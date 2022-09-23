Рейтинг репутации крупнейших автодилеров Сибири: как технологии помогают завоевать доверие клиентов

16:35
В Минобороны уточнили, кто не попадёт под частичную мобилизацию
16:13
В Сибири сотрудников охранной фирмы заподозрили в неуплате налогов на 39 млн рублей
15:32
Вице-спикер новосибирского Заксобрания подал рапорт об отправке на спецоперацию
15:07
Назначен новый начальник УМВД России по Омску
14:03
В Новосибирске впервые пройдёт фестиваль колокольного звона
12:57
Синоптики назвали дату выпадения первого снега в Новосибирске
12:00
В Минобороны России разъяснили порядок частичной мобилизации
11:59
«ЭкоТранс-Н» возобновил вывоз мусора в Октябрьском районе Новосибирска
11:26
Андрей Панфёров объяснил молодой возраст первых мобилизованных в Новосибирской области
10:56
Более 2,5 млн рублей направят на праздничное оформление Новосибирска
9:59
Дело об административном правонарушении возбуждено по факту задержки авиарейса в Новосибирске
9:01
Россельхозбанк: Интерес к строительству частных домов в Новосибирске вырос за год более чем вдвое
22:21
Стоимость строительства инфекционной больницы под Новосибирском после пересмотра проекта выросла втрое
19:59
3D-графике и электронной музыке будут обучать новосибирских подростков в Школе креативных индустрий
18:58
Губернатор Томской области продлил полномочия экс-главы региона Кресса в Совете Федерации
17:54
В Новосибирске откроют участки для проведения референдума среди жителей «освобождённых» украинских территорий
17:42
Главбух стройфирмы предстанет перед судом по делу о мошенничестве на 20,5 млн рублей в Сибири
Коммерческий директор консалтинговой компании «Деловой Новосибирск»
Руководитель центра по продаже автомобилей с пробегом «Автобан» (г. Омск)
Основатель рекрутингового агентства BGStaff, школы IT рекрутинга BGStudy
Научный сотрудник
© 2021 ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Все права защищены
Вся информация, опубликованная на сайте ksonline.ru, принадлежит ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Материалы, находящиеся на сайте в открытом доступе, не могут быть воспроизведены телеканалами, радиостанциями, газетами и журналами без ссылки на «Бизнес-портал «Континент Сибирь», а сайтами и страницами в сети Интернет (в том числе и сайтами и страницами СМИ) — не могут быть воспроизведены без гиперссылки ksonline.ru и ссылки на «Бизнес-портал «Континент Сибирь». Письменного разрешения для воспроизведения материалов из открытого доступа не требуется. Материалы «Бизнес-портала «Континент Сибирь», опубликованные в закрытом доступе или распространяемые по email-подписке, не могут быть воспроизведены в средствах массовой информации и на серверах сети Интернет без письменного разрешения ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Фотоизображения, размещенные на сайте, являются исключительной собственностью ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ» и могут быть приобретены на специальных условиях. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без письменного разрешения владельца запрещается. Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте, несет рекламодатель. ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ» не несет ответственность за содержание веб-сайтов, на которые даются гиперссылки. За информацию, содержащуюся в личном кабинете компаний, зарегистрированных в базе предприятий портала ksonline.ru, а также публикаций раздела «новости компаний» редакция ответственности не несет.
Мнения, публикуемые в разделе «Авторские колонки», являются позицией колумниста и могут не совпадать с мнением редакции.