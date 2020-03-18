В Томске на улице Мостовой официально начали свою работу автосалоны брендов Renault («Атом-Авто») и Nissan («Астра-Моторз»). С их запуском оба бренда возвратились в регион после закрытия дилерских центров местной группы компаний «Автосан».

О том, что представлять Renault и Nissan в Томске будет новый дилер, «Континент Сибирь» писал летом 2019 года. Соответствующую информацию предоставили дистрибьюторы марок. На тот момент предполагалось, что дилерские центры на Мостовой могут открыться уже 1 октября 2019 года, однако по факту это произошло позднее.

Основным учредителем (доля — 90%) компаний «Атом Авто Томск» и «Астра Моторз Томск», по данным системы Rusprofile, является ООО «АЦМ» (владельцы — товарищество с ограниченной ответственностью «Авто Трейдер» и «Апастрон холдинг ЛТД»). Оставшиеся 10% — у предпринимателя Владимира Наприенко. Генеральным директором «Атом Авто Томск» и «Астра Моторз Томск» является Максим Новиков. По словам участников рынка, ранее он являлся руководителем отдела сервиса компании «Эксперт НСК» (ГК «Эксперт», Самара), официального дилера Nissan в Новосибирской области.

По данным пресс-службы «Рено Россия», общая площадь дилерского центра Renault в Томске составляет 1012 кв.м, при этом на шоу-рум приходится 443,2 кв.м площади, что дает возможность разместить до шести автомобилей. Салон также оснащен интерактивными панелями с 3D-конфигуратором, зоной ожидания с Wi-Fi, зоной выдачи новых машин, рассчитанной на два автомобиля. В свою очередь площадь сервисной зоны составляет 207,6 кв.м. Она оборудована 6 постами. Как отмечают участники рынка, салоны работают уже порядка двух недель.

По данным «Автостат-Инфо», в 2019 году в Томской области было зарегистрировано 266 новых автомобилей Renault (0%, 6-ое место в общем рейтинге) и 191 новый автомобиль Nissan (-9,5%, 9-ое место).

Напомним, что изначально официальным дилером Nissan и Renault в Томской области являлась группа компаний «Автосан», учредителями которой являются Эдуард Волчек и Юрий Бабошко. Помимо двух указанных брендов группа компаний в разное время официально представляла в регионе Hyundai, Mitsubishi, Citroen, SsangYong, Great Wall, а также являлась субдилером Volvo в Томской области. Такой большой портфель позволял группе компаний входить в ТОП-10 самых крупных автодилеров Сибири. Однако в условиях экономического кризиса группа компаний оказалась в сложном финансовом положении. В марте 2016 года «Автосан» выставил на торги сразу 3 своих автосалона. Продажи автомобилей марок Citroen, SsangYong, Great Wall были свернуты. С января 2017 года группа компаний приняла решение прекратить деятельность в качестве официального дилера Mitsubishi. В августе 2017 года «Ниссан Мотор РУС» расторг дилерский договор с ГК «Автосан» и объявил о поиске нового дилера. В свою очередь дилерство Hyundai перешло от ГК «Автосан» к другому томскому игроку — «Элке Мотор». Последним брендом, дилерство которого утратил «Автосан», стал Renault – это произошло в октябре 2018 года. Ранее дилерский центр на Мостовой, на площадке которого открылись «Атом Авто» и «Астра Моторз», служил для бренда Hyundai группы компаний «Автосан».

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