Крупнейший сибирский автодилер запустил салон китайской марки CHERY

Красноярский «Медведь Холдинг», по итогам 2021 года занявший первое место в СФО по доле рынка, открыл в родном городе дилерский центр китайской марки CHERY. Ранее группа компаний также стала дилером Geely.

Дилерский центр CHERY открылся в Красноярске на ул. 9 мая на площадке, которая ранее служила для бренда Skoda. В свою очередь салон чешской марки претерпел релокацию в связи с адаптацией под новые стандарты.

Как сообщили «Континенту Сибирь» в «Медведь Холдинге», площадь шоу-рума нового дилерского центра CHERY составила 450 кв. м., сервисной зоны — 600 кв. м. В салоне представлен модельный ряд автомобилей CHERY различных комплектаций. В ближайшее время дилер анонсирует презентацию нового полноприводного семиместного кроссовера Chery Tiggo 8 Pro MAX. Стоит отметить, что новый салон стал вторым для марки CHERY в городе — действующим официальным дилером является «Кама-Центр Красноярск».



Основанный красноярским бизнесменом Николаем Бяковым «Медведь Холдинг» является официальным дилером Geely, BMW, Volkswagen, Skoda, Hyundai, Genesis, Peugeot, Citroen, Suzuki, Mitsubishi, Lada, Toyota, Lexus. География деятельности группы компаний включает в себя Красноярский край, Хакасию, Новосибирскую область, Кузбасс. В 2022 году группа компаний также планировала выйти в Алтайский край. По итогам 2021 года «Медведь Холдинг» занял 1 место среди дилеров СФО по доле рынка, посчитанной на основе оценки продаж новых автомобилей.

Напомним, что по итогам 2021 года китайская марка CHERY стала одним из рекордсменов по темпам прироста регистраций новых автомобилей в Сибири (+131%), заняв 7-ое место в целом по рынку. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2021 году в Красноярске было продано 684, в Новосибирске – 870, в Иркутске — 514 новых автомобилей CHERY.

Дилерская сеть марки продолжила рост в 2022 году. В 1 квартале был запущен четвертый официальный дилер CHERY в Новосибирске — им стала московская компания «Экспокар», дочерняя структура «Экспобанка». В ближайшие месяцы ожидается запуск второго официального дилера CHERY в Кемерове — им станет компания «Ай-Би-Эм», представляющая бренды KIA, UAZ. В конце марта 2022 года стало также известно об открытии в Красноярске второго в России склада запчастей CHERY.



О том, что представляют собой китайские автомобили сегодня, «Континент Сибирь» писал в материале по ссылке.

Компания CHERY была основана в 1997 году по инициативе мэрии города Уху китайской провинции Аньхой, акционерами выступили пять государственных компаний и холдингов этой провинции. До сих пор 90% акций CHERY принадлежат государству.

Оставляйте заявку на вступление в нашу специализированную Whatsapp-группу автодилерского бизнеса Сибири, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в этой отрасли.