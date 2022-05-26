Сибирские дилеры Renault обратились в правительство РФ в связи с уходом французской марки из России

Ассоциация дилеров Renault в России, возглавляемая Эдуардом Маркманом, опубликовала открытое обращение, связанное с уходом французской марки с отечественного рынка. На сегодня в ассоциацию входят 7 из 11 сибирских дилерских центров Renault.

В своем обращении члены ассоциации напомнили, что с 16 мая текущего года группа Renault прекратила свою деятельность в России. 100% доли ЗАО «Рено Россия» было передано правительству Москвы, а сама компания была переименована в «Московский автомобильный завод «Москвич»». Обязательства по осуществлению гарантии на автомобили на поставку запчастей были переданы АО «АвтоВАЗ». Таким образом, группа Renault полностью покинула российский рынок.

В ассоциации отметили, что ее совет ведет активную работу по определению правопреемника ЗАО «Рено Россия». «В настоящее время получена информация о том, что перезаключение договоров будет происходить с АО «Лада Имидж» ориентировочно в конце июня. По данной информации, права на осуществление гарантии сохранится только за существующей дилерской сетью Renault. Дилерская сеть LADA не будет принимать в этом участие за исключением случаев, когда в регионе произойдет закрытие дилера Renault. В такой ситуации право на гарантийное обслуживание Renault будет передаваться конкретному дилеру LADA. Для налаживания взаимного сотрудничества совет ассоциации в ближайшие дни проведёт встречу с руководителями «АвтоВАЗа» для более полного прояснения ситуации», – говорится в обращении дилеров.

В ассоциации также подчеркнули, что дилеры Renault сохранят право на использование товарного знака в течении трех лет после прекращения деятельности марки в России, то есть до истечения гарантии на новые автомобили. В настоящее время дилеры освобождаются от необходимости выполнения стандартов Renault в области качества и организации работы, то есть они могут сами устанавливать цены без оглядки на дистрибьютора, исчезает необходимость загрузок отчетов, передачи данных в Renault, и тд.

Члены ассоциации пояснили, что наиболее сложная проблема, требующая подготовки и взвешенного решения – вопрос получения компенсаций за инвестиции, сделанные в бренд Renault в связи с его односторонним уходом с рынка. Напомним, что еще год назад торжественно были открыты полнофункциональные дилерские центры Renault в Новосибирске («ФАСТАР») и Абакане («СИАЛАВТО»).

«Сейчас ведутся консультации с юристами, имеющими опыт ведения дел в международных судах для подготовки коллективного иска к группе Renault», – говорится в обращении. Также члены ассоциации приняли решение обратиться к правительству Российской Федерации, сфокусировав его внимание на ситуации, сложившейся на авторынке.

Напомним, что на сегодня официальными дилерами Renault в Сибири являются «Автомир-Новосибирск», «ФАСТАР» (Новосибирск), «СИАЛАВТО» (Красноярск, Абакан), «КЛЮЧАВТО» (Омск), «Анкор» (Барнаул), «Атом-Авто» (Томск), «Сибинпэкс» (Кемерово), «Сибавтоцентр» (Иркутск). Из них членами ассоциации, согласно сайту, являются «СИАЛАВТО», «КЛЮЧАВТО», «Атом-Авто», «Сибинпэкс». Больше всего салонов Renault в Сибири — у «СИАЛАВТО» (3) и «КЛЮЧАВТО» (2).

Среди сибирских дилеров Renault пока никто не объявлял о закрытии. «На сегодня у нас 3 дилерских центра Renault – 2 в Красноярске и 1 в Абакане. Как действующие официальные дилеры, мы пока работаем в прежнем формате. По бренду Renault у нас более, чем достаточно стоков, и я думаю, что мы сможем работать до конца года. Сервисное обслуживание автомобилей Renault также сохранится», – отметил в ходе круглого стола «Континента Сибирь» 17 мая генеральный директор ГК «СИАЛАВТО» (официальный дилер Renault, KIA, Changan в Красноярске, Renault в Абакане) Сергей Нощик.

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