Каждый шестой зарегистрированный в Сибири новый автомобиль в 2022 году оказался китайским

По итогам 3 кварталов 2022 года доля китайских автомобильных брендов в Сибири составила 16%. Об этом свидетельствуют данные агентства «Автостат Инфо» по количеству регистраций новых автомобилей.
ТОП-5 брендов по количеству регистраций в сегменте новых автомобилей сформировали LADA (-59,4%), KIA (-62,4%), Hyundai (-62,3%), Toyota (-62,7%), Renault (-64,7%). Наличие в первой пятерке французского бренда Renault, официально ушедшего с российского рынка, объясняется высокими товарными запасами, которые помогут его сохранить свое место и по итогам 2022 года.
Если рассматривать непосредственно сентябрь, то ТОП-3 сформировали отечественная LADA, китайская марка CHERY и корейская KIA. Таким образом, исходя из помесячной статистики, стоит ожидать дальнейшего усиления позиций CHERY по итогам 2022 года.
Довольно уверенный старт взял и премиум-бренд CHERY – EXEED. По объему регистраций с начала года он уже обогнал и Mercedes-Benz, и BMW, и Audi, и Lexus. В настоящее время CHERY также ищет дилеров для своего третьего бренда Omoda.
Примечательно, что если еще годом ранее доля автомобилей китайских брендов в СФО, по данным «Автостат Инфо», составляла 7,6%, то за год она увеличилась до 16%. Таким образом, каждый шестой новый автомобиль, зарегистрированный в Сибири в 2022 году, оказался китайским.
Напомним, что в 2022 году новые официальные дилеры CHERY были открыты в Новосибирске, Кемерове, Красноярске. На сегодня в крупнейшем городе Сибири работает сразу 4 официальных дилера этой марки. В свою очередь новые салоны премиум-бренда EXEED запустились в Новосибирске, Красноярске, Омске, Кемерове, Барнауле и Иркутске. Дилерские центры китайской марки GEELY были открыты в Новосибирске, Омске и Абакане.
Если рассматривать сибирский авторынок в «разрезе» моделей, то в топ-5 по итогам 3 кварталов вошли Hyundai Creta, LADA Vesta, KIA Rio, LADA Granta, CHERY Tiggo 7 Pro. Непосредственно по сентябрю в лидерах оказались LADA Granta и Niva.
Несмотря на непростую ситуацию на авторынке, своих владельцев за 3 квартала 2022 года, по данным «Автостат Инфо», нашли 3 спорткара Porsche 911 Carrera, 2 люксовых внедорожника Rolls-Royce Cullinan, 2 седана Bentley Continental, 2 внедорожника Lamborghini Urus, а также по одному Bentley Bentayga, Jaguar E-Pace, Ferrari Roma, Chevrolet Corvette.
Суммарно за 3 квартала 2022 года количество регистраций новых легковых автомобилей в Сибири упало на 60,5%.
|Бренд
|Количество регистраций за 3 квартала 2022 года
|Прирост за год
|1
|LADA
|7326
|-59,4%
|2
|KIA
|3849
|-62,4%
|3
|Hyundai
|3524
|-62,3%
|4
|Toyota
|2261
|-62,7%
|5
|Renault
|2220
|-64,7%
|6
|CHERY
|2089
|-24,5%
|7
|HAVAL
|1226
|-24,5%
|8
|Nissan
|1178
|-58,2%
|9
|Volkswagen
|815
|-79,5%
|10
|Skoda
|811
|-73,7%
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