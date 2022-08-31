Стоит ли связываться с китайскими автомобилями, какие сильные и слабые стороны у них есть?

В 2022 году китайские марки стали главными ньюсмейкерами на авторынке. Активнейший рост дилерских сетей, вывод новых брендов, обновление модельных рядов, наличие специальных акций по покупке – китайские компании делают все возможное для стремительного завоевания рынка. По итогам 2022 года CHERY рассчитывает выйти в России на показатель в 100 тысяч проданных новых автомобилей. Но есть ли реально спрос на такое количество китайских автомобилей, не поторопились ли дилеры брать эти марки, заменит ли EXEED европейские премиум-бренды, и как обстоит ситуация с остаточной стоимостью автомобилей из Поднебесной – в моей авторской колонке.

«Китайский тренд» начался на рынке отнюдь не в этом году. В течение четырех последних лет бренды из Поднебесной год за годом удваивали свою долю на авторынке России. За 2020 год она выросла с 1,5% до 3,5%, за 2021 год – до 7,5%, а в этом году уже достигла отметки в 12%.

Какие ключевые факторы к этому привели? Чаще всего эксперты называют внешнеполитические причины и ситуацию с полупроводниками. Но, на мой взгляд, все гораздо глубже. Внешнеполитический фактор касается, прежде всего, России, и он в полной мере проявился только в этом году. Что касается полупроводников, то когда во время пандемии заводы в Европе встали из-за дефицита комплектующих и проблем с логистикой, китайские автопроизводители действительно продолжали выпускать автомобили практически без остановок. Было бы странно отрицать, что в 2021 году это оказало значительное влияние на прирост их продаж. По прогнозам аналитиков, мировой дефицит полупроводников закончится уже в этом году, тем самым это временное преимущество будет нивелировано. Однако я убежден, что рост китайских марок на этом не закончится. Для этого целесообразно обратить внимание на другие важные факторы.

Одним из них является рост дилерской сети в России в количественном и качественном отношении. Мы наблюдали схожую ситуацию в 2003-2007 годах, когда американский концерн General Motors активно открывал новых дилеров в регионах, в 2008-2009 начал выводить новые модели, наращивать объемы поставок, предоставлять бюджеты на маркетинг и в конце концов стал лидером рынка, оставаясь им на протяжении 7 лет. В 2015-2016 годах, когда он был вынужден покинуть российский и европейский рынки, по этому пути уже шли KIA и Hyundai. Благодаря этому они стали лидерами российского рынка. Теперь аналогичные шаги предпринимают китайские марки. Когда они только приходили в Россию, то их дистрибьюторы напоминали обычных «оптовиков», у которых не было стандартов, брендирования, производственной трубы, были низкокомпетентные сотрудники без обучения, и творился бардак в бизнес-процессах.

Когда General Motors и Ford покинули российский рынок, многие люди, с которыми я тогда взаимодействовал в дистрибьюторской сфере, ушли работать в китайские компании. Для меня уже тогда это стало сигналом. Дистрибьюторы автомобильных марок из Поднебесной очень мощно начали совершенствовать свою работу, и сейчас уровень квалификации и профессионализма их сотрудников гораздо лучше, чем 10 лет назад. Это выстроенные бизнес-процессы, более жесткие требования, касающиеся не только салона и сервисной зоны, но и операционной деятельности, маркетинга, требований к персоналу, быстрая обратная связь. Улучшилась ситуация с гарантийной поддержкой и запчастями. Да, они везут их долго, но выдерживают сроки, и дистрибьюторы не уклоняются от полной ответственности за это. Когда китайские компании только начинали работать в России, то могли легко «кинуть» с гарантией, оставив дилера один на один с клиентом. Сейчас такого и близко нет. Да, немного пугает, что китайские компании уж слишком активно раздают дилерства, но с другой стороны причины вполне понятны – это разумные шаги для захвата рынка.

Дело ведь не только в желании китайских марок наращивать сеть, но и в готовности самих дилеров браться за эти марки. К «большой китайской тройке» (CHERY, GEELY, HAVAL) сейчас выстраиваются очереди из претендентов на дилерство. Они приезжают в Москву, уговаривают заключить с ними контракт, решают вопрос любыми способами. Они готовы даже отказываться от европейских брендов, с которыми работали десятилетиями. А все потому что самим дилерам сейчас перспективно сотрудничать с китайскими брендами. Дистрибьюторы в свою очередь могут выбирать, с кем работать, отдавая бренд в руки наиболее сильного партнера. Таким образом, происходит обновление дилерской сети, рост ее профессионализма и качества работы. Дилеры, которые берутся за китайские марки, умеют эффективно «качать» рынок, опираясь на свой десятилетиями накопленный опыт работы с японскими, корейскими и европейскими брендами. Для них не проблема будет перевести на другой бренд не только свою клиентскую базу, но и весь город.

К «большой китайской тройке» (CHERY, GEELY, HAVAL) сейчас выстраиваются очереди из претендентов на дилерство. Они приезжают в Москву, уговаривают заключить с ними контракт, решают вопрос любыми способами

В свою очередь покупатели тоже обращают внимание на большое количество дилеров. Если 10 лет назад они видели салон не очень известного китайского бренда и понимали, что сегодня он есть, завтра нет, и, более того, это часто монополист, не смотрящий за качетсвом, то теперь отношение кардинально другое. Когда тот или иной китайский бренд представляют в городе два или три дилера, то понятно, что конкуренция будет во всех сферах — и в качестве и в ценах, а сама марка пришла всерьез и надолго.

Сейчас, если потенциальный покупать включит телевизор, то скорее всего ему попадется реклама исключительно китайских автобрендов, хотя раньше рекламодателями были в основном европейские, японские и корейские бренды. Более того, это грамотная реклама, подстроенная под российского потребителя, а не переводы с испанского. Как влияет телевизор на россиян мы все прекрасно знаем. Я уверен, что она обязательно сыграет свою положительную роль в известности имидже и продажах, но скорее всего, в следующем году, еще увеличив долю китайцев.

Следующий важный фактор — сами автомобили и их характеристики. Еще 10 лет назад говоря о китайских моделях, мы чаще всего представляли собой какой-нибудь клон автомобиля, ушедшего 15 лет назад с рынка, который бы спереди выглядел, как Toyota, сбоку имел реплики BMW, а сзади, например, напоминал бы KIA. На сегодня китайские компании создали свои собственные бренды, модельные линейки которых отличает яркий, современный и узнаваемый облик. Не менее технологично они выглядят внутри, в том числе благодаря многочисленным мониторам, электронным системам, опциям, повышающим комфорт, оригинальной отделкой и компоновкой салона, без намека на копирование. Автомобили полностью синхронизируются с гаджетами, чего нельзя сказать о многих других автомобилях, которые иногда нельзя подключить даже к «айфону». В базовой комплектации автомобилей китайских марок есть все необходимое — они предоставляют максимум опций за свою цену. Чтобы получить схожий пакет в случае с одним популярным корейским автомобилем нужно было бы доплатить около 400 тыс. А здесь все уже в базе.

Китайские бренды также продвинулись в технологическом развитии— если раньше они использовали чужие силовые агрегаты, то теперь сами стали собирать и коробки, и двигатели, экспериментируя с характеристиками и технологиями. При этом, речь не только о рядных моторах, но и более сложных в производстве V-образных двигателей с турбонаддувом. Таким образом, прорыв есть и в технической части, и в маркетинге, и в дизайне, и в качестве. На мой взгляд, китайцы не только догнали европейские бренды, но и перегнали их по некоторым направлениям, по крайней мере для России. То, что с февраля по апрель автомобили из Поднебесной подорожали до 50%, но жесткого падения продаж не было, уже говорит о многом.

С точки зрения сервисного обслуживания китайские автомобили, по моему опыту, пока также обходятся доступнее европейских и корейских. Суммы и регламенты там щадящие относительно марок, которые являются лидерами по оптимальности ТО и гарантийной поддержки.

Конечно, нельзя не упомянуть и про недостатки. Например, остается проблема с качеством кузова, его антикоррозийоности, проблеме сколов. Но она решаема «малой кровью» – использованию специальных обработок, нанесению пленки, антигравия, и.т.д. Опять же на сегодня китайских автопроизводителей отличает быстрая адаптация под Россию, оперативный диалог, поэтому думаю, они быстро учтут все текущие недостатки.

Отдельно стоит отметить активное расширение модельных рядов китайских брендов и высочайшую внутреннюю конкуренцию. Уже сейчас марки из Поднебесной представлены не только в массовом, но и премиум-сегментах. И это, на мой взгляд, очень грамотный шаг и важный плюс с точки зрения имиджа. Не столь важно, как будут продаваться эти машины в России. Само наличие бренда EXEED дает возможность хорошо продавать автомобили массового бренда CHERY. Если вы посмотрите на продажи в России марки Infiniti, то увидите, что они значительно уступают бренду Lexus и немецким премиум-брендам. Но само существование Infiniti поддерживает головную марку Nissan в России, так как его покупатели понимают, что если Nissan может производить премиальные автомобили, но и в массовом сегменте можно на них положиться. Кроме того, клиенты Nissan понимают, что в будущем смогут пересесть на Infiniti.

Само наличие премиум-бренда у китайской компании дает возможность хорошо продавать автомобили массового бренда

Таким образом, премиум-бренд нужен, прежде всего, самой компании, и я думаю, что у китайских марок здесь нет иллюзий. В России Lexus боролся за свое место под солнцем около 15 лет — все это время немецкая тройка очень долго держала премиум-сегмент, а Lexus не воспринимался как полноценная альтернатива Audi, BMW, Mercedes-Benz. И дело не только в усилиях самого бренда – нужно время, чтобы покупатели к нему привыкли, оценили его, стали чаще замечать на улицах, чтобы на него пересаживались крупные бизнесмены и чиновники, лидеры мнений. На наших глазах по этому пути пытается идет корейская марка Genesis, но 20 лет этих усилий пока еще не позволили ему стать полноценным премиум-брендом. EXEED сегодня – это Genesis в 2015 году, или Lexus в 2005 году. Дилерам и производителю еще лет 10 потребуется вкладывать очень большие усилия в эту марку, и лишь к 2030 году EXEED может стать полноценным премиум-брендом для российского покупателя, не надо питать иллюзий. Ни реклама, ни большая сеть, не смогут ускорить этот процесс. Тем не менее, свою миссию с точки зрения CHERY эта марка выполнит уже сейчас, поддержка продаж обеспечена имиджем премиум-бренда. Это касается и других премиум-марок из Поднебесной, которые готовятся выйти на российский рынок.

Дилерам и производителю еще лет 10 потребуется вкладывать очень большие усилия в марку EXEED, и лишь к 2030 году она может стать полноценным премиум-брендом для российского покупателя

Многих автовладельцев традиционно волнует вопрос остаточной стоимости автомобиля и его ликвидности на вторичном рынке. И здесь мы сталкиваемся с еще одним важным фактором роста привлекательности марок из КНР.

В 2021 году китайские автомобили с пробегом выросли в цене на 40-50%, в этом году – на 15-20%. Цена на новые автомобили из Поднебесной увеличилась на 20% в 2021 году и на 50% в этом году. С точки зрения рынка авто с пробегом этот прирост более значим, чем прирост стоимости корейских и европейских автомобилей, поскольку он говорит о недооцененности машин из Поднебесной на вторичном рынке. Мы работаем с этими автомобилями с 2015 года — автомобили стоили дешево, выкупались еще дешевле, теряли более 60% стоимости за несколько лет и покупателям-физлицам в таком виде были не нужны. Однако за последние 4 годы спрос на китайские авто с пробегом вырос, и вырос в 3 раза. Некоторые салоны даже впервые стали искусственно завышать цены на китайские машины. Это связано с тем, что автомобили из Поднебесной наконец «отыграли» свою недооцененность в России. Сейчас за гарантийный период эти автомобили теряют в стоимости не 60% и даже не 30%, а всего лишь по 5% в год, то есть на уровне корейских брендов. Это говорит о том, что китайские марки себя уверенно чувствуют на вторичном рынке. При этом, величина их предложения на рынке авто с пробегом меньше, чем у корейских брендов, что способствует росту привлекательности и ликвидности автомобилей. Например, Lifan Solano 2011-2014 годов в Сибири сейчас просто не найти — они расходятся как горячие пирожки. Стоит только выставить автомобиль, как на него тут же идут покупатели. Если полтора года назад он самый дешевый стоил около 230 тысяч рублей, то за год ценник достиг 330 тысяч, и это никак не повлияло на его востребованность у покупателей – автомобиль продается максимум за неделю.

Таким образом, все перечисленные факторы объясняют, почему за каких-то 15 лет китайские компании достигли выдающихся результатов, перейдя от копирования до создания своего собственного автопрома. У брендов из Поднебесной очень серьезный потенциал, здоровые амбиции, подкрепленные преимуществами, высокие шансы на успех. И Россия здесь выступает плацдармом для дальнейшей международной экспансии. Стремительное наращивание позиций китайских брендов в России – это «звоночек» для автопроизводителей из других стран. На сегодня корейские марки сильно представлены в Европе, японские – в США. Китайских автопроизводителей на эти рынки пока не пускают, но думаю, это лишь вопрос времени. И для европейских и азиатских производителей станет большим сюрпризом, что их уже не только догнали, но и перегнали. Не сомневаюсь, что мы становимся свидетелями значительных перемен на мировом авторынке, которые начинаются с России.

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