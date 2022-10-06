На площадке новосибирского салона Lexus открылся новый дилер китайской марки Geely

В Новосибирске запущен второй официальный дилер китайского бренда Geely. Им стала тюменская ГК «Восток Моторс». Новый салон открылся на улице Большевистской на площадке, которую до недавнего времени занимал Lexus. В свою очередь японский бренд теперь располагается вместе с Toyota.

Напомним, что о планах Geely по открытию в Новосибирске второго официального дилера стало известно еще в августе 2022 года. Источники «Континента Сибирь» на тот момент сообщали, что речь идет о тюменской ГК «Восток Моторс», которая официально представляет в Новосибирске Toyota и Lexus. Полнофункциональные дилерские центры обеих марок, выполненные в соответствии с последними стандартами ООО «Тойота Мотор», были запущены в 2020 году. На фоне прекращения производства на заводе японской компании в России «Восток Моторс» переместил шоу-рум Lexus в салон Toyota, а помещения, которые ранее занимал Lexus, переформатировал под Geely.

По данным «Восток Моторс», весь модельный ряд автомобилей Geely уже поступил дилеру на склад и представлен для продажи в Новосибирске.

Действующим официальным дилером Geely в Новосибирске остается и ГК «Альт-Парк» (также представляет Porsche, KIA, Skoda). Ее салон располагается на левом берегу – на улице Петухова.

Кроме Новосибирска Geely также расширяет дилерскую сеть в других регионах Сибири. В частности ранее «Континент Сибирь» писал об открытии второго официального дилера Geely в Омске – им стал федеральный холдинг «КЛЮЧАВТО». Кроме того, в сентябре стало известно о запуске дилера марки в Хакасии. Речь идет о ГК «СИАЛАВТО», которая открыла салон Geely на базе бывшего дилерского центра Renault в Абакане.

В свою очередь в Красноярске второй дилер Geely («Медведь Холдинг») открылся еще в 2020 году, а в Иркутской области («Первая Автоколонна») – в 2021 году.

По данным «Автостат Инфо», в 1 полугодии 2022 года в Красноярском крае было зарегистрировано 137 новых автомобилей Geely, в Новосибирской области – 68. Рекордсменом по доле рынка Geely в СФО является Иркутская область, где за этот же период было зарегистрировано 158 новых автомобилей этой китайской марки.

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