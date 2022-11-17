Китайская автомобильная марка OMODA выходит в Томск

ГК «Атом-Авто» вслед за CHERY получила дилерство китайского бренда OMODA в Томске.

Информация о том, что именно ГК «Атом-Авто» будет официально представлять OMODA в Томске, размещена на сайте дистрибьютора.

Напомним, что группа компаний «Атом Авто» является сравнительно молодым участником томского авторынка. Полнофункциональные дилерские центры Renault и Nissan («Атом Авто» и «Астра Моторз» соответственно) она открыла в 2020 году, дилерский центр Skoda («АДТ-Авто») – в 2021 году. Все три салона расположились в реконструированном здании на улице Мостовой. Вместе с тем, спустя 2 года после запуска первых салонов компании Renault и Nissan объявили об уходе с российского рынка. Таким образом, сибирские дилеры этих марок встали перед необходимостью поиска новых партнеров. В ноябре стало известно, что ГК «Атом-Авто» стала дилером китайского бренда CHERY. Теперь к этой марке добавилась и OMODA.

OMODA является брендом компании CHERY. Линейка марки будет состоять из трёх моделей: два кроссовера и седан, которые поэтапно будут представлены до лета 2023 года. К 2025 году модельный ряд будет дополнительно расширен и обновлён. На сегодня в линейке OMODA — переднеприводный футуристичный фастбек-кроссовер C5. Как отмечали в CHERY, автомобили бренда OMODA на отечественном рынке «станут достойной альтернативой японским и немецким маркам, приостановившим свою деятельность в России».

Стоит отметить, что OMODA также ранее назначила дилера в Красноярске (холдинг «АГАТ»), Омске (холдинг «КЛЮЧАВТО»), Новосибирске (ГК «Альт-Парк», ГК «Эксперт»), Барнауле («АНТ»), Иркутске («Первая Автоколонна», «Агат-Авто»). В этом году также ожидается появление дилеров в Кемерове и Новокузнецке.

Некоторые эксперты считают, что с учетом таких темпов расширения сети партнерам OMODA в ближайшее время будет крайне сложно зарабатывать на этом бренде. «Это связано с большим количеством дилеров, наличием в линейке только одной модели и объявленной цены на эту модель. Думаю, что в ближайшие год-два экономики по этому бренду не предвидится. Я пожелаю CHERY как можно быстрее наладить поставки автомобилей OMODA. Если речь о 100 дилерах, то соответственно потребуется 100 тыс машин. А в следующем году хотелось бы пожелать дистрибьютору привезти уже 150 тыс машин, чтобы у дилеров была экономика, и они могли зарабатывать на этом бренде», – отметил в своем видеоблоге экс-глава ассоциации «Российские автодилеры» (РОАД), член совета директора FreshAuto Олег Мосеев.

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