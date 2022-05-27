Еще один сибирский дилер Jaguar и Land Rover стал официально представлять китайский премиум-бренд Exeed

Как стало известно «Континенту Сибирь», компания «Альбион Моторс», официально представляющая в Алтайском крае и Новосибирской области британские марки Jaguar и Land Rover, открывает в Барнауле салон китайского премиум-бренда Exeed. Ранее об аналогичном шаге объявил красноярский дилер британских марок.

О том, что компания «Альбион Моторс» (официальный дилер Jaguar, Land Rover в Барнауле и Новосибирске, входит в ГК «Терминал Моторс») будет официально представлять Exeed в Барнауле, «Континенту Сибирь» сообщили в российском представительстве CHERY. Как пояснила PR-директор компании Евгения Никитена-Кацарская, открытие салона запланировано на июнь 2022 года. В «Альбион Моторс» подтвердили эту информацию.

Напомним, что китайский премиум-бренд Exeed продолжает активно расширять дилерскую сеть в России в 2022 году. 15 апреля состоялся запуск салона в Иркутске, в июне ожидается открытие новых салонов в Красноярске , Кемерове и Новосибирске , причем в последнем речь идет уже о втором дилерском центре Exeed. У импортера, по словам дилеров, есть план иметь сеть из 100 дилерских центров этой марки до конца года.

«Раньше Exeed был ориентирован прежде всего, на тех покупателей, которые «выросли» из CHERY. Однако на сегодня примерно 30-40% покупателей Exeed ранее ездили на автомобилях европейских марок. На этот бренд пересаживаются и с Volkswagen, и со Skoda, и с Audi. Во многом это обусловлено и ростом конкурентоспособности модельного ряда Exeed», – отметил в ходе круглого стола, организованного «Континентом Сибирь», управляющий директор Автоцентра «Кузьмиха» (официальный дилер CHERY, Exeed, Honda в Иркутской области, CHERY в Бурятии) Александр Исайченко. Он также добавил, что активный интерес дилеров к марке продиктован отнюдь не желанием найти применение пустующим шоу-румам, а возможностью построить на Exeed самостоятельный прибыльный бизнес.

Напомним, что весной 2022 года стало известно о том, что нижегородская ГК «АГАТ» приняла решение отказаться от дилерства Jaguar и Land Rover в Красноярске в пользу китайских брендов CHERY и Exeed. Запуск дилерских центров этих марок намечен на июнь.

Вместе с тем, в случае с «Альбион Моторс» речь не идет об отказе от Jaguar и Land Rover. Компания пополняет свой портфель в Барнауле дополнительным брендом. Салон Exeed откроется в дилерском центре на проспекте Калинина. Первые поставки автомобилей, по словам генерального директора «Альбион Моторс» Елены Марисиной, ожидаются уже на следующей неделе.

Exeed является премиальным брендом китайской компании CHERY по аналогии с тем, как у Toyota есть бренд Lexus, у Nissan – Infiniti, у Honda – Acura, у Hyundai – Genesis. В условиях приостановки продаж в России новых автомобилей японских и европейских премиум-брендов, а также ограничений, накладываемых санкциями, Exeed активно наращивает свое присутствие в России. Линейка марки на сегодня состоит из 3 моделей – LX (от 2,539 млн рублей), TXL (от 3,439 млн рублей), VX (от 4,289 млн рублей).

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