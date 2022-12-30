2022-ой год кардинально изменил ситуацию на российском авторынке. Многие дилеры до сих пор находятся в позиции ожидания, мотивируя это глобальной неопределенностью. Однако если разложить все имеющиеся риски по категориям и «примерить» их на себя с учетом параметров компании, портфеля представляемых брендов, локаций, и.т.д., то это позволяет снять значительную часть неопределенности и выработать дальнейший план действий. Такой подход применим и к компаниям других отраслей.



В преддверии итогового клуба «Автобосс», который мы проводили в декабре, мы собрали инициативную группу участников рынка и разложили ключевые риски дилеров, выделив 6 основных групп. Их можно увидеть на круговой диаграмме, где они максимально детально прописаны.

Коротко обозначу ключевые категории. Первая группа факторов — риски неопределенности в стране, мире, экономической, политической и военной ситуации. Эти факторы изменили весь ландшафт бизнеса в России. Риски, связанные с государством, большинство дилеров даже не представляют. Между тем, на таможне прекрасно видят, как осуществляется так называемый параллельный импорт, как сотрудники тех или иных компаний под видом физлиц оформляют автомобили и платят очень маленькие таможенные сборы (3-4 тысяч рублей) в то время, как для юрлиц это обходится в сумму порядка 100 тыс рублей. Вся информация у таможни как на ладони. У правоохранительных органов есть 3 года, чтобы прийти к физлицу и к компании, нарушившей закон. Уже есть практика выигранных уголовных дел (по статье о ведении незаконной предпринимательской деятельности), и это риск возникновения серьезных финансовых проблем.

Посмотреть увеличенную схему

Вторая группа факторов затрагивает спрос (есть ли покупатели?). В текущей ситуации дилеры столкнулись со значительным падением трафика в дилерские центры и, как следствие, продаж. На сегодня участникам рынка нужно искать новые возможности для привлечения аудитории. Этот вопрос нужно рассматривать в разрезе и продаж, и сервиса, и аренды.

Третья группа объединяет факторы, связанные с самим товаром (есть ли, что продавать?). У всех дилеров сейчас нет автомобилей в нужном количестве. Многие первоначально рассчитывали, что 40-50 новых автомобилей в месяц — это абсолютный минимум, который позволит им работать. Но по факту, дай Бог, если есть хотя бы 25 машин в месяц. В ситуации, когда услуги, не связанные с продажей новых автомобилей, не покрывают все операционные затраты компании, то дилер уже находится на пути к банкротству. Этот процесс только начинается, но мы уже видим первые тревожные звоночки.

Четвертая группа — внутренние риски дилеров, связанные с управлением, клиентами, персоналом, ИТ-инфраструктурой. Это самые главные риски — то, на что нужно обратить внимание. Есть потенциал для выживания и развития. Самое главное здесь — не клиенты и не ИТ, а готовность и ли неготовность собственников к очередной пересборке бизнеса. Если первые лица не готовы, то все остальное — наличие клиентской базы, ИТ уже будет вторичным.

Приведу лишь один наглядный пример. Среди моих знакомых дилеров есть немало тех, у кого салоны находятся в аренде. В преддверии нового года они уже получили предписание о повышении арендной платы с 1 января. Предпосылки здесь вполне понятны. Электричество дорожает, коммуналка дорожает — арендодателям при любом варианте придется повышать плату. Процент роста у всех разный, но для некоторых дилеров он критичен и делает бизнес нерентабельным от слова совсем. Поэтому эти риски важно учитывать. Подходы к салонам, которые находятся в собственности, должны отличаться от подходов к арендованным площадкам. Те салоны, которые находятся в собственности дилеров, будут постепенно уплотняться с точки зрения брендов, становясь «коммунальными квартирама». То же самое и сервисов, которые будут становиться мультибрендовыми. В свою очередь те объекты, которые находятся в аренде у дилеров, скорее всего, будет высвобождаться.

Другой пример внутренних рисков дилеров связан с уже упомянутым параллельным импортом. Большинство компаний не имеют управленческой модели, которая позволяла бы рассчитать последствия той или иной транзакции. Сейчас все дилеры побежали доставлять авто из ОАЭ, Европы, Китая, Корея. Мы понимаем, что это предпринимательский риск, но он может привести к большому минусу с точки зрения операционной детальности. Важно просчитывать все издержки, чтобы спрогнозировать заработок.

Пятая группа – китайские автомобильные бренды. Точно также, как и в случае с параллельным импортом, многие дилеры принялись массово брать их в портфель, не просчитывая должным образом экономику этого бизнеса. Как результат, практически сразу многие дилеры начали испытывать проблемы с доходностью этого направления. Особенно в ситуации, когда количество партнеров того или иного бренда значительно превышает емкость локального рынка, а автомобилей к тому же не хватает.

Шестая группа – новые конкуренты и риски потери дилером своего УТП (уникального торгового предложения). В условиях сворачивания деятельности в России крупных европейских и японских марок их дилеры зачастую активизируются в области оказания сервисных услуг. Однако в этом сегменте они оказываются в жесткой конкуренции с независимыми игроками рынка, которые к тому же их значительно превосходят по численности. Раньше единственный дилер того или иного премиум-бренда в городе-немиллионнике мог быть уверен, что к нему приедет на обслуживание клиент – просто из-за отсутствия альтернатив. В текущей ситуации дилеры оказались один на один с независимыми сервисами, которые имеют более гибкую ценовую политику и часто более агрессивный маркетинг.

Теперь, разобрав каждый из секторов, давайте взглянем на общую диаграмму. Каждый участник может оценить для себя значимость того или иного риска и сделать выводы.

Всего можно выделить четыре основных способа реагирования на риск: принять, снизить, передать и избежать. Они зависят от стратегии дилера, специфики компании и ее процессов. Когда возможные риски проанализированы и приняты, то просчитанные последствия по умолчанию считаются приемлемыми. Но если риск слишком велик, если его невозможно спокойно принять, то им можно поделиться. Когда мы говорим про передачу рисков, то речь идет о том, можем ли мы продать свой бизнес, если не принимаем новые реалии, можем ли отдать бизнес в аренду, можем ли мы купить чужую сервисную франшизу, и.т.д..

Суть избегающего способа реагирования заключается в том, что если вы не можете передать и принять риски, то лучше просто отказаться от деятельности. Это работает в случае, если при возможных потерях вы испытаете гораздо большие сложности, которые перевешивают возможную прибыль при сохранении бизнеса. Например, вариантом может стать уход в управляемое банкротство. Это тоже альтернатива, когда вы не можете заниматься операционной деятельностью — когда у вас ни машин нет, ни клиентов. Решение о выходе из бизнеса, конечно, является самым радикальным решением. В случае, если у руководства возникают такие мысли, лучше проконсультироваться с опытными экспертами. Но тем не менее, это тоже вариант.

Как работать с рисками? Нужно оценить вероятность риска и временной горизонт.

Первый вариант – провести анализ статистики ущерба. Взять среднее значение и посчитать возможный ущерб. Второй вариант – взять весь ущерб и отбросить 5% катастрофических последствий. Не игнорируйте регулярные потери! Никогда ничего не проходит идеально. Поэтому важно заложить такие потери в бюджет. Потери сверх ожидаемого — это то, что случается на горизонте 10 лет. Важно убедиться в том, что компании хватит ресурсов эти события преодолеть. Ну и конечно имейте план B, C и D, что позволит быть на шаг быстрее конкурентов!

В заключение важно также подчеркнуть, что управление риском — непрерывный процесс. Это не разовое событие! Мониторинг рисков непрерывен и постоянно повторяется заново. Поэтому самый очевидный, но при этом самый важный компонент, который многие пропускают – внедрить полученные результаты на практике.

Великий Уильям Деминг, отец-основатель японского чуда «Тойоты» говорил, что выживание не является обязанностью. Вспоминаем Чарльза Дарвина, который отмечал, что выживает не сильнейший, а тот, кто может быстрее адаптироваться. Так вот, риск-менеджмент — инструмент, который поможет умным собственникам быстрее адаптироваться к текущей ситуации и выжить.