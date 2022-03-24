Компания Renault передумала возобновлять производство и продажи в России

Александр Резников
 
Миниатюра для: Компания Renault передумала возобновлять производство и продажи в России
Фото: аккаунт "СИАЛАВТО" в соцсетях

Штаб-квартира французской марки Renault во Франции пересмотрела решение своего российского представительства о возобновлении производства на заводе в Москве и отгрузках автомобилей официальным дилерам.

Напомним, что на этой неделе московский завод Renault возобновил производство автомобилей. Эту информацию 23 марта подтверждали сибирские дилеры марки, поясняя, что на заводе Renault в Москве выпускаются кроссоверы Duster, Kaptur, а также купе-кроссовер Arkana. Эта новость получила широкую огласку в СМИ.

24 марта стало известно, что штаб-квартира марки в Париже приняла решение об остановке завода и приостановке деятельности в России. Стоит отметить, что в состав группы Renault входит также «АвтоВАЗ». «Что касается своей доли в АвтоВАЗе, группа Renault оценивает доступные варианты с учетом текущих условий, действуя при этом ответственно по отношению к своим 45 тысячам сотрудников в России», — говорится в сообщении компании.

По данным «Автостат Инфо», по итогам 2021 года французский бренд Renault занял 5 место по количеству регистраций новых автомобилей в СФО (+0,2%) – самыми популярными моделями марки стали Duster, Logan и Sandero. Дилерская сеть Renault в Сибири включает в себя Новосибирск (дилеры – «Автомир» и «Фастар»), Красноярск (дилер — «СИАЛАВТО»), Абакан (дилер — «СИАЛАВТО»), Омск (дилер — «КЛЮЧАВТО»), Иркутск (дилер — «Сибавтоцентр»), Кемерово (дилер — ГК «Сибинпэкс»), Барнаул (дилер — «Анкор»), Томск (дилер – «Атом Авто»). При этом, торжественное открытие салонов в Новосибирске и Абакане состоялось в 2021 году.

В настоящее время сибирские дилеры ждут дополнительной информации от российского представительства марки по дальнейшей работе.

«Континент Сибирь» будет следить за дальнейшим развитием ситуации.

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