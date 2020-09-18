Послевыборная ситуация по Заксобранию Новосибирской области привлекает внимание лишь самых погруженных в политические процессы участников и наблюдателей – она выглядит стабильной на фоне новостей по Совету депутатов Новосибирска. Новый расклад на политическом поле регионального центра шокировал многих экспертов и перевел разговоры в тусовке в русло дискуссий на предмет «Как это случилось?» и «Что теперь будет?».

Кто виноват?

Совет депутатов Новосибирска обновился фактически наполовину. Сменились 24 из 50 депутатов прошлого созыва. Самой резонансной можно назвать победу местного координатора штаба Навального Сергея Бойко над правой политической рукой мэра-коммуниста Ренатом Сулеймановым, который пять раз избирался в горсовет. В коалиции с Бойко в Совет депутатов прошли 4 человека. Плюс выиграли четыре их «союзника». «Умное голосование» Навального поддерживало переизбрание отдельных кандидатов, которых не назовешь «несистемными», например независимую Наталью Пинус и кандидата «Родины» Леонида Рыбина. Другой фигурант списка УГ, самовыдвиженец, экс-сотрудник мэрии Новосибирска, ветеран избирательных кампаний Александр Мухарыцин вступил во фракцию ЕР. Представители ЛДПР, у которых теперь в горсовете целая фракция, от помощи УГ открестились.

КПРФ потеряла по меньшей мере пять округов, на которые рассчитывала. На четырех из них пытались переизбраться депутаты прошлого созыва. Как ни крути, бросаются в глаза потери ЕР. Партия не досчиталась с десяток потенциальных представителей своей фракции. Конечно, позиции отдельных, теперь уже бывших, депутатов от ЕР на округах не были крепкими (Валерий Черных, Олег Шестаков, Ирина Путинцева, Александр Родионов). Поэтому партийные кураторы обращали особое внимание на необходимость контроля за ситуацией на этих территориях. Проигрыш, например, Владимира Барсука, Сергея Моисеева, Дениса Плотникова (бывшего члена фракции КПРФ, который обещал вступить в объединение ЕР) в организации восприняли «не слишком спокойно», учитывая вложенные ресурсы и предварительные стратегические расчеты.

Перед ответственными за выборы в Новосибирской области стояла главная задача: удержать партийные позиции. По области цель достигнута, многие собеседники «Континента Сибирь» утверждают: по Заксобранию ЕР даже перевыполнила утвержденный наверху план. Результат по городскому Совету удовлетворительным не называет почти никто.

Областную кампанию ЕР курировали губернатор, секретарь регионального отделения партии Андрей Травников и спикер Заксобрания Андрей Шимкив. Город был на депутате Госдумы Викторе Игнатове и спикере горсовета Дмитрии Асанцеве.

В новом созыве Совета депутатов Новосибирска 50 одномандатных мест. В прошлом созыве во фракции «Единой России» состояли 33 депутата. По итогам прошедших выборов в горсовет избраны 23 кандидата от ЕР. Четыре самовыдвиженца подали заявления на вступление в объединение ЕР. Группа КПРФ в прошлом созыве состояла из 12 депутатов, после исключения Дениса Плотникова стало 11. По итогам голосования 11-13 сентября 2020 КПРФ получила 8 мандатов. У выдвиженцев ЛДПР 4 победы, к их фракции примкнул самовыдвиженец Евгений Прохоров. По одному мандату получили «Зеленые» и «Родина». Удачно выборы прошли для 13 самовыдвиженцев.

К кампании «правящие» партии готовились старательно. Немало энергии у политических стратегов, а также втянутых в процесс депутатов, представителей правящей верхушки, партсотрудников ушло на то, чтобы «перерисовать» предвыборные правила. Виктор Игнатов уверял: новая система учитывает интересы основных участников процесса.

Операция перехода к одномандатной системе шла со скрипом, высказывались подозрения, что она грозит разбалансировкой политического поля в Новосибирске, что она на руку тем, кто выступает против сотрудничества между областной и городской властью, а также что главная цель идеологов перемен – рассадить в горсовете «своих» людей.

На кону стояли: налаженный диалог между мэром-коммунистом и губернатором-единороссом, возможность проводить «принципиальные» решения через уверенное большинство в горсовете при поддержке лояльной фракции коммунистов. Итог: фракции ЕР и КПРФ сократились. Количество независимых депутатов увеличилось в четыре раза (формально в шесть, но четверо самовыдвиженцев уже примкнули к ЕР). Плюс есть представитель «Родины», чью позицию предсказать не всегда возможно, учитывая характер лидера партийного отделения (Вячеслав Илюхин избран в Заксобрание). Считаться придется с ЛДПР, у которой есть полноценная фракция (в этом созыве их пятеро, в прошлом было двое). Это значит, что горсовет ждут битвы, начиная с вопроса о структуре горсовета,утверждения персоналий на постах. Спикеру, мэру, областной власти предстоит работа с депутатским корпусом в непривычных и тяжелых с точки зрения достижения компромиссов условиях. Еще один хороший вопрос, как итоги выборов отразятся на пакте Локоть-Травников?

В любом случае, в послевыборные дни с уст участников процессов не сходит имя инженера новой политической конструкции. Они рассуждают: насколько продавленная им отмена партийных списков в городском Совете способствовала формированию столь разношерстного и очевидно проблемного для властей состава депутатского корпуса. Уместно вспомнить слова Андрея Гладченко, представителя штаба Алексея Навального в Новосибирске, он с энтузиазмом оценивал перспективы, которые сулит «несистемщикам» переход к одномандатной системе: «Увеличат число округов — тем лучше для нас и хуже для действующих депутатов: будем выставлять людей по одномандатным округам, особенно по новым». «Представители партии Навального в Новосибирске Сергей Бойко и Андрей Гладченко открыто говорят, что отмена партсписков повышает шансы «несистемных» игроков попасть в депутаты» – предупреждал «Континент Сибирь» в феврале 2020 накануне голосования по поправкам в горсовете.

Год назад оппозиционер, соратник Навального Сергей Бойко занял на выборах мэра в Новосибирске второе место. После той кампании он объявил о походе на горсовет, заявлял, что через депутатский корпус рассчитывает все-таки добиться смещения Локтя с поста главы города. В последние дни эти слова нередко вспоминают собеседники корреспондента «Континента Сибирь» из числа бизнесменов и влиятельных новосибирских политиков в репликах типа: «Теперь они будут пытаться ставить своего мэра? А дальше куда замахнутся?»

Любопытно ложится факт, что процесс отмены партсписков член президиума генерального совета ЕР Виктор Игнатов запустил при помощи члена команды той самой несистемной коалиции, лицом которой является соратник главного оппозиционера страны. Бумаги по отмене списков в горсовет занес (занесла его соратница, но это лишь формальности) руководитель «Гражданского патруля», а теперь депутат Ростислав Антонов. Один из тех, кто дал коалиции в Новосибирске старт. Незадолго до выборов депутатов он официально (или для приличия) вышел из этого союза, но его поддержки на выборах не лишился. Интересно, получил ли у он какие-нибудь «бонусы» и за участие в вопросе отмены списков?

В Законодательное собрание нового созыва прошли представители 7 партий и трое самовыдвиженцев. У «Единой России» 18 «списочных» мест и 27 одномандатных. Таким образом фракция предварительно состоит из 45 человек. В прошлом созыве было 49. Ведутся переговоры о вступлении в депутатскую группу ЕР с тремя избранными самовыдвиженцами. Из них двое – ректор НГУ Михаил Федорук и главный врач поликлиники 27 Александр Калиниченко прошли при открытой поддержке «Единой России». А на округе председателя совета директоров строительной компании «Стрижи» Ильи Полякова ЕР выставила «технического» кандидата после предварительных переговоров о вступлении во фракцию после выборов. У КПРФ 6 одномандатных побед и 7 списочных мандатов. Фракция сокращается с 17 до 13 человек. ЛДПР по спискам получают шесть мест в ЗС. В предыдущем созыве было 4. Три «списочных» мандата у новичков на избирательном поле «Новых людей». По два у «Справедливой России» (у СР было 4 представителя) и новичков в Заксобрании «Партии пенсионеров». Двое представителей «Родины» прошли по одномандатным округам. Выборы на округах проиграли некоторые опытные депутаты: Алексей Александров, Олег Сметанин (фракция ЕР), советники мэра Новосибирска, коммунисты Андрей Жирнов, Сергей Клестов.

Эксперты не исключают, что опытный политменеджер использовал коалицию в выстраивании очередной многоходовки. Но допускают, что в определенный момент она превратилась в запутанный клубок или что-то резко оборвало ниточки, которыми он направлял участников этой игры. Возможно, «черным лебедем» стало потерянное в путешествии по Сибири здоровье Алексея Навального, что привело к скачку рейтинга за кандидатов из коалиции.

По информации «Континента Сибирь», федеральное партийное руководство уже запросило пояснения по новой политической реальности в Новосибирске у Виктора Игнатова как руководителя Межрегионального координационного совета ЕР по Сибирскому федеральному округу.

По поводу возможных оценок Москвы мнения людей, знакомых с ситуацией изнутри, пока расходятся. Одни уверены, что оргвыводы не заставят себя долго ждать и что переизбраться в Госдуму Виктору Игнатову будет теперь сложно. Не говоря уже о том, чтобы областное руководство добровольно распахнуло перед ним двери к ключевым позициям в региональной власти. Другие эксперты придерживаются точки зрения, что опытный игрок допускал самые различные сценарии. И даже то, что партия вовсе не завершена. Кто-то приготовился наблюдать за последствиями работы мэра-коммуниста с менее управляемым и договороспособным депутатским корпусом. Кто знает, во что это выльется: в новые выборы или в «осознание», что в интересах политической стабильности лучше перейти к системе назначения сити-менеджера? Напомним, шесть лет назад вопреки воле федерального центра коммунист встал во главе города при помощи того же Виктора Игнатова, перед которым в настоящий момент ставит задачи другая партия.

Под раздачу

Факт остается фактом — эти выборы не скоро забудут многие участники событий, попавшие под электоральный каток. Они еще долго будут задавать вопросы о странностях происходящего на округах, которые на стадии подготовки к кампании были в «договорных списках» между ЕР и КПРФ. С чьей подачи появились, что за роль и в чьи ворота играли некоторые самовыдвиженцы на территориях, где в итоге победили члены коалиции?

Среди тех, у кого останется осадок, и вице-спикер 6 созыва Евгений Яковенко. Главе новосибирской организации Российского союза ветеранов Афганистана пришлось буквально воевать за то, чтобы удержаться в Совете депутатов. Он до последнего бился за какие-то десять голосов с 19-летним студентом из несистемной коалиции Вячеславом Якименко. Депутат шел на свои очередные выборы в Октябрьском районе Новосибирска. Но информированные источники не исключают, что Яковенко попал под «первомайскую» раздачу. Наблюдатели обращают внимание также на нюанс, что Яковенко фигурировал в предвыборном фильме Навального о новосибирских единороссах, в котором основное внимание уделено застройщикам.

Один из потерявших мандат единороссов – экс-председатель строительной комиссии, член фракции ЕР Дмитрий Дамаев, который давно и жестко конфликтовал с руководством Первомайского района и мэром. Они не хотели видеть того не только на одном из ключевых постов в горсовете – вообще в депутатском корпусе. Дамаев –креатура и бывший помощник Яковенко, который регулярно приходил своему протеже на помощь, когда точка конфликта становилась особенно горячей.

«Континент Сибирь» рассказывал про предвыборный накал страстей в Первомайском районе. Информированные источники корреспондента редакции отмечали: глава района Виталий Новоселов (бывший помощник мэра-коммуниста Локтя в Госдуме) обещал представителям руководства ЕР, что «первомайскую группу вынесут». Так и случилось, все три округа в районе сейчас заняты кандидатами от КПРФ. Вряд ли столь смелые заявления могли иметь место без зеленого света от босса. Тот в свою очередь как лидер новосибирской коммунистической организации был в контакте с Виктором Игнатовым, который «расписывал округа» и «учитывал различные интересы».

Куратор городских выборов вряд ли не был в курсе происходящего на отдельных округах. Возможно, ему было просто некогда или он утонул в многоходовках, недооценил угрозы. Как отметил один из собеседников «Континента Сибирь», знакомый с ситуацией изнутри, даже губернатор отвлекался от областной кампании на происходящее в городе.

От кандидатов компартии округ Яковенко был зачищен еще на стадии «передела» горсовета. В ЕР ходят упорные разговоры, что несмотря на все заявления, политические кураторы кампании КПРФ были не прочь использовать в том числе и коалицию, чтобы попортить нервы некоторым «неудобным» для мэра депутатам. (Кто же из коммунистов мог предвидеть, что Сергей Бойко реально одержит верх над Сулеймановым, ближайшим соратником первого секретаря новосибирского обкома Анатолия Локтя?!) Сам Виктор Игнатов предположения о связи итогов выборов на округе Яковенко с отношениями с Дамаевым и КПРФ считает «полной чушью».

По словам собеседников «Континента Сибирь», близких к областной власти, возможно,мэру все равно придется работать в теснейшем контакте с неудобным Яковенко, если тот займет пост первого вице-спикера. Хотя, когда партийное руководство предполагало рекомендовать его на эту должность, никто не знал, что победа в предвыборной схватке будет столь резонансной.

Что еще показала эта избирательная кампания, так это истинную состоятельность ведущих и малых политических структур в Новосибирске и их готовность к борьбе за свои позиции в новых реалиях. Вероятно, вскоре можно будет оценить и настрой партий на будущие кампании. О нем можно будет судить и, например, по кадровым перестановкам. Не исключено, что тщательный анализ произошедшего приведет к рокировкам на административных должностях. Любопытно, станет ли команда КПРФ пристально изучать роль районных руководителей в избирательной кампании? Как это коснется главы Центрального округа, бывшего регионального депутата от КПРФ Сергея Канунникова? Территория включает Железнодорожный, Заельцовский и Центральный районы Новосибирска. Раньше это была фактически вотчина КПРФ в Заксобрании и горсовете, которая включала 7 депутатов от КПРФ.Мандаты сохранили лишь двое из них – Антон Тыртышный и Вадим Агеенко.

Переоценка позиций предстоит и в других партийных организациях. Например, некоторым наблюдателям не кажутся убедительными итоги «Родины». Отделению удалось сформировать представительство в Заксобрании, но выигрыш (даже два) на одномандатных округах – это больше победа персоналий, чем свидетельство заслуг в области партстроительства. Оно находится под кураторством харизматичного лидера Вячеслава Илюхина уже четыре года. Нынешние 3,2% «Родины» особенно впечатляют на фоне 5,6% «Партии Пенсионеров», к которой мало кто из местных экспертов вообще относился всерьез.При всем при этом Илюхин уже после выборов отметился особо радикальными высказываниями в адрес абстрактной «власти», первыми лицами которой в регионе являются конкретно губернатор Андрей Травников и председатель ЗС Андрей Шимкив. В сочетании с давнишним тесным сотрудничеством свежеизбранных депутатов от «Родины» с протестной тусовкой, нежеланием отмежеваться от коалиции и УГ перед выборами, подобные речи по информации «КС» вызвали достаточно резкую реакцию «в верхах», которая выражалась в том числе и фразой «говорят всё время о Родине, а сами продали её при первой же возможности».

По итогам выборов в Заксобрание ЕР набрала 38.1 %, у КПРФ – 16.6%, у ЛДПР – 13.6, «Новые люди» – 6.9 %, «Справедливая Россия» – 6.1 %, у «Партии пенсионеров» – 5.7, «Родины» – 3.2 %, «Зеленые» – 2.6 %, «За правду» – 1.9%, «Партия Роста» – 1.3 %.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктор Игнатов,

депутат Госдумы, член президиума генерального совета «Единой России»:

– На выборах в Новосибирской области мы выполнили все стоящие перед партией задачи. По Заксобранию даже перевыполнили, потому что мы не только заняли первое место по списку, но и за период выборной кампании приросли более чем на три процента, несмотря на мобилизацию наших оппонентов.

Мы сохранили большинство и в Заксобрании, и в горсовете Новосибирска. Во фракцию в горсовете уже вошли 27 депутатов, из них четыре человека выдвигались в порядке самовыдвижения. Из-за хорошей погоды нас немного подвела явка – для более уверенного результата нам не хватило ряда избирателей.

Отмену партийных списков я не считаю ошибкой. Кто знает, каким был бы итоговый расклад для ЕР без этих изменений. Судя по итогам выборов, если бы списки оставались, по одному мандату могли бы получить «Новые люди», «Справедливая Россия», ЛДПР, «Родина» и «Партия Пенсионеров». Два мандата получила бы КПРФ и три «Единая Россия». Можно проанализировать победы на 10 новых округах: трое кандидатов от «Единой России», трое самовыдвиженцев, которые вошли во фракцию ЕР, по одному выдвиженцу от ЛДПР и КПРФ, один представитель коалиции и еще один независимый кандидат. Так что результат отмены списков налицо. В свою очередь их отсутствие существенно снизило градус политизированности выборов, вылитой грязи и компромата.

Достаточно неожиданным для нас был проигрыш Сергея Моисеева, Юрия Фоломкина и Александра Фельбуша. В остальном итоги были более или менее прогнозируемыми. Мы понимали, кто может выиграть, и где есть сложности.

Мы стремились не только к формированию фракции большинства, важно сохранение за партией ключевых постов – спикера и председателей комиссий. Эту задачу, разумеется, мы тоже выполним.

Что касается коалиции, каждый получил то, что должен был. От них прошло всего четыре человека. Это трудно назвать успехом для организации, которая в бюллетенях была представлена 31 кандидатом. Причем, лишь результат Светланы Каверзиной я бы назвал убедительным. ЕР, например, взяла более половины округов, на которых были представлены ее кандидаты. Я бы сказал, что итог, который получила коалиция, примерно соответствует ее удельному весу в общегородском масштабе.

В ситуации, которая сложилась на округе №35, думаю, сыграло роль сходство фамилий. Якименко в бюллетене стоял выше Яковенко, и наверняка многие люди увидев знакомую фамилию голосовали ошибочно. Этим я бы объяснил, что он набрал неожиданно высокий результат и почти догнал Яковенко. Если бы коалиция поставила на округ человека с другой фамилией, не было бы путаницы со всеми вытекающими последствиями.

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