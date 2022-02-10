В чью пользу изменилась расстановка сил на авторынке Сибири за 2021 год?

По итогам 2021 года количество регистраций новых автомобилей в Сибири осталось на уровне 2020 года. Дилеры могли бы продать гораздо больше, если бы не острый дефицит новых автомобилей, который, как ожидается, продлится еще минимум год. Кто смог улучшить свои позиции, а кто, напротив, их ослабил — в традиционном аналитическом обзоре «Континента Сибирь».

В количественном выражении больше всего новых автомобилей в 2021 году было реализовано в Кемеровской, Новосибирской областях и Красноярском крае. Наиболее высокую динамику среди регионов показала республика Тыва (+14%), Новосибирская область (+7,6%) и Иркутская область (+6,8%). В то же время с «минусом» закончили год республика Алтай (-10%), Томская область (-7,4%), Кемеровская область (-7%).

Опираясь на данные агентства «Автостат Инфо» по количеству регистраций новых автомобилей, «Континент Сибирь» изучил, какие марки в этой ситуации смогли стать лидерами, за счет каких регионов. Для корректного сопоставления данных мы также использовали данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) по отгрузкам официальным дилерам.

Топ-10 марок в Сибири по итогам 2021 года

Первое место в рейтинге марок удержал «АвтоВАЗ». Пока он почти в 2 раза обгоняет ближайшего «преследователя» в лице бренда Kia. За год Lada прибавила 13% с точки зрения количеству регистраций. При этом, Vesta стала самым популярным новым автомобилем на рынке. В топ-10 моделей по рынку попали также Granta и Niva. На позиции марки не повлияла и реорганизация части дилерских центров.

Следом за Lada в рейтинге располагаются корейские марки Kia (-10,7%) и Hyundai (-11,4%). У Kia самым успешным по продажам оказался Rio (он занимает 3 место в рейтинге самых популярных моделей), а у Hyundai в топ-5 по рынку традиционно попали модели Creta и Solaris. Укреплению позиций Kia поспособствует грядущий выход на рынок полностью нового поколения Sportage. На сегодня корейская марка имеет наиболее сильные позиции в Красноярском и Алтайском краях, Иркутской области, Кемеровской, Томской областях.

В свою очередь в Новосибирской и Омской областях увереннее себя чувствует Hyundai (2 место). Прохладнее всего к Hyundai относятся в Иркутской области, где она пока лишь на 5 строчке – ранее дистрибьютор объявлял о поиске второго партнера в этом регионе.

Четвертую строчку занимает японская Toyota, сумевшая показать рост на 4,2%. Локомотивом продаж марки стали модели RAV4, Camry и Land Cruiser (+29%). Сильнее всего позиции марки на сегодя в Иркутской области (3 место), Красноярском крае (4 место), Новосибирской области (4 место). Слабее — в Кузбассе (5 место), где марку представляет федеральный дилер СП «Бизнес Кар».

Замыкает ТОП-5 французский бренд Renault (+0,2%) – самыми популярными моделями марки стали Duster, Logan и Sandero. В 2021 году дилерская сеть Renault приросла Абаканом – салон открыл действующий партнер марки в Красноярске «СИАЛАВТО». Лучше всего марка чувствует себя в Омской области (4 место), а слабее всего на фоне конкурентов позиции в Томской области (6 место).

На шестой строке в рейтинге располагается немецкий Volkswagen (-14,9%). Его самой популярной моделью стал Polo, который вошел в топ-10 самых популярных моделей по рынку, и Tiguan. Наиболее лояльны к марке жители Томской области (4 место), где марку представляет Автоцентр «Евразия». На этот регион, по данным АЕБ, пришлась треть всех продаж немецкой марки в Сибири.

Новичком рейтинга стал китайский бренд Chery, показавший рекордный темп прироста в 131,8%. Во многом это заслуга модели Tiggo, вошедшей в топ-10 самых популярных моделей по рынку. Объемы его регистраций выросли на год на 99%. Примечательно результаты марки в «разрезе» регионов. Лучше всего с точки зрения регистраций позиции марки в Иркутской области (3 место), где Chery обгоняет Hyundai, Renault, Nissan, Volkswagen и другие бренды. Официальным дилером там является автоцентр «Кузьмиха», в 2021 году открывшая еще один салон китайской марки в Улан-Удэ. Впрочем, если посмотреть данные по объемам реализации (АЕБ), то согласно им, Chery в Иркутске все же уступает Hyundai и Renault. Таким образом, количество зарегистрированных автомобилей в регионе превышает текущий уровень продаж официальным дилером.

Также сильные позиции марки в Красноярском крае (7 место). Это особо примечательно на фоне того, что, к примеру, в Новосибирской области у марки целых три дилера, но более низкие показатели с точки зрения регистраций. В то же время, по данным АЕБ, именно Новосибирск является лидером среди регионов СФО по продажам Chery. Таким образом, можно предположить, что проданные в Новосибирске автомобили уходят в другие регионы. Равнодушны к Chery остались в Алтайском крае (12-ое место), где она по регистрациям уступает Geely и Haval.

Следом за Chery в рейтинге оказался японский Nissan (-17,2%). Лучше всего марка чувствует себя в Омской области (7-ое место), и традиционно равнодушны к бренду в Красноярском крае, где она не входит в топ-10. Из модельной линейки марки пользовались наибольшим спросом X-Trail и Quashqai.

На девятой позиции расположилась чешская Skoda (-3,7%). Среди моделей Skoda лучше всего продавались Rapid, Karoq и Kodiaq. В 2021 году дилерская сеть марки пополнилась новыми салонами в Томске и Новокузнецке – в этих городах Skoda успешно восстановила свое присутствие. Сильнее всего позиции марки на сегодня в Новосибирской области (7 место). А вот в Алтайском крае марка оказалась за пределами ТОП-10.

Замыкает «десятку» китайский бренд Haval. Его темпы прироста (+109,9%) меньше, чем у Chery, но это тоже высокий результат. Бестселлерами марки стали модели Н7 и Н7Х. Лучше всего марка чувствует себя в Томской области (8 место), где дилером является автоцентр «Сто Коней». В то же время в Красноярском крае марка пока не попала в ТОП-10, поэтому у Haval еще есть потенциал для роста.

Рекордсмены по темпам прироста

По данным «Автостат Инфо», наибольший прирост регистраций в Сибири продемонстрировали марки Chevrolet (+360%), Genesis (+360%), Chery (+160,2%), Haval (+119,4%), Peugeot (+150%), Cadillac (+110%). Что касается Chevrolet, то речь идет о поставках моделей казахской и узбекской сборки. К концу года марка столкнулась с дефицитом этих автомобилей из-за сложностей с поставками отдельных комплектующих.

Наибольшее падение регистраций за 2021 год в Сибири продемонстрировали Nissan (-18%), Mitsubishi (-13%), KIA (-12,3%), Lexus (-11%), Suzuki (-9%).

Премиум-бренды

По итогам 2021 года продажи автомобилей премиум-брендов в Сибири остались практически на уровне 2020 года, показав прирост менее одного процента.

Несмотря на падение на 7%, японской марке Lexus удалось удержать первое место по регистрациям, хотя в отдельных регионах, например, Новосибирской и Омской областях марка уступила BMW. Модели RX и NX вновь возглавили список самых популярных моделей в премиум-сегменте авторынка Сибири. С учетом появления в 2022 году новых NX и LX у марки есть шансы усилить свои позиции. Во многом дальнейшие результаты будут зависеть от того, насколько успешно Lexus решит проблему с дефицитом в сравнении с ближайшими конкурентами.

Второе место среди премиум-брендов занял BMW (-1,9%). Лучше всего в линейке марки продавались Х5 и Х7, которые вошли в топ-5 самых популярных моделей премиум-брендов Сибири. В Омской, Новосибирской областях, а также Красноярском крае BMW вышел на первое место по количеству регистраций среди автомобильных премиум-марок. Не удивительно, что именно омский и красноярский дилеры марки – «БАРС» и «Медведь-Холдинг» соответственно – в 2021 году расширили географию присутствия. Омский «БАРС» открылся в начале 2022 года в Тюмени, а красноярский «Медведь-Холдинг» выходит в Барнаул. Таким образом, в целом по Сибири у BMW осталось всего три дилера, которые представляют ее интересы во всем округе. Помимо «БАРСа» и «Медведь-Холдинга» это восточносибирский автоцентр «АнгарА». Однако в Иркутской области у марки пока более слабые позиции, чем в упомянутых выше регионах – пока BMW располагается лишь на 3 месте среди премиум-брендов.

Замыкает топ-3 Mercedes-Benz. В отличие от BMW и Lexus, немецкой марке удалось прирасти в объемах на 13%. Высокие позиции ей обеспечили кроссоверы GLS, GLC, а также классический Е-класс. Среди регионов Сибири Mercedes-Benz лучше всего чувствует себя в Иркутской области (2 место). В 2022 году партнером марки в этом регионе — группой компаний «Первая Автоколонна» – ожидается открытие полнофункционального салона марки. Если посмотреть данные по продажам (АЕБ), то высокие цифры показывает Новосибирск – по этому показателю марка за счет двух дилеров обгоняет и BMW, и Lexus. Таким образом, можно предположить, что проданные автомобили уходят в другие регионы Сибири.

Следом в рейтинге располагается Audi (-1%). Ни в одном из регионов Сибири ей не удалось обогнать ни BMW, ни Mercedes-Benz. Наиболее близка к этому марка была в Кузбассе – в 2022 году ожидается запуск полнофункционального дилерского центра Audi в этом регионе. Стабильные позиции у бренда в Новосибирской области, а вот в Иркутской области и Красноярском крае марка лишь на 5-ой строчке.

Замыкает ТОП-5 британский Land Rover (+17,7%). Значительным интересом покупателей пользовался Defender, который по объему регистраций даже обошел Porsche Cayenne. 2022-ой год ожидается результативным для марки из-за выхода нового флагманского Range Rover. Если рассматривать ситуацию по регионам, то сильнее всего позиции марки в Алтайском крае (4 место), Иркутской области (4 место) и Красноярском крае (4 место), где ее представляют сразу двое официальных дилеров.

Люкс

Согласно данным «Автостат Инфо», в СФО за минувшие 12 месяцев своих владельцев нашли два внедорожника Rolls-Royce Cullinan, 9 внедорожников Bentley Bentayga и ряд других автомобилей высшей ценовой категории.

Компания Rolls-Royce по итогам 2021 года установила рекорд продаж в России: было реализовано свыше 300 автомобилей против более чем 200 машин годом ранее. Это позволило России стать третьим по объемам рынком для марки в мире. Тем не менее, в Сибири за 2021 год было зарегистрировано всего 3 автомобиля Rolls-Royce против четырех годом ранее. Речь идет о седане Ghost (от 23 млн руб) и двух внедорожниках Cullinan (от 37,6 млн рублей).

Также в 2021 году своих владельцев нашли 9 люксовых внедорожников Bentayga (от 14,9 млн рублей), 2 седана Continental (от 16,5 млн рублей), 5 седанов Flying Spur (от 20,7 млн рублей).

Сохраняется интерес и к линейке спорткаров Porsche: в 2021 году владельцев нашли 4 суперкара 911 Carrera (от 9 млн рублей) и 5 суперкаров 911 Turbo (от 16 млн рублей).

Более скромные цифры показывает Ferrari – за год в Сибири был зарегистрирован только один новый 812 Superfast (от 34 млн рублей) – в Кузбассе. Напомним, что этот автомобиль считается самым мощным и быстрым дорожным автомобилем Ferrari за всю историю. Он оснащен 800-сильным мотором V12, который позволяет разгоняться до 100 км/ч за 2,9 секунды.

Среди других автомобилей стоит отметить 6 проданных внедорожников Lamborghini Urus, один Jaguar F-Type, один электрокар Tesla Model Х и 5 автомобилей Dodge Challenger.

11 февраля «Континент Сибирь» также опубликует рейтинги автодилеров СФО по итогам 2021 года

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