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В ЦРБ новосибирского Краснообска назначен новый главврач
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В Кузбассе вынесли приговор бывшему замначальника регионального главка полиции
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Доходы бюджета вырастут на 20%: депутаты новосибирского Заксобрания приняли бюджет области в третьем чтении
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«Коченевскую птицефабрику» потребовали признать банкротом
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В Красноярском крае задержан вице-спикер регионального парламента — источники
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Почти три тысячи дольщиков восстановили свои права в Новосибирской области благодаря вмешательству прокуроров
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Сбивший ребенка на пешеходном переходе в Новосибирске водитель ВMW получил срок в колонии
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Виктора Буланкина отстранили от должности директора Центра креативных индустрий
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Гендиректор Сибирской генерирующей компании прокомментировал возможность переезда головного офиса в Сибирь
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Миллиард рублей получит в 2022 году Новосибирская область на строительство четвертого моста через Обь
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Учёные новосибирского «Вектора» сфотографировали омикрон
Генеральный директор Сибирской хлебной корпорации
Участник строительного рынка Новосибирска
Заведующий кафедрой Смарт-сити Сибирского университета телекоммуникаций и информатики, директор по цифровой трансформации компании Smart Consulting
Генеральный директор Сибирской хлебной корпорации
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