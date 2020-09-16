Вице-спикер Совета депутатов Новосибирска Евгений Яковенко опубликовал видеообращение к избирателям, в котором он поделился впечатлениями от прошедшей избирательной кампании. По словам Яковенко, в представительный орган попали народные избранники, которые воспользовались напряжённой обстановкой в мире, чтобы занять свои места.

Неоднозначное видео депутат разместил на своей странице в социальных сетях.

«Выборы показали, что одурманить людей, опорочить можно кого угодно, и тем самым добиться своих результатов. На сегодня, к сожалению, мы имеем в составе Совета депутатов представителей «пятой колонны», которые сумели невероятным образом воспользоваться ситуацией, на внутреннем напряжении, которое создал весь этот год, с проблемами коронавирусной инфекции во всём мире, в том числе и в нашей стране, и воспользовались настроением людей, использовали их для достижения своих результатов», — сообщил в соцсетях Яковенко.

Вице-спикер подчеркнул, что в Новосибирске никогда раньше не было «такого обилия иностранных представительств, журналистов различных компаний», которые «кружили, собирали и коверкали информацию». По словам Яковенко, в результате этого оппозиционеры обошли на выборах кандидатов, «которые реальным делом много лет служили своим гражданам».

«Как Ренат Сулейманов, которого каким-то образом обошёл, используя все технологии, этот оппортунист Бойко, изменник Родины», — уточнил Яковенко.

В конце обращения Евгений Яковенко выразил надежду на преодоление трудностей, связанных с озвученными им обстоятельствами: «Я уверен, что у нас хватит энергии, хватит сил с вами вместе навести необходимый порядок и сохранить целостность нашего государства, нашей Сибири-матушки и нашего города. Верю в вас и не сомневаюсь в наших плодотворных результатах».

Спикер Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев в ходе пресс-брифинга 16 сентября воздержался от комментариев по поводу видеообращения Евгения Яковенко. «Для того, чтобы рассуждать на эту тему, мне надо посмотреть это обращение, и тогда я смогу дать оценку», — пояснил Дмитрий Асанцев.

Ранее сообщалось о том, что на избирательном округе №35, где баллотировался Евгений Яковенко, выявили факт незаконного голосования. В книге избирателей округа оказался подшит список студентов Новосибирского военного института нацгвардии, которые проголосовали на округе, не имея регистрации на его территории. В результате большинство голосов досталось оппоненту Яковенко от оппозиции, 19-летнему студенту Вячеслава Якименко, однако при пересчёте голосов победа на округе досталась Яковенко.

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