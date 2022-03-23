Renault возобновил работу российского завода и отгрузки дилерам

Московский завод Renault возобновил производство автомобилей. Информацию об этом «Континенту Сибирь» подтвердили в ГК «СИАЛАВТО», официально представляющей французскую марку в Красноярском крае и Хакасии.

На заводе Renault в Москве выпускаются кроссоверы Duster, Kaptur, а также купе-кроссовер Arkana. «На данный момент на складах Renault центров «СИАЛАВТО» в Красноярске и Абакане в наличии более 200 машин и еще около 250 в пути к дилерским центрам. Мы открыты и работаем в прежнем режиме», – отметили «Континенту Сибирь» в ГК «СИАЛАВТО». На сегодня у этой группы компаний 3 дилерских центра – два в Красноярске и один в Абакане.

Помимо указанных городов дилерская сеть Renault в Сибири включает в себя Новосибирск (дилеры – «Автомир» и «Фастар»), Омск (дилер — «КЛЮЧАВТО»), Иркутск (дилер — «Сибавтоцентр»), Кемерово (дилер — ГК «Сибинпэкс»), Барнаул (дилер — «Анкор»), Томск (дилер – «Атом Авто»).

По данным «Автостат Инфо», в 2021 году французский бренд Renault занял 5 место по количеству регистраций новых автомобилей в СФО (+0,2%) – самыми популярными моделями марки стали Duster, Logan и Sandero. Лучше всего марка чувствовал себя в Омской области (4 место), а слабее всего на фоне других брендов позиции Renault были в Томской области (6 место).

Стоит отметить, что Renault стал первым европейским автомобильным брендом, который публично прокомментировал свое решение по продолжению работы на российском рынке. Ранее в автомобильных кругах в том числе курсировала информация о возможности закрытия завода Renault с переносом сборки автомобилей марки на «АвтоВАЗ», крупнейшим акционером которого также является французский концерн. Однако эта информация в итоге не нашла своего подтверждения, а сама компания Renault приняла совершенно другое решение.

Возобновление производства на заводе французской марки прокомментировали и некоторые сибирские депутаты Госдумы. «Завод Renault идёт наперекор общеевропейскому тренду по закрытию производственных площадок в России после начала спецоперации на Украине. Россия пообещала поддержку и соблюдение всех прав компаний, которые останутся в стране. Причём, президент Франции Эммануэль Макрон посоветовал представителям крупного французского бизнеса, который работает в России, не торопиться поспешно покидать страну», – отметила в своем ТГ-канале депутат Госдумы РФ, экс-мэр Омска Оксана Фадина.

Оставляйте заявку на вступление в нашу специализированную Whatsapp-группу автодилерского бизнеса Сибири, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в этой отрасли.