидая оформления документов и подготовки автомобиля. Записаться на плановую диагностику можно в любое удобное время. Подробнее — в материале по ссылке.

Читайте больше про китайские автомобили по ссылке.