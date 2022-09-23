Рейтинг репутации крупнейших автодилеров Сибири: как технологии помогают завоевать доверие клиентов

23 Сентябрь, Пятница

16:35

В Минобороны уточнили, кто не попадёт под частичную мобилизацию

16:13

В Сибири сотрудников охранной фирмы заподозрили в неуплате налогов на 39 млн рублей

15:32

Вице-спикер новосибирского Заксобрания подал рапорт об отправке на спецоперацию

15:07

Назначен новый начальник УМВД России по Омску

14:03

В Новосибирске впервые пройдёт фестиваль колокольного звона

12:57

Синоптики назвали дату выпадения первого снега в Новосибирске

12:00

В Минобороны России разъяснили порядок частичной мобилизации

11:59

«ЭкоТранс-Н» возобновил вывоз мусора в Октябрьском районе Новосибирска

11:26

Андрей Панфёров объяснил молодой возраст первых мобилизованных в Новосибирской области

10:56

Более 2,5 млн рублей направят на праздничное оформление Новосибирска

9:59

Дело об административном правонарушении возбуждено по факту задержки авиарейса в Новосибирске

9:01

Россельхозбанк: Интерес к строительству частных домов в Новосибирске вырос за год более чем вдвое

22 Сентябрь, Четверг

22:21

Стоимость строительства инфекционной больницы под Новосибирском после пересмотра проекта выросла втрое

19:59

3D-графике и электронной музыке будут обучать новосибирских подростков в Школе креативных индустрий

18:58

Губернатор Томской области продлил полномочия экс-главы региона Кресса в Совете Федерации

17:54

В Новосибирске откроют участки для проведения референдума среди жителей «освобождённых» украинских территорий

17:42

Главбух стройфирмы предстанет перед судом по делу о мошенничестве на 20,5 млн рублей в Сибири