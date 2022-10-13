Стоит ли сибирским дилерам и клиентам связываться с параллельным импортом автомобилей?

Тема параллельного импорта активно обсуждается в автомобильном сообществе уже не первый месяц. Отдельные дилеры используют ее для самопиара, другие, наоборот, отмечают, что на сегодня никакого параллельного импорта автомобилей не существует, а есть только «серый ввоз», которым и занимаются участники рынка. Региональные автодилеры поделились с «Континентом Сибирь» своим опытом в этом направлении.

«Хайп» на популярной теме или отлаженная схема поставок?

На сегодня параллельный импорт не оказывает значительного влияния на расстановку сил на рынке. По подсчетам экспертов, на него пока приходится не больше 10% от общего объема проданных в России новых автомобилей. Как констатировал в ходе своего выступления на конференции 7 октября основатель аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков, параллельный импорт пока не может компенсировать отсутствие официального ввоза тех или иных брендов. Несмотря на многочисленные заявления дилеров, речь пока идет о штучных нерегулярных поставках — через Казахстан, Армению, Узбекистан, ОАЭ. Тем не менее, по словам Сергея Целикова, авторынок будет наполняться за счет этого канала дистрибуции.

Сибирские дилеры пока не поставили на поток это направление. В сравнении с привычной и отработанной для официального дилера схемой работы с дистрибьюторами параллельный импорт содержит в себе много рисков. Авторетейлеру приходится организовывать сложную логистику, самостоятельно ввозить автомобили в страну, заниматься их растаможкой и сертификацией. При небольших объемах и маленькой марже далеко не все готовы делать это своими силами или нанимать для этого посредников. И это не единственная причина. Одни дилеры медленно распродают свои текущие склады, другие закупают дилерские автомобили по России, третьи просто сетуют на отсутствие ресурсов для организации параллельного импорта или ссылаются на другие текущие приоритеты в работе.

«Схемы поставок всем известны. Но рынок слабо прогнозируем, и мы не видим смысла сейчас идти в параллельный импорт. Мы сосредоточились на поставках недорогих авто и авто с пробегом», — рассказывает генеральный директор компании «Ай-Би-Эм» (официальный дилер KIA, UAZ, Jaguar, Land Rover, Skoda в Кузбассе), руководитель регионального комитета ассоциации «Российские автодилеры» (РОАД) по СФО и ДВФО Денис Пронин. Не занимаются параллельным импортом и другие мультибрендовые авторетейлеры, опрошенные «Континентом Сибирь», включая самого крупного игрока на рынке — красноярский «Медведь Холдинг».

Однако большая часть автодилеров все же попробовала свои силы в этом направлении. Примером для многих стали крупные московские игроки, которые недавно публично стали заявлять о налаживании параллельного импорта. Так, компания «Авилон» отчиталась о поставках Range Rover, Land Rover Defender, Range Rover Sport, Jeep Grand Cherokee, электромобилей Volkswagen ID.6, Audi Q5 E-tron. О ввозе по параллельному импорту автомобилей Jaguar и Land Rover в конце сентября отчитался и «Автодом».

Отдельные сибирские дилеры Jaguar и Land Rover также подтвердили «Континенту Сибирь», что начали заниматься параллельным импортом. В частности, в «Альбион Моторс» (официальный дилер Jaguar, Land Rover в Новосибирске и Барнауле) отметили, что пробуют разные варианты поставок, в том числе завозят автомобили из Европы. Речь идет о наиболее ликвидных моделях. Об использовании параллельного импорта «Континенту Сибирь» говорил и иркутский дилер Jaguar и Land Rover — «Первая Автоколонна».

«Доминирующая схема поставок автомобилей параллельным импортом на сегодня такая. Берется дилер той или иной марки в Казахстане, у него физлицо с казахстанским гражданством покупает автомобиль, а потом перепродает человеку с российским гражданством. Далее происходит растаможка автомобиля, уплачивается утилизационный сбор, автомобиль привозится в Россию, проходит сертификацию, после чего его можно ставить на учет. Далее такие автомобили либо ставятся на комиссию в российские дилерские центры, либо выкупаются дилерами для дальнейшей продажи клиентам. Можно ли назвать такую схему параллельным импортом — вопрос открытый», — рассказывает директор центра по продаже авто с пробегом «Автобан» (г. Омск) Иван Беланов.

Другие участники рынка, впрочем, не склонны переоценивать текущие результаты коллег. «Мы тоже пробовали разные схемы поставок. Если говорить про ОАЭ, то там есть проблемы с логистикой, машины в пути. Из Европы мы ждем авто, но нет гарантии, что они смогут беспрепятственно выехать к нам. Из Казахстана некоторые автомобили приехали, что-то прибыло через Белоруссию, но это разовые покупки, на поток поставить пока нет возможности. В Казахстане закончились машины у всех дилеров — российские покупатели выгребли все, очередь по четыре человека на автомобиль через полгода», — отметили «Континенту Сибирь» на условиях анонимности в одном из региональных мультибрендовых дилеров.

Еще один местный авторитейлер приобрел порядка 40 автомобилей разных марок в рамках параллельного импорта, но на текущий момент не считает этот канал поставок надежным. «Нет четкого плана, модельного микса и т. п. На скорость и возможность платежей влияют и политические аспекты. Мы поставляем в основном из Казахстана. Из ОАЭ везут непрофильные марки, мы пока не решились на них. Из Европы несколько штук привезли, но это больше не наша схема, мы выступаем как покупатели и комиссионеры привезенных машин», — поделился опытом на условиях анонимности один из сибирских мультибрендовых автодилеров.

Риски для клиентов

Среди факторов, которые играют не в пользу параллельного импорта с точки зрения покупателя, можно назвать вопросы гарантии, а также нюансы комплектаций. Некоторые дилеры открыто говорят об отсутствии гарантии в случае ввоза автомобилей параллельным импортом. Однако другие собеседники издания отмечают, что это не так. «У Mercedes—Benz международная гарантия, в России поддерживаются автомобили со всех рынков — так было всегда. Раньше это, конечно, было невыгодно местным дилерам, так как автомобили покупали не у них, а, например, в Штатах, а потом обслуживали по гарантии. Сейчас, как видно, это пока играет пока на стороне дилера, так как Mercedes—Benz продолжает выполнять гарантийные обязательства», — отмечает генеральный директор компании «СТС-Автомобили» (официально представляет Mercedes—Benz в Новосибирской, Кемеровской, Томской областях, Jeep в Новосибирской области) Павел Костенко. С такой позицией соглашается еще один собеседник издания, добавляя, что все зависит от политики марки. «Например, один известный массовый немецкий бренд и популярная японская марка поддерживают глобальную гарантию на свои автомобили, а корейский производитель — нет», — рассказывает на условиях анонимности один из дилеров.

По некоторым моделям клиент может не отличить завезенную параллельным импортом модель от обычной, но есть немало случаев, когда разница видна невооруженным глазом. Если не принимать во внимание различия в самих модельных рядах тех или иных производителей, то прежде всего речь идет об опциях, которые уже давно стали обязательными для большинства продающихся в России автомобилей. Такие привычные элементы адаптации для местного рынка, как «зимний пакет», в частности подогрев сидений или руля, могут по понятным причинам отсутствовать у автомобилей из ОАЭ. В свою очередь автомобильной электронике также требуется «перепрошивка» для российского рынка.

«Если говорить про комплектации автомобилей, то, конечно, автомобили с рынков ОАЭ, США и других не на 100% равнозначны комплектациям автомобилей, адаптированных для рынка России. Начиная от банального подогрева сидений и заканчивая электронными системами, которые просто могу не работать или работать с ограничениями в России», — признает Павел Костенко. Так, один из сибирских мультибрендовых дилеров рассказал, что привозил автомобили одной из азиатских марок из ОАЭ, однако клиенты оказались недовольны качеством исполнения автомобилей и уровнем отделки интерьера, поэтому от последующих поставок дилер отказался. Вопрос соответствия завозимых автомобилей потребностям российских покупателей стоит рассматривать в контексте отдельных производителей и их линеек.

Участники рынка отмечают, что, по их наблюдениям, многие розничные клиенты уже нормально реагируют на автомобили, ввезенные параллельным импортом, а также нюансы, связанные с комплектациями и гарантией. Сложнее ситуация обстоит с юрлицами, которые часто пользуются при покупке лизинговыми схемами. У них могут возникать вопросы, связанные с НДС. Что касается гарантии, то у клиента в случае отсутствия ее предоставления производителем есть несколько вариантов — идти на риск, брать страховку от дилера (в случае ее наличия), пользоваться специальными финансовыми продуктами страховых компаний.

Среди других рисков, с которыми могут столкнуться клиенты, — мошенничество. Достаточно написать в поисковой строке запрос о поиске автомобиля из ОАЭ, чтобы увидеть кучу неизвестных компаний, которые предлагают купить у них интересующий автомобиль по привлекательным ценам. Автодилеры предостерегают клиентов от того, чтобы доверять непонятным участникам рынка. «Покупателей часто вводят в заблуждение. Достаточно изучить объявления на сайтах и увидеть, как некие компании предлагают привезти Lexus LX из ОАЭ за 14 млн рублей. Но если просто посмотреть цену, по которой этот автомобиль продается в Эмиратах, и прибавить таможенные платежи, то получится 18 млн рублей. Чудес тут не бывает — никто не станет торговать себе в убыток! Интернет полон таких объявлений, но никто не несет за них ответственности, а клиенты пребывают в иллюзиях», — сетует совладелец ГК «Первая Автоколонна» (официальный дилер Porsche, Mercedes—Benz, Jaguar, Land Rover, Volvo, Mazda, Geely в Иркутске) Петр Хомяков.

Временное явление или будущее?

В целом можно констатировать, что сибирские дилеры пока еще не выстроили долгосрочную схему параллельного импорта, которая позволила бы иметь стабильные поставки автомобилей, востребованных клиентами. Некоторые дилеры вообще не считают, что в текущей конфигурации за параллельным импортом может быть будущее. Как минимум потому, что сложно поставить на поток приобретение по таким каналам в случае, когда речь идет об ограничениях при ввозе автомобилей физлицами, не говоря уже о том, что продавцы за границей имеют четкие предписания не продавать автомобили российским физическим и юридическим лицам, а также локальным компаниям, учрежденным россиянами.

Если же пытаться ввозить автомобили через юрлица, то, по словам собеседников издания, выгоды не будет из-за разницы в утилизационном сборе и обязанности уплатить НДС. Таким образом, оформление крупной партии автомобилей на юридическое лицо — дорого, сопряжено с рисками и отражается на цене для конечного потребителя. Получается замкнутый круг: ввозить юрлицам невыгодно, а работа через физлиц не может обеспечить необходимую масштабируемость.

В этой ситуации дилеру было бы логично переложить функции доставки автомобиля на посредников, которые бы сделали все за него. По словам некоторых собеседников «Континента Сибирь», именно так уже и происходит. «В основном дилеры, во всяком случае омские, прибегают к услугам реселлеров, которые берут на себя все риски и затраты на то, чтобы пригнать те или иные автомобили через физлиц. Дилеры потом либо выкупают эти автомобили, либо ставят на комиссию. Я не слышал о том, что кто-либо из омских дилеров самостоятельно отправил своего сотрудника на 1–2 месяца в тот же Казахстан для того, чтобы привезти конкретный автомобиль. Поэтому то, чем занимаются сейчас сибирские автодилеры, нельзя назвать параллельным импортом в том понимании, в котором этот термин применим, например, к гаджетам», — считает директор центра по продаже авто с пробегом «Автобан» (г. Омск) Иван Беланов.

Однако здесь уместно обратить внимание на то, что роль автодилера в этой схеме весьма условна, и его можно безболезненно из нее убрать с точки зрения покупателя. В этом кроются риски для дилеров, потому что все больше клиентов могут самостоятельно купить автомобиль за границей, без дополнительных посредников, которые закладывают свою маржу в стоимость. Таким образом, текущие схемы поставок не отвечают потребностям сторон, даже если пользоваться услугами посредников и снять с себя часть рисков.

Резюмируя, собеседники издания считают, что параллельный импорт в текущем виде не окажет существенного влияния на расстановку сил. По их мнению, российский авторынок займут системные игроки, производящие автомобили на территории страны, а параллельный импорт останется лишь «факультативным» каналом поставок. «С учетом текущего спроса (а он минимальный в силу неопределенности в обществе) и товарных остатков, которые сохранились на момент февраля в России, все поставки параллельным импортом носят больше «спортивный» характер, а не являются долгосрочной схемой», — констатирует Павел Костенко.

С такой позицией согласны и другие собеседники издания. «О параллельном импорте как бизнесе можно будет говорить тогда, когда он будет экономически оправданным. Пока все это похоже на создание деятельности, чем на реальный бизнес. Мы прокачали все возможные схемы. Экономика там есть более-менее только на дорогих машинах, и то за счет толстого кошелька клиента. Массовый сегмент, по моим оценкам, пока невозможен и вряд ли будет возможен в таком формате. Плюс все осуществляется по серой схеме и через физлиц. Поэтому на текущем этапе в этом не видно долгосрочных перспектив», — отмечает руководитель одного из сибирских автодилеров на условиях анонимости.

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