Каждый шестой зарегистрированный в Сибири новый автомобиль в 2022 году оказался китайским

По итогам 3 кварталов 2022 года доля китайских автомобильных брендов в Сибири составила 16%. Об этом свидетельствуют данные агентства «Автостат Инфо» по количеству регистраций новых автомобилей.

ТОП-5 брендов по количеству регистраций в сегменте новых автомобилей сформировали LADA (-59,4%), KIA (-62,4%), Hyundai (-62,3%), Toyota (-62,7%), Renault (-64,7%). Наличие в первой пятерке французского бренда Renault, официально ушедшего с российского рынка, объясняется высокими товарными запасами, которые помогут его сохранить свое место и по итогам 2022 года.

Если рассматривать непосредственно сентябрь, то ТОП-3 сформировали отечественная LADA, китайская марка CHERY и корейская KIA. Таким образом, исходя из помесячной статистики, стоит ожидать дальнейшего усиления позиций CHERY по итогам 2022 года.

Довольно уверенный старт взял и премиум-бренд CHERY – EXEED. По объему регистраций с начала года он уже обогнал и Mercedes-Benz, и BMW, и Audi, и Lexus. В настоящее время CHERY также ищет дилеров для своего третьего бренда Omoda.

Примечательно, что если еще годом ранее доля автомобилей китайских брендов в СФО, по данным «Автостат Инфо», составляла 7,6%, то за год она увеличилась до 16%. Таким образом, каждый шестой новый автомобиль, зарегистрированный в Сибири в 2022 году, оказался китайским.

Напомним, что в 2022 году новые официальные дилеры CHERY были открыты в Новосибирске, Кемерове, Красноярске. На сегодня в крупнейшем городе Сибири работает сразу 4 официальных дилера этой марки. В свою очередь новые салоны премиум-бренда EXEED запустились в Новосибирске, Красноярске, Омске, Кемерове, Барнауле и Иркутске. Дилерские центры китайской марки GEELY были открыты в Новосибирске, Омске и Абакане.

Если рассматривать сибирский авторынок в «разрезе» моделей, то в топ-5 по итогам 3 кварталов вошли Hyundai Creta, LADA Vesta, KIA Rio, LADA Granta, CHERY Tiggo 7 Pro. Непосредственно по сентябрю в лидерах оказались LADA Granta и Niva.

Несмотря на непростую ситуацию на авторынке, своих владельцев за 3 квартала 2022 года, по данным «Автостат Инфо», нашли 3 спорткара Porsche 911 Carrera, 2 люксовых внедорожника Rolls-Royce Cullinan, 2 седана Bentley Continental, 2 внедорожника Lamborghini Urus, а также по одному Bentley Bentayga, Jaguar E-Pace, Ferrari Roma, Chevrolet Corvette.

Суммарно за 3 квартала 2022 года количество регистраций новых легковых автомобилей в Сибири упало на 60,5%.

Бренд Количество регистраций за 3 квартала 2022 года Прирост за год 1 LADA 7326 -59,4% 2 KIA 3849 -62,4% 3 Hyundai 3524 -62,3% 4 Toyota 2261 -62,7% 5 Renault 2220 -64,7% 6 CHERY 2089 -24,5% 7 HAVAL 1226 -24,5% 8 Nissan 1178 -58,2% 9 Volkswagen 815 -79,5% 10 Skoda 811 -73,7%

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